Loppuunmyynti käynnistyy Tampereen Food Market Herkussa – paikalle odotetaan yleisöryntäystä, vartijat pitävät huolta ruuhkautumisen estämisestä

Koronan takia suositusten noudattamista valvotaan Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakon mukaan tarkasti.

Tampereen Food Market Herkussa on menossa loppuunmyynti.

– Odotamme, että väkeä on tulossa paljon, sillä kyseessä on tyhjennysmyynti, Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kertoo Ilta-Sanomille.

Tämä vaatii hänen mukaansa sitä, että kaikkia voimassa olevia koronarajoituksia noudatetaan. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakkaiden on käytettävä kasvomaskeja.

– Huolehdimme ehdottomasti siitä, että myymälään ei pääse liikaa asiakkaita samalla kertaa. Paikalla ovat vartijat, jotka huolehtivat tästä, hän sanoo.

Osuuskaupalle pettymys

Stockmann ilmoitti joulukuussa 2020 Pirkanmaan osuuskaupalle Food Market Herkun alivuokrasopimuksen päättymisestä Tampereella.

Food Market Herkun päättyminen ei ole toimitusjohtajan mukaan osuuskaupalle iloinen asia.

– Tämä on meille pettymys. Liike on auki enää kaksi viikkoa. Pettymystä lievittää se, että meillä on Hämeenkadulla profiililtaan hieman samantyylinen liike eli Sokos Herkku. Sen myynnin volyymikin on kaksi kertaa suurempi kuin nyt lopettavan Food Market Herkun.

Taustalla Stockmannin muutokset

Tavarataloyhtiö Stockmann hakeutui viime vuonna yrityssaneeraukseen.

Stockmann luopui Herkku-osastoistaan Suomessa myymällä kuusi myymälää käsittäneen liiketoiminnan S-ryhmän osuuskaupoille 27 miljoonalla eurolla vuonna 2017.

Myymälät alkoivat toimia S-ryhmän kauppoina 3. tammikuuta 2018. Stockmann Herkku vaihtoi nimensä vuonna 2018 muotoon Food Market Herkku.