Oletko kyllästynyt häviämään Monopolissa? Näillä 14:llä vinkillä voitat viimeinkin

Joulunpyhinä on aikaa pitkillekin lautapeleille. Tässä 14 vinkkiä menestykseen pelien klassikossa.

Vuonna 1935 Yhdysvalloissa lanseeratun Monopolin on sanottu olevan maailman suosituin lautapeli. Sitä on myyty maailmassa yhteensä 200 miljoonaa kappaletta.

Nykyisin pelistä on olemassa lukemattomia versioita, joissa yhden kaupungin kadut, asemat ja laitokset on korvattu esimerkiksi paikkakunnilla tai vaikkapa jalkapallojoukkueen pelaajilla. Peliä markkinoiva Hasbro on myöntänyt lisenssejä varsin helposti.

Jokainen Monopolia pelannut on saattanut manata noppatuuriaan, joutumistaan jonkin kalliin kadun hotelliin, jolloin edessä on ollut konkurssi. Ehkä päälle on vielä sattunut paha Sattuma- tai Yhteismaa-kortti: maksa tuloveroa 200 euroa tai mene suoraan vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta, jolloin sekin tulonlähde on jäänyt saamatta.

Auttaisiko pelissä menestymistä, jos ymmärtäisi hieman talouselämän logiikkaa? Onko Monopolilla ylipäätään mitään tekemistä oikean bisnes-elämän kanssa?

Monopolissa menestyminen ei ole pelkästään tuurista kiinni, väittää Alan Axelrod kirjassaan Kaiken mitä tiedän bisneksestä, opin pelaamalla Monopolia. Hänen mielestään pelin viehätys perustuu nimenomaan siihen, että Monopolin lainalaisuudet ovat tuttuja todellisesta elämästä. Toisin päin sanottuna: Monopoli voi auttaa ymmärtämään talouselämän lakeja.

Tarkemmin sanottuna hän korostaa, että Monopoli ei välttämättä opeta taloudellista vastuuntuntoa, mutta se opettaa paljon riskeistä – niiden merkitys on talouselämässä tärkeä ymmärtää.

Poimimme Axelrodin vihjeitä Monopolin pelaamiseen ja pyysimme Vuokraturvan toimitusjohtajaa Timo Metsolaa kommentoimaan vinkkejä ja myös sitä, onko lautapelillä mitään yhteyksiä todelliseen elämään asunto- ja kiinteistösijoittamisessa.

