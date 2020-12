Kaksi pääministeriä tuhoutui, yksi nousi – näin koko maailman tuntemilla brexitin arkkitehdeillä menee nyt

Vuonna 2013 pääministeri David Cameron julisti, että ”Britannian kansan on aika sanoa sanottavansa”. Siitä alkoi vuosien kärsimystie.

Vuoden 2020 viimeisinä päivinä Britannian sopimus EU-eron jälkeisestä ajasta viimein valmistui. Tämä ei saanut aikaan sellaista riemua kuin pääministeri Boris Johnson toivoi. Britannian koronatilanteen paheneminen vei kansan huomion.

Brexitin alkusanat lausui monen mielestä pääministeri Margaret Thatcher jo vuonna 1988. Hän varoitti ”eurooppalaisesta supervaltiosta, joka hallitsee Brysselistä käsin”.

Aiemmin brittikonservatiivit, Thatcher heidän joukossaan, olivat olleet innokkaita EEC-jäsenyyden kannattajia.

Britannia liittyi EU:n edeltäjään vuonna 1973. Työväenpuolueessa siitä ei pidetty. Puolue sai vuonna 1975 ajettua läpi kansanäänestyksen jäsenyydestä. EEC-jäsenyyden kannattajat voittivat sen selvästi.

Tilanne alkoi muuttua, kun EEC kehittyi kohti tiiviimpää EU:ta. Nyt epäilykset heräsivät brittikonservatiiveissa.

UKIP perustettiin vuonna 1993. Puolueen viesti oli selvä.­

EU:ta alettiin vihata

EU starttasi virallisesti vuonna 1993. Samana vuonna perustettiin Yhdistyneitten kuningaskuntien itsenäisyyspuolue, UKIP. Se oli aluksi mitätön yhden asian liike, jolla ei ollut sijaa Britannian kaksipuoluejärjestelmässä. Puolueen voimahahmoksi nousi Nigel Farage.

Brittien EU-tyytymättömyyden hidas kasvu on syiltään osin arvoitus. Yksi niistä oli varmasti tyytymättömyys siitä kuinka vanha suurvalta kuihtui ja Brysselin loisto kasvoi. Britit olivat mielestään olleet pelastamassa Eurooppaa kahdessa maailmansodassa ilman kiitosta.

Brittipoliitikot ottivat tavakseen pistää kaikki kansalle epämieluisat päätökset Brysselin piikkiin. Vuoden 2008 talouskriisi koetteli pahasti myös Britanniaa. Vuonna 2010 valtaan tulleet konservatiivit yrittivät selvitä siitä rajuilla leikkauksilla. Syyttävää sormea osoitettiin jälleen kohti EU:ta. Siitä hyötyi UKIP.

Se hyötyi myös siitä, että monien mielestä itäisen Euroopan EU-maista tulevat siirtolaiset veivät brittien työpaikkoja.

Päästääkseen pääministeriksi David Cameron oli ottanut liberaalidemokraatit hallitukseen. Se tuntui konservatiivipoliitikoista epämukavalta.

Cameron päätti kasvattaa puolueensa suosiota lupaamalla, että jos konservatiivit voittavat myös seuraavat parlamenttivaalit, EU-jäsenyydestä järjestetään kansanäänestys.

– Britannian kansan on aika sanoa sanottavansa, hän julisti vuonna 2013.

Konservatiivit voittivat vuoden 2015 parlamenttivaalit selvästi ja pääsivät hallitsemaan yksin. Mutta nyt lupaus piti pitää.

Vaalit murhan varjossa

Vaalit nostivat tunteet pintaan tavalla, jota Cameron ei osannut ennakoida. Niitä lietsoi erityisesti taitava kansankiihottaja Farage. UKIP ei ollut ainoa eroa ajanut joukko. Yksi tärkeä ryhmä oli Vote Leave -organisaatio, jota johti konservatiivi Dominic Cummings.

Konservatiivit olivat asiassa pahasti hajallaan. Pääministeri Cameron kannatti EU:ssa pysymistä.

Myös työväenpuoluetta asia koetteli. Puolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn oli nuorena miehenä kampanjoinut EEC-jäsenyyttä vastaan. Erityisesti Pohjois-Englannin perinteisesti puoluetta tukeneilla alueilla vastustettiin EU:ta.

Viikkoa ennen kansanäänestystä kesäkuussa 2016 äärioikeistolainen kiihkoilija murhasi työväenpuolueen kansanedustaja Jo Coxin, joka kampanjoi EU:ssa pysymisen puolesta. Cameron oli päästänyt irti pedon, jota ei hallinnut.

23. kesäkuuta Britannia viimein äänesti. 52 prosenttia äänensä antaneista kannatti eroa EU:sta. Seuraavana päivänä Cameron ilmoitti eroavansa pääministerin tehtävästä.

