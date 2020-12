Iskevätkö kokoontumisrajoitukset joulun alennusmyynteihin? Avin ylijohtaja: ”Siinä voivat täyttyä tietyt kriteerit”

Ruotsin terveysviranomaiset ovat koronatilanteen takia kehottaneet kivijalkakauppoja jopa peruuttamaan joulun jälkeisiä alennusmyyntejään. THL:llä ei ole Ruotsin kaltaista suositusta.

Kaupat aloittavat joulun alennusmyyntejään aaton molemmin puolin.

Vaikka ostoksia tehdään enenevässä määrin verkossa, moni kiertää myös kivijalkakauppojen alennusmyynneissä. Tänä vuonna alennusmyyntejä kierrellessä on kuitenkin otettava yksi asia erityisesti huomioon: vallitseva koronatilanne.

Ruotsissa maan terveysviranomaiset ovat tautitilanteen takia kehottaneet kivijalkakauppoja jopa peruuttamaan joulun jälkeisiä alennusmyyntejään, jotta tartuntariskiä lisääviltä väentungoksilta vältyttäisiin. Ruotsin kaupan keskusliitto Svensk Handel puolestaan on suositellut kaupoille, että ne vähentäisivät alennusmyyntiensä mainostamista ja neuvoisivat asiakkaita tulemaan ostoksille yksin.

Suomessa terveysviranomaiset eivät ole antaneet erillistä ohjeistusta sen suhteen, pitäisikö kauppojen vähentää alennusmyyntien mainostamista tai tehdä myymälöissä poikkeusjärjestelyjä ruuhkien välttämiseksi.

– THL:llä ei ole Ruotsin kaltaista suositusta. Suosituksena on, että asiakkaat käyttävät ostoksillaan maskia, pitävät riittäviä turvavälejä ja huolehtivat hyvästä käsihygieniasta, THL:n viestintäpäällikkö Piritta Rautavuori sanoo.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut useissa Suomen sairaanhoitopiireissä voimaan kokoontumisrajoituksen, jonka mukaan yleisötilaisuuteen ja yleisiin kokouksiin voi osallistua enintään kymmenen henkilöä.

Aluehallintoviraston ylijohtajan Markko Pukkisen mukaan kauppojen alennusmyyntien mainontaan voi tästä näkökulmasta liittyä tiettyjä ongelmia.

– Jos jokin kauppa esimerkiksi erikseen mainostaa joulun jälkeisten alennusmyyntien avajaisia, niin siinä voivat täyttyä tietyt yleisötilaisuuden kriteerit. Tällöin kokoontumisrajoitukset tulevat sovellettavaksi ja kaupassa ei saisi periaatteessa olla paikalla yli kymmentä henkeä, hän sanoo.

Pukkinen korostaa, ettei aluehallintoviraston rooli ole kuitenkaan valvoa kuluttajakauppaa koronatilanteen näkökulmasta. Avin tekemiä rajoituspäätöksiä valvoo poliisi.

– Poliisi voi tehdä omat tulkintansa siitä, onko kyse kokoontumislain mukaisesta kokouksesta tai kokoontumisesta, jos kauppa on mainostanut, että nyt alkavat alennusmyynnit tässä ja tässä talossa.

Pukkisen mukaan vastuu tapahtuman kuin tapahtuman järjestämisestä kuuluu aina tapahtumanjärjestäjälle.

– Sen määritteleminen, onko kaupan alennusmyynti varsinaisesti tapahtuma, on haastavaa. Hintojen alentaminen ei vielä tee alennusmyynnistä tapahtumaa, vaan huomioon on otettava myös tilaisuuden tai tapahtuman luonne ja se, miten sitä on markkinoitu.

Alennusmyyntien mainonnassa asiakkaita on ohjattu verkkokaupan puolelle

SOK:n vähittäiskaupan myyntijohtajan Hans Backströmin mukaan Sokoksen ja Sokos Emotionin alennusmyyntien mainonnassa ihmisiä on ohjattu tekemään ostoksensa verkkokaupan puolella. Lisäksi asiakkaita on muistutettu siitä, että talven alennusmyynnit jatkuvat pitkälle tammikuulle.

– Talvikauden alennusmyyntien pitkä kesto mahdollistaa asiointien jakautumisen useammille ajankohdille, Backström sanoo.

Myös Verkkokauppa.com on kannustanut asiakkaitaan tekemään aleostoksensa verkkokaupassa.

– Kaikki ale-tuotteet löytyvät verkkokaupasta, ja helpointa jouluostosten tapaan on tehdä ne mahdolliset ale-viikon ostokset verkossa, viestintäpäällikkö Lauri Kutila sanoo.

Joulu tarkoittaa monelle kaupalle tärkeää myyntipiikkiä.­

Urheilukaupoille joulun jälkeiset alennusmyynnit ovat vuoden tärkeimpiä tapahtumia.

Intersportin kenttäjohtajan Markku Heinosen mukaan kauppaketjun kivijalkaliikkeissä ei ole suunniteltu poikkeusjärjestelyjä alennusmyyntiruuhkien varalle.

– Turvallisuus on toiminut kivijalkaliikkeissä tähän asti hyvin, koska asiakkaita on ollut tavallista vähemmän liikkeellä ja kaupoissa on siten ollut väljää. Samalla verkkokaupan rooli on kasvanut, mikä varmasti näkyy myös joulun jälkeisissä alennusmyynneissä.

Prisma-ketjun kaupoissa joulun alennusmyynnit alkoivat jo viime viikon torstaina. SOK:n käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen kertoo, ettei ketju ole laatinut erillistä koronaohjeistusta alennusmyynneissä asiointiin.

– Jouluruuhkien kaltaista ryntäystä tuskin on luvassa alen jatkuessa pidemmän ajanjakson tammikuun puolelle. Kaupassa on turvallista käydä alenkin aikana, kunhan muistamme kaikki noudattaa koronaan liittyviä ohjeita, hän sanoo.

Koronaviruspandemian myötä asiakaskäynnit ovat vähentyneet kivijalkakaupoissa pitkin vuotta.

SOK:n vähittäiskaupan myyntijohtaja Hans Backström arvioi, ettei tämä kuitenkaan ole synnyttämässä kauppoihin eritystä ”alennusmyyntipainetta”. Hänen mukaansa syitä on kaksi.

– Joulukauppa on käynyt suurelta osin ennakoidulla tasolla. Asiakaskäyntejä on tänä jouluna kivijalkakaupoissa normaalia vähemmän, mutta käydessään asiakkaat ostavat enemmän kerralla ja suunnitelmallisemmin. Lisäksi verkkokauppa on kasvanut paljon.

– Pitkälti näistä syistä kauppoihin ei ole syntynyt merkittävää tai aiemmasta poikkeavaa alennusmyyntipainetta.