Kuntosaleille palaajien virta kiihtyy – kävijämäärät yhä selvästi alle vuodentakaisen

Kuntosalikäynnit eivät ole samalla tasolla kuin vuosi sitten. Saleilla uskotaan, että etäliikunta tuli jäädäkseen.

Kuntosaleilla käydään vieläkin maltillisesti ja vähemmän kuin vuosi sitten joulun jälkeen. Esimerkiksi kuntosaliketju Fressin toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoo, että heillä käyntikertoja on ollut 35 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan. Tilanne on ollut jokseenkin sama koko joulukuun.

– Samalla maltillisella tasolla mennään kuin koko joulukuu. Mitään isoja piikkejä ei ole ollut.

Forever-kuntosaliketjun toimitusjohtaja Mikko Mustala kertoo sähköpostin välityksellä, että syksyn jälkeen kävijämäärät ovat kasvaneet. Silti joulun jälkeen myös Foreverilla käyntimääriä on ollut vähemmän kuin vuosi sitten.

– Joulun jälkeen palaajien virta on kiihtynyt ja kiihtynee lisää uudenvuoden ja loppiaisen jälkeen. Näin tapahtuu vuosittain.

Sekä Fressi että Forever sulkivat ovensa keväällä koronaviruspandemian vuoksi ja avasivat taas kesän kynnyksellä, minkä jälkeen käyntimäärät lähtivät taas nousuun.

Fressin Välikosken mukaan käyntimäärä oli alkusyksystä lähes normaalilla tasolla, mutta kun koronavirustilanne jälleen paheni syksyllä, käyntimäärä lähti uudelleen laskuun.

Jäsenyyksiä katkolle

Hannu Välikoski korostaa, että käyntimäärä ei ole sama asia kuin asiakasmäärä, joka ei ole laskenut yhtä paljon.

– Osa asiakkaista käy harvemmin. Käyntimäärissä suurimmat pudotukset ovat olleet ryhmäliikunnassa, koska osallistujamääriä on rajoitettu.

Normaalisti Fressin ryhmäliikuntatunneille otetaan jopa 60–70 henkilöä, mutta nyt enintään kymmenen.

Foreverilla jäsenyyksiä on laitettu poikkeusaikana tauolla, ja he ovat suositelleet käyntien tauottomista erityistä niille iäkkäämmille ihmisille, jotka kuuluvat riskiryhmiin.

– Tämä on yleisen linjan mukainen ohjeistus, jossa senioreiden tulisi välttää paikkoja, joissa on paljon ihmisiä ja turvavälejä on hankala pitää.

Fressillä sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Sopimuksia ei siis tarvitse laittaa katkolle, vaan niissä on kuukauden irtisanomisaika.

Foreverilla määräaikaisen jäsenyyden on voinut keskeyttää ilman maksua.

Etäliikunta on tullut pysyäkseen

Normaalista poikkeavasta vuodesta huolimatta kumpikin toimitusjohtaja uskoo, että ihmiset palaavat saleille ensi vuoden aikana. Välikoski odottaa, että ihmisiä ajaa saleilla hyvinvointivelka, jota on kertynyt poikkeusaikana. Hän odottaa muutoksen parempaan tapahtuvan jossain vaiheessa ensi vuotta.

– Mitään räjähdysmäistä kasvua silti tuskin tapahtuu.

– Kuntosali- ja ryhmäliikuntaharjoittelun etuja ovat välineistö sekä sosiaalinen ympäristö. Uskomme ihmisten palaavan näiden pariin, Multala sanoo.

Sekä Multala että Välikoski uskovat, että samoin kuin etäpalaverit, myös liikunta etänä on tullut pysyäkseen. Molemmat kuntosaliketjut ovat keväästä alkaen panostaneet etäpalveluihin ja aikovat tehdä niin jatkossakin.

– Ihmiset ovat oppineet harjoittelemaan etänä koronan aikana, vaikka se mahdollisuus on ollut olemassa jo vuosia, Multala toteaa.

– Aiemmin katsottavissa oli tallenteita ja livelähetykset ovat uutta, kertoo Välikoski.