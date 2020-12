Suomen tunnetuin joulupukki kertoo pysäyttävästä hetkestä tsunamin jälkeen

Timo Pakkanen, Suomen kuuluisin joulupukki, muistelee 60-vuotisen pukkiuransa mieleenpainuneimpia hetkiä.

Joulupukki alias Timo Pakkanen kertoo, mitä opittavaa suomalaisilla on japanilaisilta.­

Suomen – ja tietysti maailman – virallisin joulupukki, Timo Pakkanen viettää 60-juhlavuottaan keskellä koronaepidemiaa.

Jouluaattona Pakkanen päivystää Korvatunturia etelämpänä, Joulupukin kammarissa, toimistollaan Helsingissä Hietalahdenkadulla ja tapaa perheitä etäyhteydellä.

Sen käytön on digi-tumpeloksi tunnustautuva Pakkanen opetellut tänä vuonna.

Pakkanen on kiertänyt maailmaa joulupukkina kymmenessä maassa, Japanissa 18 kertaa, ja vienyt joulun ilosanomaa milloin lastenkoteihin, tsunamin uhreille, politiikoille, liike-elämän tilaisuuksiin ja turisteille.

Joulupukkina Pakkanen alkoi kiertää suomalaiskodeissa 1960-luvun alussa 1990-luvulta ulkomailla. Vuosina 2000–2013 hän toimi lentoyhtiö Finnairin virallisena joulupukkina.

Japani on Pakkasen toinen henkinen koti, sillä japanilaisten kansanluonne muistuttaa suomalaista. Japanissa joulupukkiin kuitenkin uskotaan läpi vuoden.

Japanissa tuskin keskusteltaisiin kriittisesti siitä, miten lapselle puhutaan joulupukista, kuten länsimaissa ja Suomessa viime vuosina, hän katsoo.

Pukki vai Pakkanen?

Pakkasen omaan tarinaan liittyy jonkinlainen kohtalonyhteys pukkiin, ja Pakkasesta on osuvasti kirjoitettukin, että on joskus vaikea sanoa, mihin Pakkanen loppuu ja mistä joulupukki alkaa.

Ehkä siksikin että hän on armoitettu tarinaniskijä – satujen maailmassa lapsuutensa viettänyt, kirjailija Kaija Pakkasen poika, ja viestinnän ammattilainen. Huiman pitkästä urastaan hän on myös kirjoittanut kirjan Oikean joulupukin matkassa.

Joulupukki-Pakkasen saagaan kuuluu, että hänet ristittiin joulupäivänä vuonna 1944. Pakkanen poltteli aiemmin piippua ja 30-senttinen parta on oikea. Keikoilla asuun kuuluu tosin lisäpartaa. Pyöreää nenäänsä hän kehuu mielellään oikeaksi joulupukin nenäksi.

– Ei pottunenä vaan tyylikkäämpi, hän kieltää painokkaasti.

Aina pukki ja Pakkanen eivät ole mahtuneet samaan nuttuun ristiriidattomasti. Pakkanen tekee selvästi kutsumustyötä tunteella, mutta heittää myös epäpukkimaisia anekdootteja stadilaisella puheenparrella.

Pakkanen kutsuu itseään lonely rideriksi, sillä hän hoitaa itse keikkojaan, eikä saa enää liikkua joulupukkisäätiön tunnuksilla. Syy liittyy olueen. Pakkasen tarinoissa vilahtelevat paikalliset perinnejuomat, Japanissa sake, Kyproksessa zivania, paikallinen pontikka, jota Pakkanen nautti aikanaan presidentin kanssa.

Pakkanen on myös perustanut saksalaisen yrttijuoman Underbergin ystävät -kannatusyhdistyksen ja on Undergergin Suomen-lähettiläs. Säätiöön välirikko tuli olutharrastuksesta.

Pakkanen määrittelee olevansa 75-prosenttisesti joulupukki, 15 prosenttia Timo Pakkanen ja 10-prosenttisesti Underberg-lähettiläs.

Yksinäinen kuusi Tsunamin tuhoalueella

Pakkanen on kertonut kirjassaan, kun hänet kutsuttiin Japaniin heti seuraavana kesänä maaliskuussa 2011 tapahtuneen tsunamikatastrofin jälkeen. Ajat ovat muistuneet taas mieleen koronapandemian aikana, vaikka aivan erilaisista katastrofeista onkin kyse.

Kaksi uimavalvojaa Sendain ulkopuolisella saarella tsunamin jälkeen kunnostetulla uimarannalla kesällä 2018.­

– Siellä [tsunamialueilla] kaikki tapahtui yhtäkkiä, ihmiset menettivät kaiken. Tässä katastrofissa on se pieni lohtu, että ainakin osittain on voitu varautua.

