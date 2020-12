Markkinoiden hullu vuosi: pörssiromahdus ja hulppea nousu uusiin ennätyksiin

Ennen koronaviruksen leviämistä sekä raha- että finanssipolitiikka olivat jo elvytysasennossa, mutta pandemian puhkeaminen merkitsi keskuspankkien rahahanojen vääntämistä täysille.

Tämä vuosi muistetaan koronaviruksesta, ja markkinoilla se tarkoitti keskuspankkien rahahanojen avaamista täysille. Se puolestaan vauhditti osakemarkkinoita uusiin ennätykseen maaliskuun kuopan jälkeen.

Vuoden 2020 alkaessa Yhdysvaltain keskuspankin Fed Funds -korko oli 1,50–1,75 prosentissa. Sitä laskettiin maaliskuun alun hätäkokouksessa 50 korkopisteellä 1,00–1,25 prosenttiin, kun pandemian vaikutukset alkoivat realisoitua. Samassa kuussa korko laski edelleen 0,00–0,25 prosenttiin, kun koronlaskun ei nähty olevan riittävä markkinoiden rauhoittamiseen.

Fed ilmoitti maaliskuussa aloittavansa myös ennennäkemättömän laajat arvopaperiostot, joita luvattiin jatkaa niin pitkään kuin on tarpeellista. Fed alkoi ostaa esimerkiksi ensimmäistä kertaa pörssinoteerattuja ETF-rahastoja. Fed lupasi myös tarjota maailman keskuspankeille ylimääräistä dollarilikviditeettiä eli ryhtyi tavallaan koko maailman keskuspankiksi.

Nyt vuoden päättyessä elvytys jatkuu edelleen. Ohjauskorko on yhä 0,25 prosentissa. Syyskuussa Fed arvioi, että korko pysyy lähellä nollaa vuoden 2023 loppuun saakka.

Euroopan keskuspankin ohjauskorko on puolestaan ollut nollassa jo vuoden 2016 marraskuusta alkaen. Myös arvopaperiostot oli aloitettu uudelleen vuoden 2019 marraskuussa. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde totesikin europarlamentille helmikuun alussa, että keskuspankilla oli vain vähän lisäelvytyskeinoja koronan uhatessa.

Maaliskuussa EKP:n oli kuitenkin pakko toimia markkinoiden kuohuessa. Pankki ilmoitti aloittavansa uuden 750 miljardin euron suuruisen hätärahoitusohjelman, jonka myötä ostetaan julkisen ja yksityisen puolen joukkolainoja. Myös liikepankeille suunnattiin lainarahoitusta.

Kesäkuussa 750 miljardin euron suuruista ohjelmaa kasvatettiin talousnäkymien synkentyessä 1 350 miljardiin euroon. Joulukuussa sitä kasvatettiin edelleen 500 miljardilla eurolla ja sen voimassaoloa jatkettiin vuoden 2022 kevääseen. Marraskuussa 2019 aloitettu APP-osto-ohjelma jatkuu tämän PEPP-ohjelman rinnalla.

Syöksystä nousuun

Osakemarkkinoilla vuosi alkoi myönteisissä merkeissä. Matalat korot olivat pitkään ajaneet velkakirjasijoituksia osakemarkkinoille, ja vuoden alussa osakkeiden näkymät olivatkin suhteellisen suotuisat.

Loppuvuodesta 2019 sekä Yhdysvaltain laaja S&P 500 -indeksi että Euroopan Stoxx 600 tekivät uusia ennätyksiä eikä vuosi 2020 näyttänyt tuovan muutosta.

Alkuvuosi menikin kaavaillusti. S&P 500 kipusi helmikuussa uuteen ennätykseen, samoin Stoxx 600.

Tämän jälkeen alkoi koronan tuoma kurssisyöksy. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla nähtiin historian jyrkimpiin kuuluva pudotus, kun Dow Jones heikkeni 2 997 pistettä eli lähes 13 prosenttia 16. maaliskuuta.

