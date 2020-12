Vaikka koronakriisin loppu alkaa jo häämöttää, kriisin vaikein vaihe saattaa olla vasta edessä.

Koronarokotukset aloitettiin tänään sunnuntaina Suomessa. Vaikka koronakriisin loppu alkaa näin ollen jo häämöttää, kriisin vaikein vaihe saattaa olla vasta tulossa. Tammi–maaliskuussa influenssavirusten kausi nimittäin huipentuu Suomessa, ja tämä voi lisätä myös koronavirustartuntojen määrää väestössä.

– Tämän takia Suomi on yhä tienhaarassa, jossa on valittava taudin leviämisen jatkumisen ja sen vahvemman rajoittamisen välillä, talousnobelisti Bengt Holmström, tutkija Martti Hetemäki ja Suomen Pankin neuvonantaja Juhana Hukkinen toteavat tuoreessa selvityksessään, jossa he arvioivat maan valitsemaa linjaa koronakriisin hoidossa.

Taloustieteilijät suosittelevatkin Suomelle ”ennakollista lisäjarrutusta”, jotta koronatartunnat eivät ryöpsähtäisi pian alkavan influenssavirusten huippukauden myötä.

Käytännössä ennakollinen lisäjarrutus tarkoittaisi koronarajoitusten tiukentamista ja lisäämistä nykyisestä.

Holmström, Hetemäki ja Hukkinen arvioivat, että ilman tällaista jarrutusta uusien covid-19-tartuntojen ilmaantuvuus uhkaa moninkertaistua Suomessa, kuten monissa muissa EU-maissa on jo ehtinyt käydä.

– Nykylinjalla jatkettaessa ja ottaen huomioon, että kausitekijät eivät ole jarruttamassa tartuntojen kasvua, on ilmeinen riski, että tartunnat nousevat muiden EU-maiden tasolle, he kirjoittavat.

Kolmikon mukaan koronakriisi pysyy hyvin hallinnassa vain ennakollisilla toimilla. Lisäämällä ja tiukentamalla rajoituksia vasta siinä vaiheessa, kun tartuntojen havaitaan lisääntyneen nykytasolta, kehitys saadaan kyllä taitettua, mutta taudin leviäminen ja sen aiheuttamat kuolemat voivat jäädä aiempaa korkeammalle tasolle. Samalla kasvaa myös riski terveydenhuollon kapasiteetin loppumisesta kesken.

Ennakollisen linjan etuna on se, että tiukat rajoitustoimet kestävät vain lyhyen aikaa eikä rajoituksia tarvitse alati löysätä ja kiristää. Esimerkkinä ennakollisen linjan toimivuudesta taloustieteilijät nostavat esiin Australian, Uuden-Seelannin ja monet Aasian maat.

Mikäli koronavirustartunnat lähtevät influenssakauden huipun myötä kasvuun, tauti saattaa aiheuttaa suurimmat vahinkonsa ennen kuin se on saatu rokotteella hallintaan.

Holmströmin, Hetemäen ja Hukkisen mukaan tämän riskin toteutumisen hinta olisi kova, koska sen aiheuttama kotitalouksien ja yritysten epävarmuuden kasvu lisäisi riskiä uudesta taantumasta ja kasvavasta työttömyydestä.

– Kerran korkealle päässyt työttömyys helposti juuttuu helposti uudelle tasolle, jolla se lisää köyhyyttä, syrjäytymistä ja kestävyysvajetta. Tämän takia terveyden, talouden ja hyvinvoinnin tavoitteet ovat hyvin yhtenevät, he kirjoittavat.