Japanista on useita surullisia ja vaikuttavia muistoja, tässä niistä pari.

Hän teki maassa vapaaehtoisena työtä Tsunagari-nimisen avustusjärjestön kanssa.

– Menimme järjestön perustajan Mitsunari Katsumatan kanssa paikkaan, jossa oli ennen ollut kylä. Siellä ei ollut enää yhtään mitään, lukuun ottamatta keskelle aukiota pystytettyä joulukuusta. Kuuseen oli johdettu jouluvalot jostain kaukaa virtalähteestä.

– Joulukuusen alle oli haudattu Katsumatan parhaat ystävät. Hän oli kotoisin tästä kylästä. Seisoimme siinä yhdessä, joulupukki, hän ja valaistu kuusi, Pakkanen kertoo herkistyen yhä tapauksen muistelemisesta.

Vuoden 2011 heinäkuu tsunamin jälkeisessä Japanissa: Kesäasuisen joulupukin takana kolmikerroksisen hälytyskeskuksen runko tsunamin jälkeen liki kokonaan tuhoutuneessa Minami Sanriku-chon kaupungissa Tohokun maakunnassa.­

Pakkanen muistaa myös vierailun maalaistalossa, jossa oli majoitettuna kahdeksan tsunamin orvoksi jättämää lasta. Jouluna Pakkanen kävi siellä vielä uudelleen. Eräs pikkutyttö sai lahjaksi saksofonin, sillä tytölle oli kerätty rahaa uuteen soittimeen.

– Kun hän avasi lahjan, ilme oli sanoinkuvaamaton. Kysyin tytöltä, haluaako hän soittaa jotakin. Hän vastasi, että ei pysty nyt.

” Yhtäkkiä huomasin pääni vieressä konepistoolin piipun.

Kyproksessa Pakkanen vieraili presidentin puolison kanssa lastensairaalassa, jossa oli vakavasti sairaita potilaita. Pakkanen kertoo kätelleensä ison joukon lapsen jokaisen erikseen. Se oli hieno kokemus mutta raskasta, sekä kumartelu että henkisesti.

– Hississä presidentin puoliso kiitteli erityisen lämpimästi tapaa, jolla tervehdin lapset. Silloin Pakkanen sanoi, että anteeksi, nyt joulupukki itkee ja sitten itkin.

Toisenlaisiin tunnelmiin. Kun Pakkanen lensi Ammanista Kyprokseen, välilasku oli Beirutissa, Libanonissa.

Maa toipui juuri sodasta. Lentokentän ravintolatila oli täynnä ihmisiä, mutta vieressä oleva sohvaryhmä oli tyhjillään eristettynä köysillä. Siviilivaatteissa liikkunut Pakkanen istuutui sohvalle ja alkoi täyttää piippua.

– Yhtäkkiä huomasin pääni vieressä konepistoolin piipun. Sotilas sanoi, että sohva on varattu arvovieraille. Otin taskustani käyntikortin, näytin sitä ja sanoin että olen joulupukki Suomesta. Mies pyysi kavereitakin katsomaan pukkia, ja siinä sitten istuin loppuajan miesten vartioidessa aseiden kanssa ympärillä.

Yht’äkkiä Pakkanen keskeyttää tarinoinnin.

– Nyt on tuolla ikkunan takana Adam, viisi vuotta. Hän on ilmoittanut, että hänestä tulee isona joulupukki. Meistä on tullut hyvät kaverit. Hän käy usein moikkaamassa kun menee ohi päiväkotiin.

– Adam tuntee Timo Pakkasen, mutta silti hän tietää että olen myös joulupukki, kun olen käynyt heillä aattona.

Entä pukin terveiset koronan keskellä joulua viettäville?

– Japanilaisilla on sellainen ominaisuus, että kun jotakin kauheaa tapahtuu, he surevat, mutta eivät jää suruun kiinni vaan katsovat eteenpäin, joulupukki sanoo.

Joulupukki haluaisi erityisesti muistettavan yksinäisiä ihmisiä tänä vuonna. Suomen hallitukselle hän antaa kiitosta kriisin hoidosta ja presidentille, joka on ottanut viisaasti kantaa, mutta ”ei ole päsmäröinyt”.

Julkisuudessa ei joulupukin mukaan saa välittää väärää tietoa tai herättää turhaa paniikkia. Suomalaiset tarvitsevat myös hyviä uutisia.­

– Joulupukin tehtävänä on rauhoittaa ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Ja olen ehdottomasti rokotusten kannalla, niin kuin suurin osa suomalaisista.

– Olkaamme rauhassa, selvisimme sodistakin, kyllä me tästäkin selviämme tyylikkäästi yhdessä.