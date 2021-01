Osakestrategin riskiviisari näyttää nyt seitsemää: ”Riski on siinä, että kaikki tuntuu menevän nyt putkeen”

Osakemarkkinoilla riski on tänä vuonna se, että positiivisia odotuksia on jo leivottu sisään osakekursseihin. Tänä vuonna nähdään, onko niitä hinnoiteltu liikaa, S-Pankin päästrategi Lippo Suominen sanoo.

Osakemarkkinoilla nähtiin viime vuonna melkoisia pomppuja pohjiin ja huippulukemiin. Kuva New Yorkin pörssistä viime maaliskuulta.­

Kulunut vuosi on tarjonnut osakesijoittajalle melkoista merenkäyntiä. Jos hermot ovat pitäneet ja sijoitukset ovat osuneet oikeaan, on markkina voinut tarjota hyviäkin tuottoja.

Esimerkiksi Helsingin pörssissä on nähty laajaa elpymistä, joskin koronapandemiasta kärsineillä matkailualoilla kurssit ovat edelleen selvästi alempana kuin vuoden alussa. Tämä koskee esimerkiksi varustamo Viking Linea ja lentoyhtiö Finnairia.

Toisesta päästä pörssilistaa löytyy myös tukku yrityksiä. Esimerkiksi päästöttömään energiaan keskittyneen Enersensen tulosparannus ja liikevaihdon kasvu on palkittu tänä vuonna 358 prosentin kurssinousulla.

Riskejä edelleen

Katseet kääntyvät nyt alkaneeseen pörssivuoteen. Odotuksia nostaa rokotteiden jakelun alkaminen, jonka myötä pandemian voi odottaa hellittävän. Myös pitkään hiertäneestä brexitistä on nyt päästy sopuun.

Samaan aikaan elvyttävä talous- ja rahapolitiikka jatkuu. Korot pysyvät matalalla, minkä takia tuottoja etsitään riskipitoisemmista osakkeista.

S-Pankin päästrategin Lippo Suomisen odotukset ovat varovaisen optimistiset. Hän muistuttaa kuitenkin vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin koronasta ei ollut vielä tietoa ja odotukset olivat korkealla.

– Mikään ei ole selvää, mutta kaikkien merkkien mukaan tulossa on parempi vuosi kuin kuluneesta vuodesta, Suominen sanoo uutistoimisto Startelille.

– Kun nollakorot näyttävät jatkuvan, sijoitukset siirtyvät osakkeisiin, missä tuotto-odotukset ovat edelleen hyvät.

Hänen mukaansa riskitekijä on se, että positiivisia odotuksia on leivottu jo runsaasti osakekursseihin.

Tämä on vienyt arvostukset kohti huipputasoja, joskin tässä on suurta maantieteellistä ja sektorikohtaista vaihtelua.

– Paljon on hinnoiteltu sisään. Tulevana vuonna nähdään, onko hinnoiteltu liikaa. Riski on siinä, että kaikki tuntuu menevän nyt putkeen, kun koronarokotteet ovat saaneet myyntiluvan, brexit-sopimus on saatu aikaan ja yrityksillä menee jo paremmin.

Kun Yhdysvalloissa teknologiaosakkeiden kurssit ovat pandemian myötä kohonneet kipurajoille, ei teollisuusosakkeissa vastaavaa ilmiötä näy, matkailualasta puhumattakaan.

– Yhdysvalloissa tilanne on pahin ja sielläkin täytyy muistaa, että se jakautuu markkinan sisällä. Teknologiajätit ovat nyt markkina-arvoltaan suhteettoman suuria ja kalliita, mikä vaikuttaa koko osakemarkkinaan.

Pieniä pilviä

Paljon on puhuttu siitä, että tulevana vuonna sijoittajien kiinnostus tulee siirtymään pandemiasta kärsineisiin syklisiin yhtiöihin, joiden kohdalla voi alkaa nopea elpyminen. Tästä niin sanotusta sektorirotaatiosta on jo näkyvissä merkkejä.

Kun ennakoitu talouskasvu alkaa, sen voi odottaa näkyvän näiden yritysten tuloksissa.

– Tuloskasvu tulee olemaan kovaa kuluneen poikkeuksellisen heikon vuoden jälkeen. Toinen vuosineljännes oli umpisurkea, mutta vuoden loppua kohden tuloskasvu on ollut jo reipasta.

Jos osakemarkkinoiden riskiä lasketaan asteikolla yhdestä kymmeneen, arvioi Suominen riskiviisarin liikkuvan nyt seitsemän paikkeilla.

– Suurin haaste on se, että odotukset ovat niin kovat. Kun kaikki ovat hiekkarannalla nauttimassa auringonpaisteesta, voi pienikin pilvi olla kova isku, vaikka se voi jäädä väliaikaiseksi.