Kurssilasku ulottui myös Aasian ja Euroopan pörsseihin, missä Stoxx 600 -indeksi laski tuona ”mustana maanantaina” lähes viisi prosenttia.

Kurssisyöksyn suurimpien häviäjien joukkoon kuuluivat öljy-yhtiöt, kun raakaöljyn hinta painui kohti pohjalukemia, futuurihinnan käydessä hetkellisesti jopa miinuksella.

Maaliskuun puolenvälin jälkeen S&P 500 oli painunut noin kolmanneksen helmikuun huipuistaan. Ripeä nousu alkoi kuitenkin pian tämän jälkeen Fedin tukitoimien myötä.

Uusille ennätystasoille S&P 500 palasi teknologiaosakkeiden vetämänä elokuussa, mutta Euroopassa Stoxx 600 vasta joulukuussa. Ainostaan energia- ja finanssisektorin kehitys on ollut edelleen vaisua.

Vuosi 2020 on merkinnyt Yhdysvaltain osakemarkkinoilla myös suuria listautumisia, joita on nähty varsinkin loppuvuodesta. Majoituspalvelu Airbnb:n listautuminen New Yorkin pörssiin joulukuussa keräsi runsaasti kiinnostusta.

Euroopan pörsseissä aivan vastaavaa ei ollut. Sen sijaan nähtiin lisää yhdentymistä, kun pörssioperaattori Euronext ilmoitti syksyllä ostavansa Milanon pörssiä pyörittävän Borsa Italianan yhdessä kahden italialaispankin kanssa.

Helsingissä hiljaista

Suomessa pörssivuosi alkoi muun maailman tapaan myönteisesti, joskin jo tammikuussa markkinoita alkoivat huolestuttaa Kaukoidästä kantautuneet koronauutiset.

Poikkeus yleisestä myönteisestä kehityksestä nähtiin metsäosakkeissa, kun metsäteollisuuden lakko alkoi. Lakot näkyivät alan tuotannossa selvästi tammi–maaliskuussa. Toisaalta koronan leviäminen lisäsi keväällä sellun, pehmopapereiden ja pakkauskartonkien kysyntää.

Korona rokotti etenkin Finnairin ja varustamoyhtiöiden kursseja, mutta lasku ulottui lähes kaikkiin toimialoihin. Maaliskuu oli Helsingissä muun maailman tapaan yleisesti miinusmerkkinen, kun osakekurssit putosivat vauhdilla. Helsingin päälistan yhtiöiden markkina-arvosta suli maaliskuussa peräti 41,5 miljardia euroa.

Synkin päivä nähtiin 12. maaliskuuta, kun yleisindeksi romahti 10,2 prosenttia. Toipuminen alkoi kuitenkin vauhdilla, ja jo huhtikuun alussa tultiin maaliskuun puolivälin madonluvuista selvästi ylöspäin.

Elokuun lopussa kurssien elpyminen oli jo niin voimakasta, että OMXH-yleisindeksi nousi psykologisesti merkittävän 10 000 pisteen rajan ylitse. Loppuvuodesta kurssinousu on vienyt pörssin yleisindeksin korkeimmilleen sitten vuoden 2008.

Markkina-arvoltaan suuremmista yhtiöistä koronakysynnästä on hyötynyt esimerkiksi kuitukangasvalmistaja Suominen, joka on noussut tänä vuonna selvästi (+118 %), samoin kuin päivittäistavarakaupan kasvun siivittämä Kesko (+34 %). Häviäjiin kuuluivat taasen muun muassa lentoyhtiö Finnair (-30,2 %) ja rakennusyhtiö YIT (-17,3 %).

Yksi merkittävä rajapyykki saavutettiin tänä vuonna markkinoille tulleiden osakesäästötilien myötä: koskaan aiemmin näin moni suomalainen ei ole omistanut osakkeita kuin nyt.