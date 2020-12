5 täsmäneuvoa koronavuodesta toipumiseen – asiantuntija kehottaa unohtamaan suorittamisen vapaalla

Asiantuntijat antavat vinkkejä, miten miten palautua lomapäivinä raskaasta vuodesta.

Pitkä ja pimeä, monin tavoin raskas syksy on takana. Suurimmalle osalle suomalaisista aika on rauhoittumisen ja ansaittujen lomapäivien vieton.

Poikkeusvuosi ja erityisesti syksy näkyy koronaväsymyksenä, apatiana, uupumuksena, ja yksinäisyytenä. Toisille tosin niinkin, että kun koti muuttui uudeksi työpaikaksi, se toi vapautta ja lisäaikaa perheelle ja vapaa-aikaan.

Myös lähityö on ollut monille ammattiryhmille erityisen raskasta, fyysisestikin suojavarusteiden, rajoitusten ja uusien sääntöjen muodossa. On voinut tuntua epäreilultakin, jos työssään on joutunut kohtaamaan vielä pelkoa tartunnasta toisin kuin etätyöläiset.

Kulunut vuosi ja joulunaika rajoituksineen on niin poikkeuksellinen, että pakko on soittaa asiantuntijoille ja kysäistä, että miten tästä vuodesta palautuu parhaiten.

1. Koneet piiloon

Jos on tehnyt etätyötä pitkään eikä joulunakaan pääse lähtemään minnekään, kannattaa erityisesti miettiä, millä erityisillä keinoilla tekee selvän eron arkeen.

– Teatraalisesti työkone ja kaikki työhön liittyvä piiloon, Työterveyshuollon ylilääkäri Hanna Rahtu-Vainionpää Lääkärikeskus Aavasta neuvoo.

– Työ ja vapaa-aika on tänä vuonna sekoittunut entistä enemmän ja sen kuormittanut ihmisiä, Hartwallin henkilöstöjohtaja Linda Aro sanoo.

– On hoidettu vähän lapsia kesken tärkeän palaverin, ja viimeisiä meilejä myöhään illalla, kun se kone on siinä keittiön pöydällä.

– Nyt kun pidetään lomaa, pidetään sitten kunnolla ja irrottaudutaan.

2. Irti tietotekniikasta

Jos tietokone ja puhelin, Teams-kokouksineen ja muine etäyhteyksineen, ovat koronavuonna olleet käytännössä kaiken työn ytimessä, lomapäivinä ajatukset kannattaisi suunnata ihan muualle.

Luonto ja ulkoilma piristävät kaamoksenkin keskellä.­

– Näkisin että tekisi varmaan hyvää, jos niitä hyödyntäisi mahdollisimman vähän loman aikana kunnon irtioton ja palautumisen varmistamiseksi. Pieni tauko somesta, kännyköistä ja tietokoneista, Rahtu-Vainionpää sanoo

3. Eroon suorittamisesta

Lomalla yleensäkin neuvotaan sortumasta suorittamiseen, mutta nyt neuvo on entistäkin parempi.

– Etätyö on tehnyt monien työstä aiempaakin intensiivisempää. Tahti on tiivistynyt, kun ihmiset hyppäävät etäkokouksesta toiseen. Malttaisi ottaa nyt rauhassa, kun elämme yhä poikkeusaikaa, Rahtu-Vainionpää sanoo.

Joululomalla saa laiskotella.­

Myös julkkispsykologi Maaret Kallio kehotti HS:n blogissaan mitoittamaan tavoitteet ja odotukset väsymyksen mukaan.

Neuvo oli suunnattu ylipäätään työpäivän väsyttämille ihmisille, mutta sopii erityisen hyvin joulunaikaan.

– Tehdään siis välttämättömät ja muuten keskitytään toipumiseen.

Aron mukaan vuosi on tuonut mukanaan paljon uuden jatkuvaa oppimista, tarvetta reagoida nopeasti ja pelkoja, omasta ja läheisten terveydestä, työpaikasta, omasta bisneksestä.

– Nyt pitää päästä eroon suorittamisesta. Ei tarvitse siivota kaappeja vain siksi että on joulu, eikä lähteä kympin lenkille, koska on syönyt joulusuklaata.

4. Käännä ajatukset hyviin puoliin

Tätä poikkeusjoulua voi myös ajatella sen myönteisien puolien kautta, Rahtu-Vainionpää huomauttaa.

– Huomaa, mitä hyviä puolia poikkeusajan loma tuo. Se mahdollistaa rauhoittumisen eri tavalla, kun ei voi hyppiä sukulaisten luona samalla tavalla kuin ennen. On parempi mahdollisuus hiljentymiseen.

Lomalla kannattaa soitella läheisille ja varsinkin piristää yksin pyhiä viettäviä ihmisiä.­

Joulun aatokseen kuuluu vahvasti lähimmäisten auttaminen. Korona-oloissa sekin voi olla vaikeampaa kuin normaalisti.

– Silti myös kaikki pienetkin teot, sukulaiselle soittaminen, teot jotka kääntävät huomion itsestä toisiin, lisäävät tutkitusti omaa onnellisuutta. Sen ei tarvitse olla mitään ihmeellistäkään, jopa hymy vastaantulijalle piristää.

5. Uni ja lepo – perusohjeet valttia

Hyvä on tietysti muistaa aina perusohjeet, ulkoilu, uni ja sosiaaliset kontaktit – näinä päivinä turvallisella tavalla.

Yhteisiä lukuhetkiä lomalla, ilman digilaitteita.­

Aro huomauttaa, että palautuminen on hyvin yksilöllistä. Joku tarvitsee nimenomaan laiskottelua ja lepoa, toinen tankkaa energiaa siitä, että kokee ja tekee uusia asioita.

Parhaiten yleensä piristää lomalla niiden asioiden tekeminen, jotka itselle tuottavat iloa. Jos ja kun kaikkea sitä, mitä yleensä haluaisi tehdä, ei voikaan lomalla nyt tehdä, aina voi myös haaveilla ja suunnitella tulevaa.

Kulunut vuosi on eletty säästöliekillä, mutta uusi vuosi lupaa jo mahdollisuuksia toteuttaa taas toiveita.