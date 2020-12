Näin tullit iskevät ostoksiin brittiläisistä verkkokaupoista – myös palauttamisesta tulee hankalampaa

Brittiläisestä verkkokaupasta tilatut ostokset voi vuodenvaihteen jälkeen joutua tullaamaan. Tilaamisen lisäksi myös tuotteiden palauttaminen monimutkaistuu.

Euroopan unionin ja Britannian joulun alla solmiman kauppasopimuksen myötä ostosten tilaaminen brittiläisistä verkkokaupoista muuttuu vuodenvaihteessa.

EU-maiden ja Britannian välillä käytävään kuluttajakauppaan iskevät tullit, joita kuluttajien ei Britannian EU-jäsenyyden aikana ole tarvinnut maksaa.

Lisäksi kuluttajien on vastedes otettava huomioon liuta muita seikkoja, jos he jatkavat ostosten tekemistä brittiläisissä verkkokaupoissa. Tilaamisen ohella myös tuotteiden palauttaminen monimutkaistuu. Joitakin tuotteita taas ei vuodenvaihteen jälkeen pysty tilaamaan Britanniasta enää lainkaan.

Suomalaiset ostavat brittiläisistä verkkokaupoista toiseksi eniten heti saksalaisten jälkeen, joten muutosten voi olettaa vaikuttavan melko monen kuluttajan ostotottumuksiin.

Taloussanomat selvitti tulliylitarkastaja Nadja Painokallion kanssa, mihin asioihin kuluttajan on jatkossa kiinnitettävä huomionsa, kun hän tekee verkko-ostoksia brittiläisissä nettikaupoissa.

Pitääkö brittiläisestä verkkokaupasta tilatusta ostoksesta maksaa vastaisuudessa tullimaksu?

Joissakin tapauksissa pitää. Yli 22 euron tilauksesta on maksettava Suomen arvonlisävero ja yli 150 euron tilauksesta täytyy maksaa arvonlisäveron lisäksi tullimaksu, jos Britanniasta toimitettava tavara on valmistettu Britannian tai EU:n ulkopuolella.

– Tilaukset, jotka maksavat yli 22 euroa, mutta kuitenkin enintään 150 euroa, ovat vapaita tullimaksusta, joskin arvonlisävero on edelleen maksettava. Tosin tässäkin on muutamia poikkeuksia. Esimerkiksi alkoholijuomat ja hajuvedet ovat aina verollisia, Painokallio sanoo.

Kuinka paljon tavaran tilaaminen Britanniasta Suomeen kallistuu?

Karkea nyrkkisääntö on, että tullaus nostaa tilauksen hintaa noin 30 prosenttia, jos kyse on yli 150 euron tilauksesta.

Painokallio huomauttaa, että on kuitenkin paljon myös sellaisia tavaroita, joista kannettava tulli on nolla euroa jo pelkän tullinimikkeen perusteella.

– Lähes kaikki atk-laitteet ja matkapuhelimet ovat tällaisia, hän kertoo.

Tavaran tullinimike määrittää lopulta sen, paljonko tullimaksu on. Painokallion mukaan suuressa osassa tavaroita tullimaksu on muutama prosentti, mutta vaatteissa ja tietyissä jalkineissa kannettava tulli voi olla 12–17 prosenttia ostohinnan ja kuljetuskulujen summasta.

Nämä ovat päällimmäiset vuodenvaihteen jälkeen tapahtuvat muutokset Britannian ja Suomen välisessä verkkokaupassa. Näiden lisäksi on kuitenkin vielä joukko muita seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, pitääkö Britanniasta tilatusta tuotteesta maksaa tullimaksu vai ei. Mitä ne ovat?

Ison-Britannian ja EU:n väliseen kumppanuussopimukseen sisältyy muun muassa sellainen yksityiskohta, että Pohjois-Irlantia kohdellaan EU-maana, joten Pohjois-Irlannista toimitettavia lähetyksiä ei yleensä tullata eikä niistä makseta maahantuontiveroja.

Myöskään brittiläisestä verkkokaupasta tilatusta tuotteesta, joka toimitetaan Iso-Britanniasta ja on valmistettu Britannian tai EU:n alueella, ei tarvitse yleensä maksaa tullimaksua.

– Tullimaksu täytyy pääsääntöisesti maksaa sellaisesta tavarasta, joka on tilattu brittiläisestä verkkokaupasta ja toimitetaan Isosta-Britanniasta, mutta on valmistettu Ison-Britannian ja EU:n ulkopuolella, Painokallio tarkentaa.

Tuotteen alkuperän lisäksi tullimaksuun voi myös vaikuttaa se, mistä päin maailmaa brittiläisestä verkkokaupasta tilattu tuote lähetetään.

