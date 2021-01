Suomalaiset ryntäsivät pizzalle: ”Alkoi sellainen ralli, että oksat pois – ei osattu varautua yhtään”

Pizzoja hankitaan entistä enemmän take away -annoksina.

Uudenvuodenpäivä on vuoden kiireisin noutoruokapäivä. Töölöläisessä Daddy Greens Pizzabar -ravintolassa Ünal Caner työssään.­

Puhelin on pirissyt tiuhaan tahtiin Helsingin Töölössä sijaitsevassa Daddy Greens -pizzeriassa.

Ovi käy, ihmiset tulevat hakemaan take away -annoksiaan.

Uusivuosi merkitsee pizzerioille vuoden vilkkainta aikaa.

– Aamusta asti on ollut kiireistä, Enni Laitinen kertoo.

Enni Laitisen mukaan aamusta asti on riittänyt kiirettä.­

Vilkasta pizzeriassa on ollut koko vuodenvaihde.

– Uudenvuodenaatto oli meillä vielä vilkkaampi päivä kuin nyt, Ünal Caner vertaa.

Laitinen arvioi, että puolet tilauksista menee koteihin. Puolet syödään ravintolassa paikan päällä.

Suosikkipizza on tänä vuonna paikan klassikko: The Dude. Siihen tulee salamia, pecorinoa ja mozzarella-juustoa.

Jämsässä vaikuttava pitkän linjan pizzerian pitäjä Süleyman ”Sulo” Bakir sanoo, että nyt uutenavuotena on näkynyt selviä piristymisen merkkejä annosten menekeissä.

– Tänä vuonna meillä on käynyt paljon nuoria, jotka ovat olleet Himoksella laskettelemassa.

Bakir huomaa korona-ajan vaikutuksen siinä, että asiakkaat eivät enää jää syömään pizzoja ravintolaan.

Ihmiset tilaavat pizzat ja kebabit puhelimessa. He tulevat hakemaan ne myöhemmin ravintolasta.

– Ennen 80 prosenttia jäi syömään pizzaa paikan päälle ja 20 prosenttia otti pizzan autoon mukaan. Nyt 10 prosenttia jää syömään.

Jämsän Kebab pizzerian tilauksista 90 prosenttia otetaan mukaan.

Bakir uskoo koronan vaikuttavan siinä, että ihmiset haluavat asioida kaikin tavoin turvallisesti.

Lomanviettäjät vuokraavat mökin Himokselta. He viettävät aikaa pienessä piirissä kavereidensa kanssa.

– He ovat omassa rauhassaan. Ottavat ruoat ja juomat mukaan mökkiin.

Vanhat suosikit käyvät kaupaksi uutenavuotena, kertoo Bakir.

Asiakkaat tilaavat pizzoja, joissa on kinkkua, ananasta ja aurajuustoa. Myös rullakebab ja ranskalaiset käyvät kaupaksi.

Asiakkaita oli maanantai-iltana niin paljon, että Mika Kuusistolta loppui pizzataikina kello 20.­

Joensuun torin kulmassa sijaitsevassa Pizzeriassa Roihussa vauhtia on riittänyt vuoden viimeisenä viikkona ja vuodenvaihteessa.

Maanantaina asiakkaita alkoi toimitusjohtaja Mika Kuusiston mukaan ”tulla ovista ja ikkunoista”.

– Alkoi sellainen ralli, että oksat pois. Ei osattu varautua yhtään. Pizzataikina loppui kello kahdeksalta illalla.

Uudenvuodenaatto oli vilkas ja sama tahti on jatkunut uudenvuodenpäivänä.

– Ennen tätä väliviikkoa kolme edellistä viikkoa olivat sellaisia, että huomasi selvästi koronan vaikutuksen. Ihmiset välttivät ravintolassa ruokailua.

Korona-aika näkyy Kuusiston mukaan siinä, että noutoruoan osuus on noussut selvästi. Yli puolet myydyistä annoksista alkaa olla take away -annoksia.

Uudenvuodenpäivä alkoi Kuusiston mukaan rauhallisesti. Joensuun kaupunki näytti tyhjältä.

Kuusisto arvelee, että ihmiset ovat edellisenä päivänä valvoneet myöhempään ja syöneet uudenvuoden ruokia. He ovat katsoneet, miten käy syömisten sitten iltapäivällä.

– Ja kuinka ollakaan, kun kello koitti siinä 15, nälkä alkoi vaivata joensuulaisia ja meillä alkoi ovi käydä.

Kuusisto on jälkeenpäin miettinyt pizzerian väliviikon rallista, että Joensuussa on nyt moni ruokapaikka kiinni.

– Ihmiset lähtevät alennusmyynneille. He ajattelevat, että piipahdanpa samalla pizzalla.

Pizzojen menekissä Kuusisto huomaa tietynlaista vuoden kiertokulkua.

Syksyllä ihmiset alkavat syödä pizzoja, joissa on tukevampia täytteitä. Pizzoissa on enemmän lihaa.

– Joulun jälkeen huomaa, että kasviksia halutaan vähän enemmän pizzoihin. Kevennetään hiukan.