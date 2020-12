Hurstin Avulle lahjoitusvyöry, Pelastakaa Lapset kerännyt yli 700 000 euroa – koronakriisi on lisännyt auttamishalua

Korona-ajan solidaarisuus näkyy hyväntekeväisyysjärjestöissä lisääntyneinä lahjoituksina ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrän kasvuna.

Korona-aika on tuonut tänä vuonna mukanaan ennennäkemättömiä haasteita, ja vaatinut ihmisiä ja yhteiskuntaa sopeutumaan pandemian hallitsemiseksi.

Joulu on auttamisen aikaa. Suomessa on menossa useita keräyksiä vähävaraisten auttamiseksi. Kriisitilanne on toisaalta monin paikoin lisännyt myös ihmisten auttamishalua, mikä on näkynyt esimerkiksi hyväntekeväisyydessä tänä vuonna ja jouluna. Koronasta johtuen apuna on käytetty entistä enemmän sähköisiä palveluita.

Joulukuun puolessavälissä Facebookissa levinneen päivityksen seurauksena Hurstin Avulle lahjoitettiin MobilePayn kautta viikossa yli 200 000 euroa. Lahjoitusvyöry on Mobilepayn mukaan lähes 70-kertainen aiempien viikkojen keskimääräisiin lahjoitusmääriin verrattuna.

Hurstin Apu ry:n toiminnanjohtajan Sini Hurstin mukaan helpot lahjoituskanavat ovat suorastaan elinehto hyväntekeväisyysjärjestöille, ja sähköisiä lahjoitusvaihtoehtoja tullaan hyödyntämään jatkossakin.

Hurstin Apu ry:n toiminnanjohtajan Sini Hurstin mukaan korona on lisännyt ihmisten auttamishalua. Kuva Hurstin jouluaterialta jouluaattona 2016.­

– Meillä on ollut MobilePay vuoden verran nyt käytössä, ja se on saanut ihmisiä lahjoittamaan kun se on ollut helpompaa.

Hurstin mukaan korona-aika ei ole vaikeuttanut järjestön toimintaa merkittävästi. Kaupoista on tullut vähemmän ruokaa, mutta esimerkiksi tukkureilta lahjoituksia on edelleen saatu tavalliseen tapaan. Sitä, onko avuntarve näin joulun alla kasvanut, Hursti ei osaa sanoa.

– Sen näkee sitten. Huomenna jaamme joulukasseja Rautatientorilla.

Jouluisin lahjoituksien määrä kasvaa Hurstin mukaan yleensäkin, mutta tänä vuonna hän uskoo koronatilanteen nostaneen ihmisten auttamishalua.

Sähköisen lahjoittamisen uskotaan innostaneen ihmisiä lahjoittamaan entistä enemmän. Kuvassa Hurstin jouluateria jouluaattona 2019.­

– Nyt kun on ollut tämä korona, niin ihmiset ovat vielä tavallistakin enemmän lähteneet mukaan. Itsekin liityin Syöpäsäätiön kuukausilahjoittajaksi, ja siellä sanottiin, että heille on tullut ihan hirveä määrä uusia lahjoittajia. Kyllä auttamishalu on lisääntynyt.

Lahjoitusintoa on riittänyt muillekin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton viestintäpäällikkö Maria Gnosspelius kertoo, että Hyvä Joulumieli -keräys on tänä vuonna onnistunut hienosti.

– On ollut hyvä vuosi. Selkeästi näkyy, että ihmisillä on ymmärrys siitä, että tänä vuonna lahjoituksia tarvitaan erityisen paljon. Näyttää siltä, että olemme saavuttamassa tavoitteen.

Hyvä Joulumieli -keräystä hallinnoivat vuorotellen Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Keräys kestää viisi viikkoa, ja se alkoi tänä vuonna 19. marraskuuta loppuen jouluaattona.

Keräys ei ole Gnosspeliuksen mukaan koskaan ollut erityisen vahvasti lipaskeräys, vaikka sitäkin on tehty. Tänä vuonna lipaskeräystä ei järjestetä ollenkaan, vaan kaikki tehdään sähköisesti.

– Tekstiviestilahjoituksia, suoria tilisiirtoja, yrityslahjoituksia ja yritysten joulumuistamisia, sen tyyppisiä, mitä tehdään suoraan. Keräämme lahjoituksia markkinoimalla ja somella, ja teemme Ylen kanssa yhteistyötä.

Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan johtajan Sanna Kuusiston mukaan koronakriisi on lisännyt ihmisten auttamishalua jo sen alkuajoista lähtien.

– Kyllä minun mielestäni se on näkynyt tänä vuonna sellaisena toisista välittämisenä. Olemme nähneet tämän työssämme pitkin vuotta, ja aloitimme keräyksen silloin kun koronakriisi alkoi, jotta pystyimme tukemaan taloudelliseen ahdinkoon joutuneita lapsia ja lapsiperheitä.

Keräyksen turvin on tähän mennessä jaettu Kuusiston mukaan yli 700 000 eurolla 70 euron ruokalahjakortteja. Suomalaisten lisääntynyt auttamishalu on ilmentynyt myös vapaaehtoistyöntekijöiden määrän kasvuna.

– Muutenkin sellainen solidaarisuuden henki on ollut havaittavissa yhteiskunnassamme. Kun on äärimmäinen kriisi, kyllä suomalaiset auttavat toisiaan ja välittävät. Olen ylpeä tällaisena vuotena ollessani suomalainen, kun näkee, että kyllä toisia autetaan äärimmäisen hädän hetkellä.

Tänä vuonna Hyvä Joulumieli -lipaskeräystä ei järjestetä ollenkaan, vaan kaikki tehdään sähköisesti.­

Lahjoittamisaktiivisuus on näkynyt myös järjestön joulukeräyksessä aikaisempia vuosia lukuisampina lahjoituksina. Lahjoituksille on toisaalta ollut Kuusiston mukaan myös suurempi tarve, sillä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden perheiden määrä on kasvanut korona-aikana ja lasten eriarvoistuminen sekä syrjäytymisriski on kasvanut.

– Meille tulee lähes päivittäin avunpyyntöjä, ja nyt sellaisetkin perheet, joilla on mennyt ennen koronaa hyvin, ovat joutuneet pulaan kun ei ole välttämättä ollut taloudellisia puskureita, ja rahat eivät riitä kaikkeen tarvittavaan. Kohtaamme ihmisiä, joilla ei ole rahaa ostaa tarpeeksi ruokaa.

Myös lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi on Kuusiston mukaan koetuksella. Järjestön matalan kynnyksen keskustelutukea lapsille ja nuorille tarjoava Netari verkkonuorisotalo on ajoittain ruuhkautunut niin, että vain puoliin tulevista yhteydenottopyynnöistä on pystytty vastaamaan.

Kuusisto arvelee, että kaikkien organisaatioiden keräysoperaatiot ovat muuttuneet enemmän digitaalisiksi tänä vuonna. Myöskään Pelastakaa Lapset ei järjestä tänä vuonna lipaskeräystä.

– Verkon kautta lahjoitetaan paljon, ja meillä on myöskin Vain Elämää -ohjelman kanssa yhteistyö, jonka kautta ihmiset pystyvät joko verkossa tai tekstiviestillä lahjoittamaan. Käytämme myöskin perinteisempiä suorakeräyskirjeitä, joilla pystyy tilinsiirtolomakkeen kautta lahjoittamaan.