Bloomberg: EU neuvottelee 300 miljoonan rokoteannoksen lisätilauksesta Biontechilta ja Pfizerilta

Hidas rokotustahti herättää moitteita ympäri unionin.

EU käy parhaillaan neuvotteluja Biontechin ja Pfizerin kanssa rokotetilauksen tuplaamisesta, kertoo uutistoimisto Bloomberg. EU-komissio ja lääkeyhtiöt eivät vahvistaneet tietoa ja Bloombergin uutinen perustuu nimettömiin lähteisiin.

Neuvotteluissa on lähteiden mukaan esillä 100 miljoonan annoksen lisätilaus sekä optio enintään 200 miljoonasta annoksesta.

EU on tähän mennessä ostanut yhtiöiltä 300 miljoonaa annosta, mutta toistaiseksi vain murto-osa tästä määrästä on saatu toimitettua ja toimitettua eteenpäin EU-maille. Hitaasta tahdista on herännyt moitteita useissa EU-maissa.

Biontechin ja Pfizerin rokote on tässä vaiheessa ainoa, joka on saanut EU:ssa käyttöluvan. Tuotantomääriä yritetään parhaillaan kuumeisesti kasvattaa.

EU on sopinut rokotehankinnoista kuuden valmistajan kanssa ja neuvottelee vielä seitsemännestä rokotteesta. Kaikkiaan rokoteannoksia on tilattu lähes kaksi miljardia annosta.

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketieteellinen komitea kokoontuu keskiviikkona käsittelemään Modernan koronarokotteen käyttölupaa. Maanantaina päätöstä ei vielä syntynyt. Modernan rokotetta EU on tilannut 160 miljoonaa annosta.