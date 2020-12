Vuodenvaihteen tempaus järjestetään viidettä kertaa.

Clarion-hotelliketju järjestää jo perinteeksi muodostuneen mahdollisuuden koirille ja koiranomistajille rakettivapaaseen uuteenvuoteen. Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitseva Clarion Hotel Aviapolis houkuttelee vuodenvaihteessa 150 huoneeseen lähes 200 koiraa omistajineen.

Happy Dog -majoituspaketit on tänäkin vuonna myyty loppuun, eikä koronatilanne näyttänytkään rokottavan koiranomistajien halua hotelliyöpymiseen. Hotellin sijainti on optimaalinen, sillä lentokentän läheisyyden takia ilotulittamista alueella on rajoitettu.

Aiempina vuosina huoneita on toisinaan ollut noin 20 enemmän koirien ja niiden omistajiensa käytössä. Tänä vuonna yhtä huonetta kohden yöpyy aiempaa keskimääräistä useampi koira. Koirahuoneiden ohella hotelli varaa noin sata huonetta vain ihmisille. Tällä turvataan muun muassa allergisten yöpyminen.

Korona on kuitenkin jouduttu huomioimaan hotellissa. Muun muassa sisäänkirjautumiset, hotelli-illalliset ja -aamiaiset on jaksotettu siten, ettei yhtäaikaista ruuhkaa pääse syntymään ja turvaväleistä kyetään huolehtimaan.

– Hotelliyöpyjille on jo ennakkoon lähetetty linkki, jossa heiltä on kysytty, että mihin aikaan haluavat saapua, syödä illallista, mennä aamupalalle ja niin edelleen. Aina kun yksi aikaikkuna on täyttynyt, se on poistunut valikoimista, Clarion-hotellien markkinointipäällikkö Outi Hartman painottaa.

Lisäksi vastaanoton normaalit sisäänkirjautumiset tehdään jo ennakkoon, eli asiakas hakee aulasta vain avainkorttinsa, mutta pääsee heti sen jälkeen huoneeseensa.

Viidettä vuotta järjestettävässä tempauksessa on yleensä ollut tarjolla yhteistä tekemistä, mutta tänä vuonna sekin jää väliin. Hartman sanoo, että tänä vuonnakaan koiria ei jätetä huomiotta.

Koirille varataan huoneeseen muun muassa ruokaa, aktivointivälineitä, stressinlievittäjiä ja shampoota. Asiakkaita pyritään pitämään mahdollisimman paljon huoneissaan, jotta koronaturvallisuudesta voidaan huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla.

Koirien saapumista hotelleihin odotetaan jo innolla.

– On tämä meidän henkilökunnallekin aivan erityinen päivä, sillä henkilökuntamme on äärimmäisen eläinrakasta. Koiria yöpyy hotelleissamme ympäri vuoden, mutta uutena vuotena määrä on poikkeuksellinen.

Hartman kuvaa koiria ”hyväkäytöksisiksi hotellivieraiksi”. Niin koirat kuin niiden omistajatkin ovat antaneet tempauksesta perinteisesti hyvää palautetta.

Hartman sanoo, että myös vakiokasvoja on päässyt muodostumaan.

– Joukossa on hotellikonkareitakin, kuviot alkavat olemaan tuttuja. Osa tulee meille joka vuosi.