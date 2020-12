Ostaako oma auto vai vuokratako aina tarpeen tullen? Ilta-Sanomien Antti Karjalainen laski vuokrauksen kulut viiden vuoden ajalta.

Julkaisemme joulunpyhinä lukijoitamme vuoden varrella kiinnostaneita juttuja uudelleen. Tämä juttu on julkaistu Taloussanomissa ensimmäisen kerran 3.5.2020.

Se oli vakavan pohdinnan paikka. Toinen lapsi oli tulossa, ja vapaa-ajan logistiset haasteet olivat kasvamassa sellaisiksi, että autolle olisi yhä useammin tarvetta.

Minusta tuntui, että viimeistään tässä elämänvaiheessa jokainen vastuullinen isä hankki perheeseen oman auton. Minäkin halusin, tietysti farmarin.

Auto on kuitenkin kallis, tai ainakin sellainen, jollaisen haluaisin. Olimme vuokranneet autoa harvakseltaan yhden lapsen kanssa, ja vuokrapelit olivat uusia, helppoja ja huoltovapaita.

Puolison kanssa päätimme, että kokeillaan vuokraamista vuosi. Merkitään kulut ylös ja tehdään rehellinen tilinpäätös vuoden jälkeen.

Kirjoitimme ylös paitsi autojen vuokrat ja polttoainekulut, myös sellaiset julkisen liikenteen kulut, joita ei olisi tullut, jos meillä olisi oma auto. Esimerkiksi kaukojunamatkan hinta isovanhempien luo meni ”autoilukuluihin”, mutta paikallisliikenteen matkakortti tai auton vuokra Rodoksella eivät.

Auto: se saastuttaa, mutta vähänks se on kätevä

Kokeilu on monella tavalla etuoikeutettu. Perheemme asuu pääkaupunkiseudulla, missä julkinen liikenne toimii. Emme tarvitse autoa töissämme. Saamme sen verran palkkaa, että meillä ylipäänsä on varaa käyttää autoa tavalla tai toisella.

Paperilla emme tarvitse autoa mihinkään.

Tai niinhän sitä luulisi. Kodin remontointi, isojen tavaroiden siirtely ja veneen kevät- ja syyshuollot muodostuivat alussa nopeasti ”pakollisiksi” autonvuokrauskohteiksi.

Isommilla ruokakauppareissuillakin auto olisi näppärä. Nyt meillä on suuri ja rämisevä perässävedettävä kärry.

Perheessämme on kuluneiden viiden vuoden aikana harrastettu retkeilyä, kiipeilyä ja mökkeilyä. Haluamme tavata säännöllisesti isovanhempia. Kahden pienen lapsen kanssa suostun käyttämään näihin julkisia vain, jos matka on oikeasti helppo.

Lomafiilis on koetuksella, kun vaihtaa junasta bussiin rinkka selässä, reppu rinnalla, kassi kädessä ja työntäen rattaissa kahta huutavaa lasta.

Ystävistä moni asuu onneksi julkisten saavutettavissa, mutta eivät kaikki.

Meillä on koko ajan ollut nyrkkisääntönä, että autoa vuokrataan erittäin matalalla kynnyksellä. Mitään ei jätetä tekemättä siksi, että ei ole omaa autoa. Käytännössä asia on kuitenkin monimutkaisempi.

Paljonko hyödyt toisten autoista?

Ensimmäisenä vuonna autoilun kulut jäivät pieniksi, mutta silloin huijasimme. Anoppi lainasi autoaan auliisti ja ilmaiseksi, joskus jopa toi sen meille pihaan.

Mummilassa käydessä ukki haki meitä autolla juna-asemalta. Pappa haki koko perheen joskus kylään luokseen, vaikka sinne pääsisi paikallisbussillakin.

Varsinkin auton lainaamisessa säästyi vuodessa satasia, joten luovuimme siitä. Lyhyt kyyti kelpaa kuitenkin yhä.

Toisena vuonna olimme auton käytössä jo lähes kokonaan omillamme. Samalla alkoi paljastua yksi vuokra-autoilun iso miinus: vuokraaja on aina erilaisten vuokraavien yritysten armoilla. Esimerkiksi hinta juhannuksena voi yllättää.

