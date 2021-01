MaRa ärähti ministeriölle: Ravintoloiden sulkemiselle ”ei oikeudellisia eikä asiallisia perusteita”

Aluehallintovirastojen pitäisi puuttua lainsäädäntöä noudattamattomien ravintoloiden toimintaan sen sijaan, että kaikki ravintolat suljettaisiin, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi sunnuntaina MTV:lle, että hallituksen pohdinnassa oleva koronastrategian muutos voisi tarkoittaa esimerkiksi ravintoloiden sulkemista kokonaan.

Ravintoalan edunvalvoja Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa sanoo tiedotteessaan, että ravintoloiden sulkemiselle ei ole oikeudellisia eikä asiallisia perusteita. MaRa viittaa marraskuussa julkistettuun hybridistrategian seurantaraporttiin, jonka mukaan ravitsemisliikkeisiin on liitetty vain yksittäisiä tartuntoja ja joukkoaltistumisia.

– Jäsenravintolat ovat tehneet vaikuttavaa omavalvontaa, minkä vuoksi koronavirus ei ole levinnyt ravintoloista. Myös joukkoaltistumisia on vähän, ja nekin ovat vain harvoin johtaneet tartuntoihin, mikä on osoituksena toimivasta omavalvonnasta. Julkisuudessa on käsitelty muutamien yöravintolayritysten toimintaa, ja niiden toiminnan perusteella on luotu virheellinen kuva ravintola-alan toiminnasta, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

Lapin mukaan ravintoloiden sulkeminen ei olisi perustuslain mukaista.

Kaikkien ravintoloiden sulkemisen sijaan aluehallintovirastojen pitäisi MaRan mukaan käyttää oikeuttaan sulkea yksittäinen ravintola enintään kuukaudeksi, jos se ei noudata koronaviruksen estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä.

– Tämä on paljon oikeudenmukaisempaa kuin kohdistaa vielä ankarampia rajoitustoimia kaikkiin yli 10 000 ravintolayritykseen ja niiden 77 000 työntekijään, Lappi sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Britanniasta liikkeelle lähteneen virusmuunnoksen takia saatetaan ottaa käyttöön tukahduttamisstrategia eli nykyistä tiukemmat rajoitustoimet.