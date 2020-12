K-kauppias Minna katsoi dokumentin valjakkokoirista ja halusi auttaa – tuloksena rekkalastillinen ruokaa 5 000 koiralle

Minna Kelamo aloitti Husky-projektin joulukuussa ja sai kasaan nopeasti 140 kauppiasta. Pian apua saa 70 safariyrittäjää.

150 K-ruokakauppiasta yhdistivät voimansa ja hankkivat vain muutamassa päivässä rekallisen koiranruokaa valjakkokoirien hyväksi. Taustalla on huoli valjakkokoirayrittäjien taloudellisesta tilanteesta, kun korona on höylännyt turistien määrästä jopa yli 90 prosenttia.

Kun valjakkokoirayrittäjien sesonki on normaalistikin lyhyt ja noin neljän kuukauden aikana pitäisi tienata vuoden tulot, on tilanne yrittäjille vaikea. Koirien nälkä ei koronaa tunnista, ja eläinten ruokkimiseen menee jopa 50 000 euroa vuodessa.

K-kauppiaiden kävi eläimiä ja yrittäjiä sääliksi, ja he päättivät ryhtyä toimeen.

Idea tuli vantaalaisen K-Market Rekolan kauppiaan Minna Kelamon aloitteesta.

– Lappi ja valjakkokoirat ovat sydäntäni lähellä. Minullakin on kaksi valjakkotarhalta kotoisin olevaa koiraa ja olen aikoinaan asunut Ivalossa. Mieheni on myös toiminut koiravaljakko-oppaana, Kelamo kuvaa suhdettaan valjakkokoiriin.

Hän on seurannut uutisointia huskysafareista ja kertoo sen koskettaneen. Pelkona on, että pakon edessä säästäminen alkaisi koirista. Uutisissa on pelätty jopa sitä, että osa valjakkokoirista jouduttaisiin myymään tai lopettamaan.

Ajatuksena oli auttaa yrittäjänä toisia yrittäjiä ja auttaa omalta osalta pelastamaan koiria.

Viimeisen sysäyksen kampanjan käynnistämiseen Kelamo sai Ylen lähettämästä Perjantai-dokkarista Valjakkokoirien kohtalon hetket. Tuntui, että jotain on tehtävä ja syntyi ”Husky-projekti”.

Tällaisia lavoja kuljetetaan Suomen valjakkokoirille.­

Kelamo kertoo, että kauppiaat innostuivat hyväntekeväisyydestä hyvin nopeasti, ja porukka saatiin kasaan parissa päivässä. Mukaan lähti myös K-Market-ketju ja Kesko.

– En osannut odottaa, että porukka osallistuu näin helposti ja lähtee varauksetta mukaan. Ilmeisesti tilanne on muitakin kauppiaita mietityttänyt.

Kaikkiaan kuivaruokaa jaetaan rekallinen. Se jaetaan noin 70 valjakkoyrittäjän kesken, ja jokainen saa koirien määrästä riippuen yhden tai kaksi lavallista koiranruokaa. Apua tarvitsevia yrittäjiä kartoitettiin ennen joulua.

Yhdessä lavassa on Kelamon muistikuvien mukaan noin 144 pussia, joissa jokaisessa ruokaa on kolme kilogrammaa.

– Se kestää jonkin aikaa ja tarjoaa yrittäjille hetken, jolloin ei tarvitse huolehtia niin paljon. Osa jatkaa ennestään hankkimaansa koiranruokaa näillä meidän lahjoituksilla, jolloin ruoka kestää hieman pidempään.

Kaikkiaan ruokaa jaetaan noin 5 000 koiralle. Toimitukset ovat alkaneet tällä viikolla ja jatkuvat läpi vuoden alkuviikkojen. Toimituksia on pitänyt hajauttaa, sillä varsinkin pohjoisen pienemmissä K-kaupoissa varastointitilaa on rajallisesti.

Safareilla tempaus on otettu Kelamon mukaan vastaan ilolla.

– Ovat he olleet kiitollisia ja otettuja. Monella on ollut tosi tiukkojakin paikkoja, ja eihän meidänkään lahjoitus ole lopullinen apu, mutta ehkä jonkinlainen hengähdystauko kuitenkin.