Joululahjasi voi olla jo myynnissä netissä – tällaiset lahjat lähtevät herkimmin kiertoon

Epämieluisia joululahjoja myydään jo netissä. Tori.fin kyselyyn vastanneista yli kolmannes myy saamiaan lahjoja eteenpäin. Kauppoihin palautetaan tyypillisesti lahjoja, joita on saatu kaksin kappalein.

Ei-toivottujen joululahjojen kauppa käy tällä hetkellä kuumana. Vuodenvaihde on perinteisesti ollut vilkasta aikaa vertaiskaupassa. Niin on ollut myös tänä vuonna, vaikka suomalaiset joutuivat viettämään koronapandemian vuoksi joulua hieman normaalista poikkeavalla tavalla.

Lahjojen myyminen näkyy liikenteenä Tori.fi-palvelussa. Joulukuun 27. päivänä Tori.fissä vierailtiin noin 1,25 miljoonaa kertaa, ja ilmoituksia jätettiin 33 000 kappaletta.

Tori.fin vertaiskauppatuntija Laura Kuusela kertoo, että tänä vuonna joulun jälkeen suosittuja hakuja Tori.fissä ovat olleet erilaiset pelikonsolit, mutta myös talviurheiluvälineet.

– Näemme Tori-pakettien lähettämisessä selkeän piikin heti joulun jälkeen, suunnilleen tapaninpäivästä loppiaiseen. Selkeästi välipäivinä laitetaan joululahjat kiertoon ja myydään muutenkin kaapeista tarpeetonta pois.

Yleisin syy lahjan myymiseen on lahjan sopimaton koko tai käyttötarkoitus. Toiseksi eniten lahjoja myydään, koska lahjan saaja omistaa jo lahjaksi saamansa esineen. Viisi prosenttia kertoo myyneensä lahjan rahan takia.

– Lahjoista herkimmin päätyvät myyntiin sisustustavarat ja vaatteet. Kolmanneksi useimmin kirjat ja neljänneksi keittiötarvikkeet.

Kuusela kertoo, että koko joulukuu on ollut vilkasta aikaa. Kaupankäynti kiihtyi jo ennen joulua, ja Kuuselan mukaan Tori.fissä on myyty koko joulukuun ajan esineitä, joiden he olettavat päätyvän joululahjoiksi. Hän mainitsee esimerkkinä lasten lelut, erilaiset astiat ja keräilytuotteet.

Mikä on toiselle hyödytön, voi olla toiselle aarre

Tori.fin kyselyyn vastanneista 36 prosenttia myy saamiaan joululahjoja eteenpäin.

Heti joulun jälkeen niin on tehnyt 20 prosenttia. Toisaalta 36 prosenttia kyselyyn vastanneista säilöö tarpeettomia lahjoja kotona, ja pari prosenttia heittää lahjoja roskiin. Kyselyn mukaan eniten joulun jälkeen myyntiin päätyy vaatteita ja sisustustuotteita.

Kyselystä selviää, että lahjan myyminen voi aiheuttaa häpeää tai syyllisyyttä.

– Kaikki tietävät, että joskus joululahja ei osu kohteeseensa. Ne ovat saajalle kiperiä tilanteita. Ei halua pahoittaa lahjan antajan mieltä, mutta toisaalta ylimääräisen tavaran säilöminen on aika turhaa, sanoo Kuusela.

– Voisimme luopua ajatuksesta, että jos lahja ei aivan osu, olisi tahditonta panna tavara kiertämään.

Lahjan myymisestä ei kuitenkaan kannata tuntea huonoa omaatuntoa, sillä yhden epämieluinen lahja voi olla tarpeellinen esine toiselle. Usein myyntiin päätyvät lahjat ovat avaamattomia ja käyttökelpoisia tuotteita. Lahjan tuottamiseen on kulunut myös luonnonvaroja, joten epämieluisan lahjan myyminen on ekologista.

Lahjat, joille ei ole käyttöä, voi siis hyvin mielin myydä tai antaa eteenpäin sen sijaan, että ne jäisivät kodin nurkkiin ja varastoihin viemään tilaa ja keräämään pölyä.

– Parempi tuote on kierrätyksessä kuin kaapissa käyttämättömänä. On hyvä, että ihmiset uskaltavat laittaa ei-toivottuja lahjoja jakoon, sanoo Kuusela.

Kyselystä selviää, että 85 prosenttia ei kerro, jos on myynyt lahjan eteenpäin.

– Lahjan myymiseen liittyy iso leima. Yli puolet suomalaisista sanoo, että jos he myyvät vastikään saamansa joululahjan, se joko hävettää tai saa tuntemaan syylliseksi.

Joulun jälkeen leluja palautetaan paljon kauppoihin

Myös lahjojen palauttaminen kauppoihin alkoi heti joulun jälkeen. Prisma Kaaren johtaja Ilkka Riiali kertoo, että Prisma Kaareen alkoi palautua verkkokaupasta tehtyjä lahjoja jo ennen joulua.

– Verkkokaupassa palautuksissa oli ruuhkaa jo silloin.

Joulun jälkeen palautuksia on tehty liikkeestä ostettuihin lahjoihin. Tyypillisesti palautettavat lahjat ovat leluja, ja yleisin syy palautukseen on, että saman lahjan on saanut kahdelta eri henkilöltä. Lelujen lisäksi esimerkiksi vaatteita ja kirjoja palautetaan jonkin verran.

Riiali kertoo, että palautuksissa mikään tietty tuote ei korostu, vaikka suosittuja leluja palautetaan normaalia enemmän.

– Jos tietyt lelut ovat oikein suosittuja, on luonnollista, että niistä tulee tuplaostoksia. Se on täysin ymmärrettävää.

Verkkokauppa.comin kaupallisen johtajan Vesa Järveläisen mukaan heille palautetaan lahjoja laajasti eri tuotealueilta. Tyypilliset palautukset ovat viihde-elektroniikkaa, puhelimia, tabletteja ja pienkoneita, kuten partakoneita.

Hän ei osaa vielä sanoa tarkkoja palautusmääriä, koska palautukset tehdään postissa. Järveläisen mukaan kuluvan joulukuun palautusmäärät ovat kuitenkin linjassa vuoden takaiseen, joten piikkiä palautusmäärissä he eivät tällä hetkellä odota.

– Vielä emme tiedä todellisia lukuja, ja joululahjapalautuksia tulee vasta myöhemmin.

– Vielä pidämme lukuja hyvin normaaleina.