Lääkäreiltä viime hetken vetoomus joulunviettäjille – Lue vastaukset kahdeksaan oleelliseen kysymykseen

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri haluaa myös kehua suomalaisia.

Pian koittaa joulu, ja suomalaiset suunnittelevat yhä joulunviettoa – osa liiankin perinteisin menoin.

Tuoreen kyselyn mukaan kolme neljästä suomalaisesta viettää tulevan joulun kotona. Kuitenkin 38 prosenttia suunnitteli yhä kyläilevänsä sukulaisten luona. Vain joka viides jättää koronaepidemian takia väliin kyläilyn sellaisten kavereiden luona, joita olisi muutoin tavannut.

Näin vastattiin vakuutusyhtiö Ifin kyselyssä marraskuun lopulla.

Voiko sukuloida turvallisestikin?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan joululomien aikana on syytä välttää vierailuja useiden eri ystävien ja sukulaisten luona.

Joulu perhepiirissä, sukuloinnit ulkona, lääkärit neuvovat.­

– Tässä epidemiatilanteessa, jossa olemme saaneet tartunnat tasaantumaan, viimeisimpien päivien lukujen valossa jopa laskuun, on tärkeää toimia niin, ettei lisätartuntoja synny, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

Broas on haluton antamaan neuvoja sukuloimaan lähtijöille, sillä ohje on nyt selkeä: Joulua pitäisi juhlia kotona perhepiirissä.

– Joulua pitäisi viettää vain niiden ihmisten kesken, joiden kanssa on muutoinkin arkena.

Laakson sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen pitää kyselytuloksia huolestuttavina.

– Joululomalla pitäisi olla vain siinä lähipiirissä, jonka kanssa asutaan.

Joulu voi kääntää tilanteen nopeasti

Joulu sinänsä rauhoittaa Broasin mukaan tilannetta, koska koulut ovat kiinni, työpaikoilla on hiljaista ja harrastustoiminta lakkaa.

– Joulukyläily voi hyvin nopeasti heilauttaa tilanteen taas pahempaan suuntaan.

Kaikkialla kodin ulkopuolella liikkuessa pätevät yhä jo tutut säännöt: Turvavälit, kasvomaskit, jos etäisyyksistä huolehtiminen voi olla vaikeaa ja käsien pesu ja desinfiointi tiheään.

Jos sukuloidaan kaikesta huolimatta, aikuisten tulee käyttää kasvomaskia ja ruokailutilanteissa istua turvavälien päässä. Kotioloissa kaikkien ohjeiden noudattaminen on voi olla vaikeaa, ja siksi kyläilyt pitäisi unohtaa.

Entä jos isovanhempia haluaa kuitenkin nähdä?

Ulkotiloissa tapaamisia Broas suosittaa lämpimästi. Ikäihmisten tapaamisissa ne ovat ehdottomasti paras ja vastuullisin vaihtoehto. Ikäihmisten ja riskiryhmäläisten tapaamisia muutoinkin kuin ulkona turvavälein pitää välttää tänä jouluna.

Onko parempi nähdä sukulaisia peräkkäisinä päivinä vai niin, että kaikki kokoontuvat turvaohjeita noudattaen kerralla yhteen?

– Tartuntariskin kannalta yksittäiset tapaamiset ovat parempi vaihtoehto. Jos sattuu olemaan oireeton kantaja, altistukset ovat isompia suuremmassa porukassa, Pikkarainen sanoo.

Entä jos käy eri paikoissa perättäisinä päivinä, voiko aattona tullut tartunta siirtyä jo joulupäivänä seuraavalle?

– Kyllä, se on valitettavasti näin, oireeton kantajuus voi olla kellä tahansa ja milloin tahansa. Sen soisi kaikkien ymmärtävän, Pikkainen sanoo.

Jos on ollut omaehtoisessa karanteenissa joulun alla, voiko silloin kyläillä turvallisemmin?

– Aina ottaa riksin, jos tapaa toisia ihmisiä. Riski pienenee, mutta ei häviä kokonaan vaikka olisi hyvinkin eristäytynyttä elämää viettänyt.

Entä lapset?

Yhdelle innokkaalle joulunviettäjäryhmälle, pienille lapsille, Broas sallisi hieman pelivaraa.

– Varmaan lasten keskinäisiä leikkejä on vaikea estääkin, leikkiminen on lasten luonto. Lasten sairastuminen on vähäistä, vaikka tartuttavuudesta on erilaisia arvioita.

Testitulokset puolessa tunnissa Lapissa

Joka kymmenes aikoo kyselyn mukaan matkustaa kotimaassa joulun ja uuden vuoden aikaan jollakin tavoin. Uusimaalaiset aikovat olla kotona hieman muita harvemmin. Mainintoja saivat niin Lappi kuin kaupunkikohteet.

Entä liikennevälineissä?

THL ohjeistaa välttämään ruuhkatilanteita joukkoliikenteessä. Joulu osuu kalentereissa keskelle viikkoa, mikä toivottavasti tasoittaa menoliikennettä. Jos matkustaa omalla autolla, taukopaikoilla kannattaa pestä käsiä, käyttää maskia ja välttää tungosta.

– Julkisia kulkuvälineitä voi käyttää turvavälien ja maskien kanssa. Se on syksyn aikana jo hyvin todettu, että tartuntaketjuja ei ole juurikaan niissä osoitettu olleen, Pikkarainen sanoo.

Miten toimitaan Lapissa tai muissa lomakohteissa?

Lappiin tuleville Broas korostaa niin ikään ydinperheen kanssa joulunviettoa. Jos jotain aktiviteetteja Lapin matkalle on varannut, näissäkin turvaohjeita on ehdottoman tärkeä noudattaa.

– Lisäksi korostan, että testiin äärimmäisen matalalla kynnyksellä. Meillä on Lapissa pika-antigeenitestauksen mahdollisuus lähes kaikissa kunnissa. Tulos tulee 15–30 minuutissa. Se palvelee tilanteita, joissa vähänkään epäilee tartuntaa.

–Turvallisin tapa on nähdä sukulaisia ulkona, sisällä mahdollisimman lyhyen aikaa ja turvavälit muistaen, Laura Pikkarainen sanoo.­

Pikkaraisen mukaan ihmisjoukot muodostavat aina riskin, muun muassa kylpylöiden tapaisissa paikoissa. Niitä hän ei nyt pidä turvallisina paikkoina.

– Ulkoilmassa tartuntariskit ovat paljon pienempiä.

– Leviämisalueilla ravintoloissa käynneille on suositukset, alle kymmenen hengen porukka voi tavata, mutta mieluiten niissäkin oman perheen kanssa. Jos vaikka kaksi ruokakuntaa tapaa ravintolassa, turvavälein sitten.

Rokote on nurkan takana

Broas haluaa myös antaa suomalaisille tunnustusta siitä, että Suomi on ollut Euroopan mallimaana epidemian torjunnassa.

Lapin joululomalaistenkin tulisi liikkua vain lähipiirin kanssa.­

– Minimoidaan nyt kontaktit jouluna ja uutenavuotena, tartunnat laskuun ja rokotukset vauhtiin heti ensi vuoden alussa. Se on infektiolääkärin toive.

Myös Pikkarainen toivoo kärsivällisyyttä.

– Tämä on toivottavasti ensimmäinen ja viimeinen joulu, jonka korona pakottaa meidät viettämään erossa toisistamme. Rokote on jo ihan nurkan takana.