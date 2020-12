Markus Nikko ei kaipaa menneeseen, vaikka Kauklahdessa toiminta on pienempää kuin aiemmissa ravintoloissa. Uusi ravintola on niin pieni, että keittiöstä pystyy juttelemaan asiakkaille.

Syyskuun alussa keittiömestari Markus Nikko joutui kirjoittamaan Facebookiin päivityksen, jota yksikään yrittäjä ei halua kirjoittaa: Helsingin Munkkisaarenkadulla ihmisiä palvellut lounas- ja tilausravintola Krog 16 joutui sulkemaan ovensa.

Syy sulkemiseen on valitettavan tuttu monelle ravintoloitsijalle: koronapandemia ja sen aiheuttaman poikkeustilan tyrehdyttämä liiketoiminta. Vaikka ravintolat ovat pyrkineet sopeuttamaan toimintaansa ja neuvottelemaan esimerkiksi vuokrista, vähentyneet asiakasmäärät ovat olleet monelle liikaa.

Keväällä myös Krog 16:n kabinetti tyhjeni, koska palavereja ei enää haluttu pitää eikä työläisiä käynyt lounaalla entiseen tapaan.

– Ensin varauskirja oli täynnä, mutta sitten se tyhjeni kertaheitolla, Nikko muistelee kevättä, jolloin Suomi ajautui koronakurimukseen.

Pizzat paistetaan uunissa, joka toimii puulla ja kaasulla.­

Syksyllä toimintaa ei voinut enää jatkaa

Muutama viikko ennen kuin ravintolat suljettiin ja ne saivat myydä ruokaa ainoastaan mukaan, Krog 16:n henkilökunta sai ajatuksen alkaa myydä pizzaa noutotilauksina. Noutopizzoilla yritettiin peittää lovea, joka syntyi normaalin toiminnan ehtymisestä. Nikko kertoo, että pizzat kävivät hyvin kaupaksi, mutta ravintolaa sillä ei saanut pelastettua.

Neuvotteluja ravintolan vuokrasta alettiin käydä heti keväällä, ja niitä jatkettiin läpi kesän. Nikko kertoo, että jo ennen kesää oli alkanut näyttää siltä, että ravintolatoimintaa ei voi enää jatkaa Munkkisaarenkadulla. Ravintolalla oli puskurirahastoa, mutta sekin hupeni nopeasti.

– Lopulta kassa oli tyhjä.

Nikko muistelee, että elokuussa vuokranantaja lähestyi ravintolaa ja kertoi, että tiloille olisi muutakin tarvetta. Silloin Krog 16:n henkilökunta tarttui ehdotukseen, jonka mukaan ravintola sulkee ovensa nopeasti, että tilat vapautuvat muuhun käyttöön. Lopulta vuokrasopimus irtisanottiin yhteisymmärryksessä.

– Silloin oli tehtävä päätös laittaa paikka kiinni ja miettiä jotain muuta.

Sopiva miljöö löytyy läheltä kotia

Pizzoja oli myyty muun toiminnan ohella jo Krog 16:ssa, mutta uudessa tilanteessa syntyi ajatus alkaa tehdä artesaanipizzoja liiketoimintana.

– Mikä myy tällaisena aikana paremmin kuin pizza, hän pohti.

Nikko alkoi etsiä sijaintia uudelle ravintolalle puolisonsa Satu Ilolan ja Krog 16:sta tutun kokin Ville Holmströmin kanssa. Vaihtoehtoja oli muutama, ja lopulta sopiva paikka löytyi Espoon Kauklahdesta, sata vuotta vanhasta rakennuksesta, jossa on aiemmin toiminut ainakin lihakauppa.

Pizzeria sijaitsee Espoon Kauklahdessa miljöössä, joka muistuttaa maalaiskylää.­

Ravintola haluttiin juuri Kauklahteen, koska Nikko asuu lähellä uutta tilaa ja hän on mieltynyt Kauklahden yhteisöllisyyteen.

– Tuntuu kuin olisi pikku kylässä, ja täällä on kiva fiilis. Tämä on täysin meidän näköinen paikka, Nikko kuvailee.

Sisältä tilaa entisöitiin, mutta ulkoa rakennus haluttiin jättää mahdollisimman alkuperäiseksi.

