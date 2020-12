Thaimaahan on jo kova polte – matkojen myynti moninkertaistui

Osalla suomalaisista on jo kova polte etelään. Ensi talven matkoja on varattu nyt poikkeuksellisen aikaisin. Yleensä suomalaiset varaavat matkoja vasta viime tingassa.

Matkailuala on jo pitkään kärsinyt matkailurajoitusten aiheuttamista lomautuksista, irtisanomisista ja laskusuhdanteesta. Nyt näkyvissä on kuitenkin valoa tunnelin päässä, sillä koronarokotteiden saapuminen markkinoille voi muuttaa tilanteen varsin nopeasti.

Koronarokote on nostanut ihmisten luottamusta siihen, että kriisi selätetään tulevaisuudessa. Kysyntää ensi vuoden kesän ja talven matkoille on jo nyt varsin paljon, kertoo matkanjärjestäjä TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

– Viimeisen kolmen viikon aikana on tapahtunut piristyminen. Ensi kesän ja ensi talven matkoille on kysyntää, varmaankin rokoteuutiset vaikuttavat. Yritämme mahdollisimman normaalia ensi kesää, toki se valikoima on aavistuksen suppeampi kuin normaalikesänä, mutta kysynnän mukaan sitä pystytään koko ajan nostamaan.

Ensi talven suosikkikohteita ovat Aaltosen mukaan Gran Canaria, Thaimaa ja Teneriffa. Matkoja on nyt varattu poikkeuksellisen aikaisin.

– Lanseerasimme ensi talven myynnin tavallista aikaisemmin tänä vuonna kun huomasimme, että ihmiset haluavat unelmoida ja varata matkoja. Suomalaisethan yleensä varaavat matkat aika viime tingassa, mutta nyt selvästi huomaa, että halutaan varata aikaisin.

Myös Aurinkomatkat on havahtunut samankaltaiseen kehitykseen, sillä ensi talven matkoja on varattu tavallista enemmän ja aiemmin.

– Esimerkiksi viime kesänä nähtiin kyllä patoutunutta matkustuskysyntää, kun päästiin muutaman viikon ajan tekemään matkoja Kreikkaan. Ne myytiin hyvin nopeasti loppuun. Ensi kesälle ja ensi talvellekin meillä on matkat myynnissä, sinnekin on jo kyllä kysyntää selkeästi kohdistunut, kertoo Aurinkomatkojen viestintäasiantuntija Mari Kanerva.

– Esimerkiksi ensi talven Thaimaan-matkoja on myyty noin kuusinkertainen määrä, mitä vuosi sitten samaan aikaan. Siinä näkyy varmaan se, että sinne on tänä talvena hankala päästä. Se on kuitenkin monen suomalaisen suosikkikohde, jos haluaa päästä jonnekin kauemmas lämpimään talvella, Kanerva lisää.

Kanerva kertoo, että myös Finnairin puolella nähdään, ettei asiakkaiden matkustushalu ole kadonnut, mutta on vielä epävarmaa, kuinka nopeasti varaustilanne lähtee kehittymään.

– Varmasti yksi seikka on toimiva rokote ja sen nopea jakelu, sillä on hyvin tärkeä rooli matkustamisen ja lentoliikenteen elpymisessä. Tällä hetkellä varaudumme erilaisiin skenaarioihin, kun kysyntä alkaa elpyä. Meidän arviomme on, että lentoliikenne tulee palautumaan vuoden 2019 tasolle noin kolmessa vuodessa.

Matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen uskoo, että ihmiset kyllä matkustavat siinä vaiheessa, kun se koetaan turvalliseksi. Paluu normaaliin on kuitenkin asteittaista.

– Ihmisillä on tarve päästä matkalle. Lähdetäänkö ensin kaukomatkoille, on toinen kysymys. Aluksi luultavasti suositaan enemmän lähimatkoja ja osin myös ehkä muuta kuin lentomatkustusta.

Saarisen mukaan kotimaan matkailun on helpompi vastata äkisti nousevaan kysyntään, sillä iso osa matkailukapasiteetista on konkursseista huolimatta edelleen olemassa.

Ulkomainen matkailutarjonta voi aluksi olla aiempaa vähäisempää, sillä monien alan yritysten taloudellinen tilanne on koronan jäljiltä erittäin huono.

– Kansainvälisen lentoliikenteen osalta varmaan menee hetki, että saadaan lomautetut tai irtisanotut ihmiset takaisin ja saadaan koulutettua ihmisiä tehtäviin. Lentokoneetkaan eivät lähde ihan yhdellä polkaisulla liikkeelle pitkän tauon jälkeen, joten kapasiteetista voi olla alkuun pulaa.

TUI:n Aaltosen mukaan yritys pystyy joustamaan kysynnän tarpeiden mukaan varsin nopeastikin sen koosta huolimatta.

– Sitten kun ruvetaan avautumaan, me pystymme aika ketterästi lisäämään kapasiteettia ja avaamaan kohteita kysynnän mukaan. TUI on maailman suurin matkanjärjestäjä, ja meillä on oma lentoyhtiö.

Aurinkomatkojen Kanerva uskoo, että porttien avautuessa maailmalle yritys pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Finnairin lentoliikenne jäi tänä vuonna noin kymmenesosaan tavallisesta.­

Matkojen hintataso pysynee Saarisen arvion mukaan suurimmaksi osaksi kohtuullisena kasvavasta kysynnästä huolimatta, sillä kysyntää halutaan kasvattaa mahdollisimman nopeasti ja markkinoita jaetaan kansainvälisessä matkailussa uudelleen.

TUI:n matkojen hintataso pysyi Aaltosen mukaan ainakin viime kesänä vuoden 2019 tasolla. Kysyntä voi kuitenkin vaikuttaa hintoihin.

Saarisen mukaan joillain eksoottisemmilla reiteillä matkat voivat olla alkuun kalliimpia. Koska kysyntä keskittyy ensin kotimaahan ja Eurooppaan, on kaukomatkojen tarjontakin alkuun vähäisempää. Myös matkailun luonne voi muuttua siinä mielessä, että ainakin alkuun noudatetaan matkailurajoitusten purkamisenkin jälkeen tiettyjä poikkeusolojen toimenpiteitä.

– Hygieniatasoja nostetaan ja joitain palveluita karsitaan lentämisessä, tarjoilu lentokoneessa ja aulapalvelut voivat olla jonkin aikaa poissa. Sitä kautta myös matkustamisen laatu voi alkuun kärsiä hieman, Saarinen toteaa.

Koronakriisi on pakottanut yhteiskunnan sopeutumaan kaikilla sektoreilla, ja osa korona-ajan muutoksista jää pysyväksi osaksi arkea. Saarisen mukaan matkailuala ei ole tässä poikkeus.

– Koronakriisi on varmaan meille kaikille tehnyt selväksi, miten tärkeää matkailu on taloudellisesti ja meille yksilöinä. Todennäköistä on, että matkailu palaa sinne kasvu-uralle, joka sillä oli ennen koronakriisiä, mutta muutoksia tulee. Osa ihmisistä on sitoutunut uuteen asuntoautoon, uuteen kesämökkiin tai uuteen veneeseen viime kesänä. Muuhun matkailuun ei palata nopeasti, jos on tehty kotimaan matkailun suuntaan isoja investointeja.

– On hyvin todennäköistä, että kun kotimainen ja kansainvälinen matkailu asteittain normalisoituvat rokotteen myötä, palaavat ihmiset kyllä myös matkustamaan, mutta menee ehkä tovi siihen, että ihmiset haluavat ihan vieri viereen rannalla.