Haku päättyi: Tuhannet ulkomaalaiset haluavat ”suomalaisiksi” kolmen kuukauden ajaksi

Helsinki Business Hub järjestää 90 Day Finn -ohjelmaan valituille henkilöille sijoittautumispalvelut.

Teknologia-alan huippuosaajia kolmeksi kuukaudeksi Suomeen houkutteleva 90 Day Finn -kampanja on saanut suuren suosion. Guardian-lehti kertoo verkkosivuillaan, että kuukauden aikana hakemuksia tuli yli 5 300.

Haku on jo päättynyt. Helsinki Business Hub lanseerasi kampanjan marraskuussa, ja kohteena olivat erityisesti Yhdysvaltojen teknologiakeskittymänä tunnetun Piilaakson osaajat.

Guardian kertoo, että hakemuksista noin 30 prosenttia tuli Yhdysvalloista ja Kanadasta. Loput hakemukset jakautuivat melko tasaisesti – esimerkiksi Britanniassa hakijoita oli yli 50, ja yksi hakemus tuli kaukaisesta Vanuatun saarivaltiosta.

Suuri osa hakijoista on perheellisiä, ja he haluavat ainakin aluksi tehdä töitä etänä nykyisille työnantajilleen. Hakijoista yli 800 on yrittäjiä, jotka pyrkivät käynnistämään startup-toimintaa. Sijoittajia on 60, ja loput etsivät töitä.

Osallistujat maksavat kustannukset itse

Helsinki Business Hub järjestää ohjelmaan valituille sijoittautumispalvelut. Tämä tarkoittaa asunnon, työtilojen tai vaikkapa koulun ja päivähoidon lapsille järjestämistä, mutta osallistujat maksavat kaikki kustannukset itse.

– Kun olemme haastatelleet Piilaaksossa itse asuneita, kyse ei ole rahasta, Helsinki Business Hubin markkinointi- ja viestintäjohtaja Johanna Huurre kertoi aiemmin Taloussanomille.

– Pandemian aikana alkoivat erilaiset bisnesmediat julkistaa listoja siitä, minne kannattaa mennä, ja Suomi siellä aika harvoin oli. Ajattelimme, että nyt on hyvä aika nostaa esille sitä, että Suomi on yksi parhaista maista tehdä töitä ja elää.

Ohjelmaan valitaan mukaan enintään 15, jotta ohjelmassa luvatut palvelut on mahdollistaa järjestää. Osallistujille ei järjestetä töitä, vaan he tekevät omia töitään tai hoitavat omaa yritystään Suomesta käsin.

Valittava joukko on pieni, mutta tavoitteena on levittää Suomi-tietoutta laajemmin osallistujien kautta. Osallistujat voivat olla esimerkiksi koodaajia, mutta ideana on houkutella myös yrittäjiä ja sijoittajia, jotka voisivat mahdollisesti harkita perustavansa tai siirtävänsä yrityksensä Suomeen.

Osallistujien on tarkoitus tulla Suomeen tammi–helmikuun vaihteessa. Heitä tutustutetaan liiketoimintaympäristöön Suomessa, ja heille aiotaan esitellä myös suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.