Nuorisotyöttömyys räjähti Helsingissä: alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 111%

Koronakriisi on iskenyt erittäin rajusti nuorten työllisyyteen.

Päättynyt vuosi oli koronapandemian seurauksena poikkeuksellisen synkkä työllisyyden kannalta. Tilastokeskuksen mukaan jo heinäkuussa Suomessa oli noin 50 000 työtöntä enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna. Maaliskuussa alkaneen kriisin aikana työttömyysluvut ovat kasvaneet ja avoimien työnpaikkojen määrä romahtanut.

Erityisen rajusti kriisi näyttää iskeneen nuoriin helsinkiläisiin työntekijöihin. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston marraskuussa valmistuneesta raportista selviää, että vuonna 2020 työttömien nuorten määrä kasvoi korkeimmillaan alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä peräti 111 prosenttia ja 25–29-vuotiaiden kohdalla 96 prosenttia.

Luvut ovat lohdutonta luettavaa erityisesti siksi, että edellisvuonna alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli alentunut noin 10 prosenttia ja 25–29-vuotiaiden vielä tätäkin enemmän. Ennen koronaa myös viime vuosi oli alkanut työllisyyden kannalta valoisasti.

– Nyt tilastot puhuvat karua kieltä: sitä mukaa kun alle 30-vuotiaiden työttömyys on kasvanut, avoimien työpaikkojen määrä on laskenut. Jyrkintä kasvua on tapahtunut 20–24- ja 25–29-vuotiaiden helsinkiläisten työttömien ryhmissä, sanoo Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela kaupungin tiedotteessa.

Koko Suomessa pandemia on kurittanut pahiten palvelu- ja myyntialoja, erityisesti ravitsemusalaa. Helsingissä naisten osuus nuorten työttömien keskuudessa on kasvanut hieman.

Nuorisotyöttömyyden kitkemiseen toivotaan apua maaliskuun alussa alkavasta kuntakokeilusta, jossa 50 000 helsinkiläistä työtöntä siirretään Helsingin kaupungin työllisyyspalvelujen piiriin. Sen myötä työttömälle tulee mahdollisuus esimerkiksi palkkatuen hakemiseen, jonka uskotaan auttavan erityisesti pitkäaikaistyöttömiä työllistymään.

Haahtela muistuttaa että työttömyys tulee kalliiksi helsinkiläisille veronmaksajille.

– Juuri nyt tarvitaan joustavuutta, kekseliäisyyttä ja innovatiivisuutta koko yhteiskuntaamme ravistelevan työllisyyshaasteen ratkaisussa, ja näitä elementtejä lähdemme kuntakokeilun myötä tutkimaan sekä kehittämään. Pelkästään viime vuodelta Helsingillä on maksettavanaan 75 miljoonan euron lasku, joka aiheutuu kunnan osarahoittamasta työmarkkinatuesta. Tätä laskua maksaa jokainen helsinkiläinen. Lisäksi on muistettava, että tämä on vain 50—70 prosenttia siitä koko summasta, mitä työttömyys etenkin pitkittyessään maksaa suomalaiselle yhteiskunnalle, Haahtela toteaa.