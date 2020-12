Kajaanilaisravintola ehätti ensimmäisenä haastamaan vakuutusyhtiön koronakäräjille – kymmenet ovat seuraamassa perässä

Vakuutuslautakunta on kehottanut vakuutusyhtiötä korvaamaan yrittäjien koronavahingot keskeytysvakuutuksesta. Pohjola Vakuutus ei kuitenkaan ole suositusta noudattanut.

Korona on antanut kovaa kyytiä ravintola-alan yrittäjille kautta maan. Osa Pohjola Vakuutus Oy:n asiakkaista ennätti jo ilahtua syksyllä, kun FINEn Vakuutuslautakunta kehotti vakuutusyhtiötä korvaamaan ne vahingot keskeytysvakuutuksesta, jotka vakuutuksenottajille olivat aiheutuneet kesäkuun alun jälkeen.

Pohjola ei kuitenkaan suositusta noudattanut. Näin ollen yritysten on haettava korvauksia käräjäoikeuden kautta. Ensimmäisenä asialle ehti kajaanilainen ravintola Peevee Bar Oy.

– Olihan se yllätys, ettei se korvausten saanti ollutkaan niin helppoa. Kyllä minä oletin, että kun on otettu keskeytysvakuutus epidemian takia, että se myös myynnin menetystä korvaisi, toimitusjohtaja Petra Hämäläinen pohtii.

Erikoinen tilanne

Vakuutuslautakunnan linjauksesta poiketen Kajaanin tapauksessa halutaan korvauksia huhti-toukokuun ajalta, jolloin ravintolat olivat suljettuna majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annetun lain väliaikaiseen muutoksen ja sen nojalla annetun asetukseen perusteella.

Korona kuritti ravintoloita myös Kajaanissa.­

Vahingonkorvausoikeudenkäynnissä yhtiö laajensi kannetta koskemaan myös kesäkuun alun jälkeistä aikaa, jolloin ravintoloiden toimintaa on rajoitettu tartuntatautilain perusteella.

– Tämä on erikoinen tilanne, kun käräjäoikeus joutuu tulkitsemaan vakuutusehtoja. Kantaja on lähtenyt asiassa siitä, että vakuutusehtoja tulee tulkita vakuutuksenottajan eduksi, kun ehdot ovat tulkinnanvaraiset, yhtiötä avustanut varatuomari Paavo Enroth totesi oikeudessa.

Vakuutusyhtiö eri mieltä

Vakuutusyhtiöllä oli luonnollisesti toisenlainen näkemys asiasta. Yhtiön mukaan tässä tilanteessa ei keskeytysvakuutus kata koronan aiheuttamia vahinkoja.

– Kyseistä poikkeuksellista riskiä ei ole vakuutettu eikä ole ollut tarkoitus vakuuttaa kyseisellä vakuutuksella. Vakuutusehtoja tulee tarkastella sanamuodon mukaisesti ja kokonaisuutena. Vastaajan käsityksen mukaan vakuutuslautakunta ei ole itse noudattanut näitä periaatteita, asianajaja Olli Hoppu arvioi etäyhteyden varassa.

Kainuun käräjäoikeus antaa asiassa päätöksensä tammikuun lopulla.­

– Valtioneuvoston asetus ja vakuutusehdon mukainen viranomaisten määräys ovat kaksi eri asiaa, Hoppu korosti loppupuheenvuorossaan.

Rajallinen myyntiaika näkyy

Karmean kevään jälkeen kajaanilaiset löysivät tiensä tuttuun ravintolaan hyvin. PeeVee Barissakin kävi väliin kunnon kuhina.

– Olihan siinä asiakkailla vähän opettelua, että he osasivat tulla aiemmin ravintolaan, mutta kyllä kesä oli ihan hyvä, kun ilmat suosivat. Mutta onhan se taivaan tosi, että kun parasta myyntiaikaa jää käyttämättä, niin kassassahan se näkyy, ravintoloitsija Petra Hämäläinen myöntää.

Kymmenet seuraavat perässä

Kainuulaisyrittäjän vireille laittama vakuutuskorvausasia on vasta alkusoittoa Pohjola Vakuutus Oy:n ja sen ravintola-alaa edustavien asiakkaiden kädenväännössä koskien epidemiakeskeytysvahinkovakuutusta. Alkuvuodesta jätetään kymmeniä yrittäjiä edustavan asianajajan mukaan tuhti nippu haasteita Helsingin käräjäoikeuteen.

Vakuutuslautakunta suositti, että vakuutusyhtiö ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen epidemiakeskeytysvahingon laskemiseksi ja korvaamiseksi vakuutussopimuksen mukaisessa laajuudessa. Tähän ei vakuutusyhtiö ole kuitenkaan suostunut.

– Pohjola on mielestäni kikkaillut ehdon sanoilla ja sisällöllä vain omaa etua ajaakseen. Se tyystin unohtaa sen, että kyse on molempia osapuolia sitovasta sopimuksesta, jonka ehtoa tulee lukea niin kuin se on kirjoitettu ja että epäselvissä tilanteissa kalikka kalahtaa aina ehdon laatijan, eli tässä tapauksessa Pohjolan vahingoksi, asianajaja Mika Laapotti kritisoi yhtiön toimintaa.

Jo Kajaanin korvaustapauksen oikeuskäsittelyssä väännettiin kättä siitä, mitä vakuutussopimukseen on kirjoitettu ja mitä sillä on tarkoitettu. Vakuutusasioihin erikoistuneen juristin mielestä yhtiön pitäisi ottaa lusikka korvausasiassa kauniisti käteen.

– Jos vakuutusyhtiö on tehnyt aikanaan sanamuodoltaan huonon sopimuksen, niin se asia pitää vain Pohjolan hyväksyä. Yhtiön kuuluu maksaa korvattavat vahingot. Eivät he voi enää tässä vaiheessa sanoa, ettei me tuota tarkoitettu, Laapotti ihmettelee.

Vakuutusyhtiö OP-Pohjola on joutunut osapuoleksi oikeuskiistaan vakuutusehdoista.­

Asiantuntija arvioi korvauskiistassa olevan kyse kymmenistä ellei peräti sadoista miljoonista euroista.

– Nyt Pohjola selviää kuvettaan kaivamalla, eikä se tule tähän kaatumaan. Yhtiön oma toiminta on sen sijaan saattanut useat päämiehemme erittäin, erittäin haasteelliseen tilanteeseen. Vakuutuskorvaukset, jotka olisi tullut suorittaa jo aika päivää sitten, olisivat helpottaneet merkittävästi näiden Pohjolan asiakkaiden ahdinkoa, asianajaja Mika Laapotti painottaa.

Määriä ei kerrota

Pohjolan korvauspalveluiden johtoja Sari Styrman vahvistaa Ilta-Sanomille, että Kajaanin tapaus on ensimmäinen oikeuskäsittelyyn päätynyt ravintoloiden koronakorvaus juttu. Tiedossa on myös se, että muitakin tapauksia on vireillä.

– Kajaanin tapaus oli ensimmäinen oikeuteen päätynyt. Me olemme tietoisia, että asian ympärillä on käyty vilkasta keskustelua ja tapauksia on tulossa lisää, Styrman kertoo.

Siihen, kuinka paljon keskeytysvakuutukseen liittyviä hylkäyspäätöksiä vakuutusyhtiössä on korona-aikana tehty ei vastausta anneta.

– Siihen en valitettavasti voi ottaa kantaa, johtaja Sari Styrman toteaa.