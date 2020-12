Kommentti: Koronavirus ei ole alkavan vuoden ainoa kysymysmerkki

Tulevan vuoden näkymät ovat poikkeuksellisen sumeat. Suman suurin, ja kaikkiin muihin vaikuttava kysymysmerkki on luonnollisesti koronavirustilanne ja sen kehitys.

Alkavan vuoden suuri kysymys koskee koronavirusta, ja sitä vastaan kehitettyjä – ja kehitteillä olevia – rokotteita. EU on jo hyväksynyt amerikkalaisen Pfizerin ja sen saksalaisen kumppanin BioNTechin kehittämän rokotteen, jolla rokotuksia ollaan aloittamassa jo ennen vuodenvaihdetta. Toinen amerikkalaisyhtiö Moderna on hakenut EU:n hyväksyntää rokotteelle joka on jo hyväksytty Yhdysvalloissa, joten tilanne vaikuttaisi lupaavalta.

Laboratoriossa ja kliinisissä testeissä toimiva rokote on kuitenkin vasta ensimmäinen askel. Seuraavaksi rokote on saatava massatuotantoon ja – jakeluun. Siinä ensimmäinen haaste on logistinen: valmis rokote on saatava käyttökuntoisena rokotuspaikalle, mistä tulee haasteellista: Pfizerin rokote vaatii säilyäkseen 70 pakkasasteen lämpötilaa. Tämä tekee siitä pääosin keskussairaaloiden tavaraa, tavallisilla terveysasemilla tällaisia säilytystiloja on harvemmin käytössä. Modernan rokote puolestaan säilyy 20 pakkasasteessa johon kykeneviä kylmäsäilytystiloja on saatavilla huomattavasti runsaammin. Tämä saattaa olla tärkeä tekijä sekä rokotteiden käyttöä että asianomaisten yhtiöiden osakekurssin kannalta. Hitaammin kehitetty, mutta käyttökelpoisempi tuote voi lyödä ensiksi ehtineen, vähän samaan tapaan kuin vasta toisena loukun luo ehtivä hiiri saa juustoa.

Kun rokotteet on saatu käyttöön, tarvitaan ammattitaitoista henkilökuntaa antamaan rokotukset ja sitten voidaankin jäädä varautumaan seuraavaan riskiin: kuten lääketieteen historia on toistuvasti osoittanut, uusi lääke ei välttämättä aina toimi odotetulla tavalla, ja sillä voi olla ennakoimattomia sivuvaikutuksia jotka paljastuvat vasta massakäytössä.

Jos, tai kun, rokotteet osoittautuvat toimiviksi, nousee riski siitä että virus mutatoituu muotoon johon rokotus ei pure. Tätähän on jo nähty antibioottien yhteydessä: niiden tapettua riittävästi bakteereja, henkiin ja lisääntymään on jäänyt vain antibiootteja kestäviä bakteerikantoja. Koska virukset ovat alkeellisempia eliöitä kuin bakteerit, niiden on helpompi mutatoitua, mistä Britanniassa on juuri saatu havaintoesitys.

Uuden koronakannan aiheuttama eristys antaa briteille esimakua tulevasta. Mikäli Britannia ja EU eivät pääse sopuun eronsa ehdoista, Britannian ulkomaankauppa muutetaan Maailman Kauppajärjestö WTO:n käytäntöjen mukaisiksi, tuonti- ja vientitulleineen. Samalla loppuu brittien verraten esteetön matkaaminen EU-maihin ja tilalle tulee mahdollisesti jopa viisumivaatimuksia.

Talouslehti The Economistin viimeviikkoisen arvion mukaan rajoitukset ja tullit koskevat noin 750 miljardin punnan arvoista ulkomaankaupan kokonaismäärää ensi vuonna. Tuontitavarat kallistuvat tullien verran, ja viennin menekki vähenee kohdemaiden periessä omia tullejaan brittituotteilta. Ulkomaankaupan käytännön ongelmista antavat selkeimmän kuvan ne arviolta 2 800 rekkaa jotka seisovat Kentin teiden varsilla odottamassa pääsyä Doverin lauttasatamaan. Koronaeristyksen päätyttyä ne jonottavat pääsyä Doverin tulliin. Ilmankos tänä vuonna on Kentin teiden varsille perusteltu runsaasti rekkaparkkeja.

Britannian EU-eron joskus mahdollisesti toteutuessa – neuvotteluissahan on toistuvasti siirretty takarajoja ja tehty umpikujista pääsemiseksi erilaisia järjestelyjä, eli aivan mahdotonta ei ole sekään että pääministeri Boris Johnson eroaa ja uudet vaalit nostavat jäsenyyden kannattajat takaisin valtaan – eteen nousee kauaskantoisempia kysymysmerkkejä. Mitä tekevät ne japanilaiset ja kiinalaiset yritykset, jotka hakivat sillanpääasemaa Euroopan markkinoille Britanniasta? Ainakin japanilaiset autotehtaat ovat jo ajaneet Britannian tuotantoaan alas. Entä amerikkalaiset suurpankit, jotka nykyisellään majailevat Lontoon Cityssä koska se oli amerikkalaisille kielellisesti sopivin sijainti. Dublin kutsuu, tai - Skotlannin erotessa Britanniasta - Glasgow.

Surkuhupaisinta Britannian käytännön pulmissa on että kaikista näistä varoitettiin kansanäänestyksen alla. Eron puuhamiehet tyrmäsivät varoitukset propagandana, samalla kun kehuivat kuinka Britannia voisi parantaa julkista terveydenhuoltoa miljardeilla jotka säästyvät EU:n jäsenmaksuina. Ne rahat olisivat olleet tarpeen koronatorjunnassa mutta loistivat poissaolollaan.

Suomen kannalta, jos rokotteet saadaan toimimaan ja maailmanlaajuisesti yleiseen jakeluun, matkailuala saattaa toipua kuluneen vuoden kuopastaan. Vientiteollisuuden veto riippuu suurten talouksien kehityssuunnasta, jossa Kiinan nopea toipuminen antaa toivoa sinne vieville.

Korona vaikuttaa myös Suomen ikuisuuskysymykseen: miten Venäjä pärjää. Vaikka öljyn hinta alkaisikin toipua tämän vuoden alhostaan, on venäläisten ostovoima silti rajoitettua, Kenelläkään ei liene selvää kuvaa maan koronatilanteesta, ja puheet nopeimmin maailmassa kehitetystä ja käyttöön otetusta Sputnik 5 –rokotteesta ovat varsin epämääräisiä. Kukaan ei voi kiistää Venäjän saavutuksia esimerkiksi urheilulääketieteen tai virologian alalla, mutta tappavan viruksen kehittäminen on huomattavasti helpompaa kuin sitä torjuvan rokotteen.

Kotimaan politiikkaa hallitsevat kevään kuntavaalit. Vaikka niissä valitaankin päättäjiä ratkomaan paikallisia ongelmia, kokonaistuloksista haetaan näkymiä valtakunnan politiikkaan. Saako hallitus aikaan konkreettisia toimia työllisyyden parantamiseksi, mitä sen tähänastiset budjetit eivät ole tehneet. Mitä tapahtuu sotesopalle? Kuinka palauttaa Suomen kilpailukyky, siis vientiylijäämä? Ja pohjimmaisena, muttei suinkaan vähäisimpänä: onko olemassa realistisia mahdollisuuksia koota vaihtoehtoinen hallituspohja, ja millainen se olisi. Vaikka koronasta selvittäisiinkin, tulevasta vuodesta ei tule helppo.