David Cameron.­

Hän jätti jälkeensä neljän vuoden sotkun. Ensin sitä yritti selvittää Cameronin seuraajaksi valittu Theresa May. May yritti saada vahvempaa taustatukea järjestämällä parlamenttivaalit vuonna 2017. Työväenpuolueen heikko Corbyn piti voittaa helposti.

Tämä kuitenkin yllätti. May piti vallan, mutta vain Pohjois-Irlannin jääräpäisten unionistien tuella. Ja juuri Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja oli keskeisiä kysymyksiä eroneuvotteluissa.

Näin brexitin keskeisille henkilöille kävi

David Cameron

Cameron nousi vuonna 2010 brittikonservatiivien sankariksi katkaisemalla työväenpuolueen pitkän valtakauden. Nuorelle pääministerille ennustettiin pitkää uraa.

Epäonnistunut brexit-laskelmointi pilasi sen. Ura pääministerinä päättyi.

Varakkaaseen sukuun syntyneen, parhaat brittikoulut käyneen Cameronin ei tarvinnut pelätä toimeentulonsa puolesta. Hän on toiminut liike-elämässä ja harrastanut hyväntekeväisyyttä.

Cameronin halusta palata päivänpolitiikkaan huhutaan.

Theresa May.­

Theresa May

May oli toinen konservatiivipääministeri, jonka kohtaloksi brexit koitui. Hän oli alun perin vastustanut sitä, joten eron toteuttaminen oli hänelle epäkiitollinen tehtävä. May ei saanut puoluetta hallintaansa.

Pääministerin paikalta erottuaan May jatkoi kansanedustajana ja uusi paikkansa vuoden 2019 vaaleissa. Hänen poliittinen vaikutusvaltansa on vähäinen. Mayn on kerrottu suunnittelevan muistelmien kirjoittamista.

Boris Johnson pääsi juhlimaan sopimusta Brexitin jälkeisestä ajasta.­

Boris Johnson

On julkinen tieto, että Johnson valitsi brexitin ajamisen uraansa edistääkseen. Ensin prosessi heitti hänet lyhyeksi aikaa ulkoministeriksi ja lopulta antoi tavoitellun palkinnon, pääministeriyden.

Johnsonin tie on osoittautunut kivikkoiseksi. Brexitin sijasta huomion vei vuonna 2020 koronapandemia, joka raivoaa Britanniassa pahana. Johnson sairastui itsekin vakavasti. Hänen toimiaan viruksen pysäyttämiseksi on arvosteltu sekaviksi.

Dominic Cummings sai Brexitin aikaiseksi, mutta sai väistyä sopimussovun tieltä.­

Dominic Cummings

Taustavaikuttaja Cummings nousi brexitin myötä valokeilaan ja lopulta Johnsonin kaikkivaltiaaksi neuvonantajaksi. Hänestä tehtiin jopa elokuva, jossa tähtinäyttelijä Benedict Cumberbatch tulkitsi häntä.

Cummings joutui noloon tilanteeseen rikottuaan koronamääräyksiä autoilullaan läpi maan. Loppuvuodesta 2020 Johnson osoitti hänelle ovea. Syynä saattoi olla se, että pääministeri pelkäsi Cummingsin häiritsevän sopimusneuvottelujen loppusuoraa.

Nigel Farage.­

Nigel Farage

Nigel Farage joutui suuren voittonsa jälkeen vaikeuksiin oman UKIP-puolueensa kanssa. Siinä saivat suosiota yhä äärimmäisen muukalaiskammoisemmat voimat. Farage jätti UKIP:n, mutta perusti vuonna 2019 uuden brexit-puolueen. Sen tavoitteena oli valvoa, että ero todella tapahtuisi.

Farage pääsi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suosioon vierailuillaan maassa. Hänen ystäväpiiriinsä kuuluu myös Timo Soini.

Jeremy Corbyn.­

Jeremy Corbyn

Briteissä äärivasemmistolaiseksi leimattu Corbyn saavutti vuonna 2017 parlamenttivaaleissa puolueelleen yllättävää menestystä. Vuonna 2019 se ei toistunut ja Corbyn joutui luopumaan puheenjohtajuudesta.

Lokakuussa 2020 Corbyn erotettiin väliaikaisesti työväenpuolueesta. Se oli seurausta puolueessa tehdystä antisemitismiselvityksestä. Corbyn joutui asiassa outoon valoon.

May sai neuvoteltua sopimuksen, mutta se kaatui brittiparlamentissa ja samalla päättyi Mayn pääministeriys. Tilalle nousi tiukkaa erosopimusta kannattanut Boris Johnson, neuvonantajanaan Dominic Cummings.

Johnson veti oikeista naruista. Vuoden 2019 lopulla järjestetyissä parlamenttivaaleissa konservatiivit saivat selvän enemmistön.

Koronan piinaamassa Britanniassa ihmiset eivät jaksaneet innostua Brexit-sovusta.­

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa vuonna 2020. Koko vuosi kului neuvotteluihin erosopimuksesta. Se saatiin jouluksi 2020.

Voi olla että se ei vielä ollut koko draaman päätepiste.