Suomen ja Britannian kauppasuhteet menivät uusiksi – ”Pahimmat karikot on onnistuttu kiertämään”

Vuodenvaihteen jälkeen Suomen ja Britannian kauppasuhteet eivät ole enää entisensä. Tammikuussa maat kohtaavat toisensa tilanteessa, joka on kummallekin täysin uudenlainen.

Kovaan eli sopimuksettomaan brexitiin liittyi pelko, että EU:n jäsenmaiden ja Britannian välisen tavarakaupan esteeksi olisi noussut tullimuuri.

Tämä olisi tarkoittanut sitä, että kolmasosalle Suomesta Britanniaan vietävistä tuotteista olisi lyöty tuontitullit. Samalla tullit olisi lyöty myös Suomeen tuotaville brittituotteille.

Monen onneksi kova brexit ei lopulta toteutunut. Euroopan unioni ja Britannia pääsivät joulun alla sopuun siitä, millainen vapaakauppasopimus niiden välille laaditaan.

– Sopimuksettomaan tilaan verrattuna Suomi säästää viennissä 35 miljoonaa euroa vuodessa. Tuonnista vastaava summa olisi tarkoittanut 60–70 miljoonaa euroa vuodessa, ulkoministeriön vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen sanoo.

Ulkoministeriössä brexit-asioista vastaava virkamies Kristiina Kauppinen.­

Suomen ja Britannian kauppasuhteet eivät kuitenkaan ole enää entisensä. Vuodenvaihteen jälkeen maat kohtaavat toisensa tilanteessa, joka on kummallekin täysin uudenlainen.

– Britannia on aikaisemmin ollut EU:n jäsenmaa, ja Suomi on tehnyt hyvin tiivistä yhteistyötä Britannian kanssa. Maat ovat ajatelleet monista kauppa-asioista samalla tavalla, mutta nyt kun Britanniasta tulee niin sanottu kolmas maa, yhteistyö ei voi olla enää yhtä tiivistä, Kauppinen kertoo.

Britannian merkitys Suomen viennille on vähentynyt huomattavasti 30:n viime vuoden aikana. Kun vielä 1990-luvun alkupuolella Britannian osuus Suomen viennistä oli reilusti toistakymmentä prosenttia, viime syyskuussa se oli enää viisi prosenttia.

Tätä ei pidä silti tulkita siten, että Britanniasta olisi tullut Suomelle vähäarvoinen kauppakumppani. Se on edelleen Suomen seitsemänneksi suurin vientimaa, jonka edellä on Venäjä ja perässä Ranska. Lisäksi suomalaiselle metsäteollisuudelle Britannia on viime vuosina ollut kolmanneksi suurin vientimaa.

Viennin kannalta EU:n ja Britannian neuvotteleman sopimuksen keskeisintä sisältöä ovat alkuperämääräykset. Jatkossa siis tullivapaus koskee ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka on valmistettu EU:n tai Britannian alueella.

Paperin viennissä tämä ehto näyttää täyttyvän, joskin monet metsäteollisuuden tuotteet olisivat välttäneet tullit jo WTO-sopimusten vuoksi.

Vaikeampi rasti on bensiini. Yritykset joutuvat arvioimaan, täyttääkö Venäjällä tuotettu ja Suomessa jalostettu öljy alkuperämääräykset. Bensiini on suurin yksittäinen tuote, jota Suomi vie Britanniaan.

Tutkimusjohtaja Tero Kuusi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta arvioi Suomen ja Britannian kauppakumppanuuden säilyvän melko ennallaan, vaikka tavarakaupan pelisäännöt muuttuvat.

– Näyttää siltä, että pahimmat karikot on onnistuttu kiertämään ja aikaan on saatu jonkinlainen status quo.

Tutkimusjohtaja Tero Kuusi, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.­

Kuusen mukaan Suomi ei ole koskaan käynyt Britannian kanssa kauppaa samoissa määrin kuin muut EU:n jäsenmaat. Näin ollen Suomella ei ole alun alkaenkaan ollut mitenkään merkittävästi hävittävää brexitissä.

– Kun on katsottu sitä arvonlisävaikutusta, joka brexitillä olisi Suomeen, ne luvut eivät ole olleet kovin isoja, Kuusi sanoo.

Kuusi selvitti viime vuonna ulkoministeriön rahoittamassa tutkimuksessa, miten Britannian EU-ero saattaisi vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin.

Jouluaattona saavutettu kauppasopu on hänen mukaansa helpotus siihen nähden, minkälaisia häiriöitä sopimukseton brexit olisi voinut taloudessa aiheuttaa.

Yksi seikka häntä silti askarruttaa. Sopimuksen myötä Britannia nimittäin saa vapauden muuttaa taloudellista sääntelyään. Periaatteessa se voisi pyrkiä sääntelyä keventämällä parantamaan kilpailukykyään suhteessa EU-maihin.

– Käytännössä Britannian kädet ovat kuitenkin aika sidotut tässä asiassa, Kuusi sanoo.

– Britannian on parempi toimia EU:n sääntelyn mukaisesti kuin yrittää parantaa kilpailukykyään sillä riskilä, että EU ryhtyisi vastatoimiin ja alkaisi tariffeilla rajoittaa Britannian pääsyä markkinoille.

Britannian kanssa käytävän tavarakaupan suurimmaksi kompastuskiveksi saattaa muodostua lisääntyvä byrokratia.

Kristiina Kauppisen mukaan yrityksillä on paljon uutta opeteltavaa, kun Britannia jää EU:n ulkopuolelle ja siirtyy kolmannen maan asemaan.

– Kauppaan on tulossa paljon muutoksia, vaikka sopimus onkin nyt olemassa. Vastaisuudessa esimerkiksi kaikki tuotteet pitää tullata. Paperityön määrä tulee oleellisesti lisääntymään, ja yritysten hallinnollinen taakka saattaa kasvaa.

Yrityksillä voi olla edessään iso sarka, kun ne lähtevät selvittämään, täyttävätkö niiden viemät tuotteet alkuperämääräykset. Vielä ei ole mitenkään selvää, täyttyvätkö ne, jos tuote on valmistettu EU:n tai Britannian alueella, mutta sen valmistuksessa on käytetty runsaasti esimerkiksi kiinalaisia komponentteja.

– Jos arvoketjuihin kuuluu osia, jotka tulevat EU:n ulkopuolelta, millaisen tullikohtelun ne oikein saavat? Tällaista välillistä sotkua tämä brexit tuntuu etupäässä aiheuttavan, Tero Kuusi toteaa.