– Verkkokaupan sijaintimaalla ei lähtökohtaisesti ole koskaan merkitystä, kun tilaa netistä. Verkkokauppa voi sijaita missä vain. Ratkaisevaa on se, mistä tavara tulee ja toimitetaanko se asiakkaalle tullaamattomana, Painokallio sanoo.

Esimerkiksi brittiläisestä verkkokaupasta tilatusta tuotteesta, joka lähetetään EU:n sisällä olevasta varastosta, ei tarvitse maksaa tullimaksuja, jos tavarat on tullattu EU:hun tai ne on valmistettu EU:n alueella.

Painokallion mukaan tuotteiden varastointiin liittyy monesti seikkoja, jotka voivat yllättää tilaajan.

– Asiakas on saattanut tilata vaikkapa saksalaisesta verkkokaupasta tuotteen, mutta kauppa ei ole kertonut hänelle, että tuote lähetetään Kiinasta. Tällöin tuotteen on joutunut tullaamaan, mikä on voinut tulla asiakkaalle yllätyksenä.

Miten kuluttaja pystyy selvittämään sen, missä maassa hänen tilaamansa tuote on valmistettu?

Jotta kuluttaja ei joutuisi maksamaan Isossa-Britanniassa tai EU:ssa valmistetuista tuotteista tullimaksuja, hänen täytyy ilmoittaa tuotteen alkuperämaa Tullin tullauspalvelussa.

– Alkuperämerkintä löytyy yleensä tilaajan saamasta kauppalaskusta, ja sen tiedon hän ilmoittaa tullatessaan lähetystä palvelussamme. Myyjä kantaa tässä asiassa vastuun siitä, että hän merkitsee tuotteen alkuperän kauppalaskuun, Painokallio sanoo.

Onko jotain sellaisia tuotteita, joita ei voi jatkossa tilata enää ollenkaan Britanniasta?

Britanniasta tulee uuden kumppanuussopimuksen myötä niin sanottu kolmas maa. Tämä merkitsee sitä, että Britanniasta ei voi enää tilata Suomeen lääkevalmisteita.

Myös ravintolisien osalta on syytä olla tarkkana ja varmistaa Fimeasta etukäteen, ettei ravintolisä sisällä Suomessa lääkkeeksi luokiteltavia ainesosia.

Lääkkeiden lisäksi eläinperäisiä rehuja, kuten koiran- tai kissanruokaa, ei voi tilata Britanniasta Suomeen.

– Ravintolisien tilaamisen kanssa – mistä niitä ikinä tilaakaan – on oltava varovainen. Ravintolisissä käytetyistä aineista osa voi olla Fimean lääkeainelistalla, ja tällaisen tuotteen tilaamisesta voi tulla esimerkiksi lääkeainerikkomus, Painokallio huomauttaa.

Mitä muutoksia brittiläisestä verkkokaupasta tilatun tavaran palauttamisessa tapahtuu?

Ulkomaisesta verkkokaupasta tilaamiseen vaikuttaa paljon myös se, kuinka helpoksi tuotteen palauttaminen on tehty. Etenkin vaatteiden ja kenkien hankinnassa tällä on väliä, sillä ne voivat paljastua väärän kokoisiksi tai muuten sopimattomiksi.

Byrokratia saattaakin lisääntyä siinä tapauksessa, että haluaa palauttaa brittiläisestä verkkokaupasta tilattuja tuotteita.

– Tavaran palauttaminen saattaa tulla jo postimaksujen osalta kalliimmaksi. Ostaja voi joutua entistä useammin maksamaan palautuskustannukset, Painokallio sanoo.

Lisäksi EU:n ulkopuolelle lähtevästä palautuksesta on tehtävä Tullille vienti-ilmoitus. Vasta tämän jälkeen on mahdollista hakea tuotteesta maksettuja maahantuontiveroja palautettavaksi.

– Siinä kohtaa, kun henkilö on hakemassa maahantuontiveroja takaisin, hänellä pitää myös olla dokumentaatiota siitä, että tuote on poistunut EU:n alueelta, Painokallio sanoo.

Dokumentiksi kelpaa poistumisvahvistettu luovutuspäätös, jonka asiakas on saanut silloin, kun hän on tehnyt palautuksesta vienti-ilmoituksen. Painokallion mukaan dokumentiksi voi kuitenkin kelvata myös kuitti lähetystä postipaketista, jos henkilö ei ole huomannut tehdä palautuksesta vienti-ilmoitusta.

– Tämä kaikki vie oman aikansa, joten maksettujen maahantuontiverojen palautuminen asiakkaalle ei käy ehkä kovin nopeasti, Painokallio toteaa.