Ensimmäisinä vuosina helposti tarjolla oli pienehköjä autoja, joihin ei mahtunut rattaat ja nelihenkisen perheen retkeilytavarat. Vuosien varrella tilanne on parantunut: farmariautoja on paremmin saatavilla ja rattaita ei enää ole.

Käytämme enimmäkseen palvelua, jossa auto haetaan ja palautetaan tavalliselta parkkipaikalta kännykällä ilman, että tapaamme yrityksen henkilökuntaa. Auton voi joskus joutua hakemaan kaukaakin.

Kerran ajoin bussilla etsimään vuokra-autoa vieraasta kaupunginosasta räntäsateessa. Mietin koko matkan, että korttelin päässä kotoa olisi vapaana edullisia hallipaikkoja.

Aikaa voi joskus kulua etsimiseen ja sitä menee palauttaessa aina vähintään vartin verran tankkaukseen, palauttamiseen ja kotiin kävelyyn, vaikka auto olisi lähelläkin.

Itse vuokraaminen on verkossa muutaman minuutin työ, kun siihen on tottunut.

Huolettomampaa autoilua

Julkisessa keskustelussa auton vuokraamista – tai trendikkäästi yhteiskäyttöautoilua – perustellaan usein huolettomuudella. Onkin totta, että esimerkiksi huolloista, renkaanvaihdoista, ulkopesuista ja katsastuksista ei tarvitse murehtia. Aikaa säästyy.

Alussa vuokraaja saattaa kuitenkin stressata, tuleeko autoon kolhuja. Me emme ole koskaan kotimaassa maksaneet alentaaksemme vahinkovakuutuksen omavastuuta. Vakuutusyhtiön vahinkopapereita olen joutunut täyttämään kerran.

Stressiä voi aiheuttaa myös parkkeeraaminen kaupungissa tai vaikka ajaminen peräkärryn kanssa. Kun autoilee vähemmän, on myös vähemmän rutiinia.

Jos tarvitsee autoa mihinkään erikoisempaan, joutuu murehtimaan tarjolla olevien autojen sopivuutta.

Salakavalat vaikutukset

Muutaman viime vuoden ajan auton käyttö on herättänyt tunteita kahdesti vuodessa. Joka kevät on autokuume: olisipa oma auto, ihana lupaus vapaudesta! Vuoden lopussa ihmettelen, miten vähän rahaa autoiluun on mennyt.

Varsinkin muutaman ensimmäisen vuoden aikana hämmästelin, miten vähän merkintöjä Exceliin kertyi. Työssäkäyvien pienten lasten vanhempien voimat eivät yksinkertaisesti riittäneet kovin kummoiseen kotimaanmatkailuun tai -retkeilyyn. Silloin olin tyytyväinen siitä, että oma auto ei seissyt hallissa tyhjän panttina.

Vuokra-autoilulla oli kuitenkin salakavala vaikutus omaan käyttäytymiseeni: kynnys lähteä muuttuu kuin huomaamatta. Oma käsitys siitä, mikä on järkevästi mahdollista arjessa, muuttuu.

Kun lapset ovat kasvaneet, harrastaminen on helpottunut. Nyt uskallan jo sanoa, että vuokra-autoilu vähentää perheemme ulkoilua. Vaikka auton voisi saada tuntienkin varoajalla, varaamme yleensä auton viimeistään päivää ennen. Lyhyillä, spontaaneilla retkillä tulee käytyä vähemmän, mitä en ensimmäisinä vuosina vielä ymmärtänyt. Sama pätee sellaiseen kyläilyyn, johon autoa tarvittaisiin.

Vika ei ole vuokrapalveluissa, sillä ne ovat kehittyneet koko ajan kuluneiden viiden vuoden aikana.

Autottomuus vaikuttaa osaltaan varmasti myös asumis- ja työpohdintoihin, mutta niitä tuskin kukaan tekee auto edellä.

Kirjoittajan perhe on käyttänyt Suomessa 24 Rental Networkin, PakuOvelle.comin, Sixtin ja Europcarin autoja.