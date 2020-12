Hintavertailupalvelu Hintaopas selvitti tuotteet, jotka kiinnostivat suomalaisia kuluttajia eniten kuluneena vuonna. Se myös varoittaa alkavien alennusmyyntien yllätyksistä.

Hintavertailupalvelu Hintaopas selvitti datansa pohjalta tuotteet, jotka kiinnostivat suomalaisia kuluttajia eniten kuluneena vuonna.

Hintaopas on tuotteiden vertailupalvelu, joka kerää kuluttajille 830 verkkokaupan hinnat ja tuotetiedot yhdelle sivulle.

Hintaoppaan lähettämän tiedotteen mukaan koronapandemia näkyi myös hakutuloksissa. Marraskuun puolivälissä julkaistu ja välittömästi kaupoista loppuunmyyty Sonyn Playstation 5 -konsoli nousi kuukaudessa vuoden suosituimmaksi tuotteeksi.

Toiseksi eniten etsittiin Apple iPhone 11 -puhelinta ja kolmanneksi eniten Polar Ignite -urheilukelloa.

– Kymmenen suosituimman tuotteen lista täyttyy tekniikasta ja elektroniikasta, mutta koronavuosi näkyy hauissa. Listalla on kaksi urheilukelloa ja useita pelikonsolimalleja. Tänä vuonna on haluttu pitää huolta omasta kunnosta liikkumalla ja ulkoilemalla, mutta aikaa on vietetty paljon myös kotona ja viihdykkeet ovat tulleet tarpeeseen, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett tiedotteessa.

Neljänneltä sijalta löytyy Samsung Galaxy S10 -puhelin ja viidenneltä sijalta Polar Vantage M -urheilukello. Kuudenneksi suosituin tuote oli Sonyn vanhempi pelikonsoli Playstation 4 Pro ja seitsemänneksi suosituin Playstation 5:n Digital Version. Kuluttajia kiinnostivat myös Samsung Galaxy S10 Plus -puhelin, Microsoft Xbox Series X -konsoli ja Apple iPhone XS.

Hintaoppaan vuoden 2020 suosituimmat tuotteet

Sony Playstation 5 (PS5) Apple iPhone 11 64GB Polar Ignite Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB Polar Vantage M Sony Playstation 4 (PS4) Pro 1TB Sony Playstation 5 (PS5) Digital Edition Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975F 128GB Microsoft Xbox Series X 1TB Apple iPhone XS 64GB

Hintaoppaan vuoden 2020 suosituimmat brändit

Samsung Sony Apple

Joulun jälkeisten alennusmyyntien keskimääräinen alennusprosentti 2

Joulun jälkeiset alennusmyynnit alkavat heti joulupäivänä 25. joulukuuta. Viime vuoden tapaninpäivän keskimääräinen alennusprosentti Hintaoppaan klikatuissa tuotteissa oli 2. Hintoja verrattiin marraskuun ensimmäiseen päivään. Jopa kolmanneksella tuotteista hinnat kuitenkin nousevat, tiedotteessa painotetaan.

– Viime vuonna hinnat nousivat 33 prosentilla tuotteista ja laskivat 34 prosentilla tuotteista. Tämä selittää osaltaan myös vaatimatonta keskimääräistä alennusprosenttia. Hyviäkin tarjouksia voi löytää, mutta euromääräinen hinnanmuutos kannattaa tarkistaa ennen kuin tekee ostoksen.

Eri tuotekategorioista suurin keskimääräinen alennusprosentti oli viime vuonna televisioissa, joissa alennukset olivat keskimäärin 7,4 prosenttia. Kannettavien kaiuttimien keskimääräinen alennusprosentti oli 6,8 ja kauko-ohjattavien lelujen 5,1. Suosituin kategoria oli matkapuhelimet, jossa keskimääräinen alennusprosentti oli 3,3.