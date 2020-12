Wasa Express -laiva myytiin ulkomaille – liikennöi jatkossa Punaisella merellä

Korvaava alus on jo rakenteilla Rauman telakalla.

Kvarken Link -varustamo on myynyt Wasa Express -aluksensa Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa toimivalle UME Shippingille. Wasa Expressin korvaava Aurora Botnia -alus on rakenteilla Rauman telakalla, ja sen on määrä aloittaa liikennöinti toukokuussa.

Vuonna 1981 Wärtsilän telakalla rakennettu Wasa Express on liikennöinyt Vaasan ja Uumajan välillä. Alus on 141 metriä pitkä, ja sillä on tilaa 915 matkustajalle. Se siirtyy Punaiselle merelle heti kun korvaava alus on alkanut liikennöidä reitillä.

– Meille tämä on tärkeä virstanpylväs päästä tähän sopimukseen jo nyt, jotta voimme keskittyä nykyisen aluksen toimintaan sekä uudisrakennusprojektiin, sanoi Kvarken Linkin omistaman Wasalinen toimitusjohtaja kapteeni Peter Ståhlberg tiedotteessa.

Ostaja on Ståhlbergin mukaan hyvämaineinen yhtiö, joka on asettanut uuden standardin Punaisen meren lauttaliikenteelle.

UME Shippingin hallituksen puheenjohtaja Mohamed Badawy kiitteli Wasa Expressin energiatehokkuutta ja hyvää kuntoa.

– Wasa Expressin ansiosta olemme ensimmäinen operaattori, jolla on akkuhybridilautta Punaisella merellä. Akkujärjestelmän lisäksi alus on varustettu useilla markkinoiden uusimmilla optimointilaitteilla, jotka vähentävät tehokkaasti hiilidioksidijalanjälkeä, hän sanoi.