Jo Krog 16:ssa asiat tehtiin alusta loppuun itse. Uuden ravintolan, Edvin Pizza Napoletanan pizzat tehdään napolilaiseen pizzapohjaan ja napolilaisessa uunissa, mutta suomalaiseen makuun.

Nikko uskoo, että Edvin eroaa muista italialaisista pizzerioista siinä, että täytteisiin ei suhtauduta yhtä puritaanisesti kuin muissa pizzerioissa.

– Täytteisiin olemme yrittäneet tuoda pohjoismaalaisuutta.

Nikko kertoo, että ensimmäisen viikon suosituin tuote on ollut sienipizza, jossa on herkkusieniä, mustatorvisieniä, kantarelleja, hapankermaa ja rosmariinihunajaa.

Uunissa on kuparinen pinnoite.­

Nikolle Edvin on paluu juurille

Nikolla on pitkä tausta keittiömestarina ja hän on työskennellyt muun muassa vuoden ravintolaksi valitussa Savoyssa. Kokemusta fine dining -ruoasta on kertynyt myös Suomen kokkimaajoukkueesta. Lisäksi Nikko on toiminut keittiötoimenjohtajana entisellä Restamaxilla. Tuolloin hän kantoi vastuun kymmenestä ravintolasta, minkä vuoksi työtehtävät olivat melko kaukana kokin ammatista, ja veitsen sijaan tärkein työväline oli tietokone.

– Siinä erkaantui siitä, miksi lähti tälle alalle eli rakkaudesta ruoanlaittoon.

Vaikka mittakaava on Kauklahdessa pieni verrattuna aiempaan, Nikko ei haikaile takaisin menneeseen. Hän kutsuu fine dining -ruoan laittamista ja rehellistä ja rentoa ruoanlaittoa alansa ääripäiksi. Aika fine dining -ravintoloissa ja kokkimaajoukkueessa oli opettavaista, mutta myös hyvin erilaista.

– Ruoanlaiton pitää olla hauskaa ja rentoa.

Tällä hetkellä pizzoja voi ostaa vain mukaan.­

Uusi ravintola on niin pieni, että keittiöstä pystyy juttelemaan asiakkaan kanssa.

– Tämä on nyt miellyttävää emmekä haluakaan tehdä mahdollisimman nopeasti pizzaa. Minulle on tärkeää, että on mukavaa ja tässä pystyy fiilistelemään. Tämä on hyvällä tavalla terapeuttista.

Suosiosta saa olla kiitollinen

Avajaispäivä oli torstai 10. joulukuuta, ja perjantaiaamuun mennessä ensimmäinen viikonloppu oli loppuun varattu. Ennen avajaisia Nikko, Ilola ja Holmström odottivat myyvänsä 20–30 pizzaa päivässä. Nikko ei halua paljastaa tarkkoja määriä, mutta ne ovat selvästi suurempia kuin he odottivat.

Varsinaista markkinointia Edvin Pizza Napoletana ei ole tehnyt ja sana uudesta ravintolasta on kulkenut puskaradiossa. Nikon arvion mukaan asiakkaat ovat tulleet läheltä.

– Minusta tuntuu, että olemme ruokkineet vasta Kauklahtea.

Suosio antaa aihetta kiitollisuuteen, sillä kuluvan vuoden aikana positiiviset uutiset ravintola-alalta ovat olleet vähissä. Nikko kertoo, että alueen asukkaat ja muut ravintolat ovat ottaneet uuden pizzerian hyvin vastaan.

– On ollut sydäntä lämmittävää, miten paikalliset ovat ottaneet meidät vastaan.

Asiakkaan kannattaa varautua siihen, että nopeaan nälkään Edvinistä ei saa helpotusta, sillä toistaiseksi pizzaa voi tilata ainoastaan noudettavaksi. Tilatessaan asiakas valitsee vapaan ajan, jolloin pizzan voi noutaa. Jos varauskalenteri on täynnä, täytyy etsiä seuraava vapaa aika.

– Pyrimme toimimaan mahdollisimman vastuullisesti, että emme tee jonoa tai saa asiakkaita pakkautumaan sisään.

Tarjouksista huolimatta pizzan toimittamista kotiin Edvinissä ei tällä hetkellä edes harkita.

Vaikka koronapandemia ei tällä hetkellä osoita merkittäviä laantumisen merkkejä, Nikko uskaltaa katsoa jo tulevaan. Suunnitteilla on anniskeluoikeuksien hankkiminen ja kesäksi terassin rakentaminen.