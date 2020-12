”Dramaattinen määrä” rahtiyhtiöitä on kieltäytynyt kuljetuksista Britanniaan

Huolena on ollut, etteivät yhtiöt pysty ottamaan rahtia paluumatkalla. Uhkana on myös, että rekat jäävät jumiin pitkiin jonoihin yrittäessään poistua Britanniasta.

Eurooppalaiset kuljetusyhtiöt ovat kieltäytyneet toimituksista Britanniaan, sillä ne pelkäävät Doverin rekkakaaoksen toistuvan brexitin jälkeen.

”Dramaattinen määrä” rahtiyhtiöitä on kuluneiden kahden viikon aikana kieltäytynyt toimituksista Britanniaan olemassa olevista sopimuksista huolimatta, saksalainen rahtiliikennettä seuraava yhtiö Transporeon kertoo uutistoimisto Bloombergille.

Huolena on ollut, etteivät yhtiöt pysty ottamaan rahtia paluumatkalla. Uhkana on myös, että rekat jäävät jumiin pitkiin jonoihin yrittäessään poistua Britanniasta.

Ranskasta Britanniaan tehtävien kuljetuksien kieltäytymisaste on Transporeonin mukaan kolminkertaistunut viime viikolla. Saksasta lähtevien kuljetuksien osalta kieltäytymisaste taas on kaksinkertaistunut. Samalla rahdin kysyntä on romahtanut molemmilla reiteillä.