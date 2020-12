Joulun perinneruokia syödään ympäri Suomea, mutta suosio ei ole tasaista. Joulukattaukseen ovat nousemassa takavasemmalta myös mäti ja sushi.

Laatikot, kinkku, rosolli, graavikala ja piparit: suomalainen joulupöytä on perinteinen ja vakiintunut. S-ryhmän Taloussanomien toiveesta selvittämä data paljastaa kuitenkin selviä eroja siinä, mikä nousee joulupöytien suosikiksi milläkin alueella.

Jakolinjat ovat vahvat varsinkin idän ja lännen välillä, mutta eroja muodostuu myös etelän ja pohjoisen sekä kaupunkien ja maaseudun välille, kertoo myyntijohtaja Antti Oksa S-ryhmästä.

– Alueellinen ruokakulttuuri ja perinteet näkyvät yhä ostokäyttäytymisessä. Nämä erot ovat hyvin mielenkiintoisia, Oksa toteaa.

Laatikoissa eroja aiheuttavat suhtautuminen perunalaatikkoon ja maksalaatikkoon. Perunalaatikkoa ostetaan huomattavasti keskimääräistä vähemmän Karjalassa (Etelä- ja Pohjois-Karjala), Pohjois-Suomessa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) sekä Savossa (Etelä- ja Pohjois-Savo). Suuressa suosiossa se ei ole myöskään Pohjanmaalla (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjanmaa).

Häme (Kanta- ja Päijät-Häme), Keski-Suomi ja Pirkanmaa ovat sen sijaan perunalaatikkoalueita. Näiden lisäksi myös Uudellamaalla ja Satakunnassa perunalaatikko yltää suosituimmaksi joululaatikoksi.

Maksalaatikko kuuluu joulupöytään harvemmin Uudellamaalla ja Karjalassa. Suosiossa se on Pirkanmaalla, Hämeessä ja Pohjanmaalla, jossa se on suosituin laatikoista.

– Maksalaatikko on varsinkin sellainen, että osa jopa yllättyy, että se voi kuulua joulupöytään. Toisille on ilmiselvää, että se on osa jouluateriaa.

Hän muistuttaa, että suhtautuminen opitaan usein perheessä.

Savossa ja Pohjois-Suomessa suosituin laatikko tehdään porkkanasta ja Karjalassa lanttulaatikko jakaa suosituimman laatikon viran porkkanalaatikon kanssa. Porkkanalaatikko ei puolestaan maistu Satakunnassa.

Oksa muistuttaa, että kaikista perinteisimpien laatikoiden ohella joulupöytään halajavat bataatti- ja punajuurilaatikot. Varsinkin bataattilaatikko on Oksan mukaan jo vakiinnuttanut paikkansa osan joulunvietossa.

Tilastoista selviää myös muita alueellisia eroavaisuuksia.

Esimerkiksi piparkakkujen osuus ostoskorin arvosta on Satakunnassa muuta maata pienempi ja rosolli maistuu erityisesti Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla.

Kinkkua syödään muuta maata vähemmän Uudellamaalla. Oksan mukaan pienen osan ilmiöstä voi selittää se, että varsinkin pääkaupunkiseudulla on muuta maata enemmän kasvissyöjiä, jolloin seitankinkku saattaa löytää tiensä pöytään perinteisen possun sijaan.

Isompi selitys on Oksan mukaan keskimääräinen ruokakunnan koko.

– Pääkaupunkiseudulta suunnataan perinteisesti joulunviettoon muualle maahan. Nämä kinkkuostokset näkyvät sitten muilla alueilla. Pääkaupungissa joulua viettävät ostavat muita, pienempiä tuotteita. Esimerkiksi graavikala korostuu Uudellamaalla toiseen suuntaan.

Joulun perinteet ovat tiukassa, mutta Oksan mukaan joulukin muuntautuu pikkuhiljaa. S-ryhmässä trendinä on nähtävissä kalatuotteiden suosion kasvu. Graavilohen ohella mäti on noussut suosituksi jouluruoaksi. Tulevaisuudessa sushin oletetaan kasvattavan suosiotaan myös jouluna.

– Sen voisi nähdä sopivan muiden jouluaterioiden oheen.

Perinteet ovat tupanneet muuttumaan ensimmäisenä Uudellamaalla ja isoissa kaupungeissa, mutta Oksa vakuuttaa, että uudet tuulet puhaltavat ajan myötä ympäri Suomea.

Oksa kertoo, että uudet tulokkaat eivät niinkään syrjäytä perinteisiä joulun antimia, mutta tulevat niiden rinnalle. Nykyaikaisessa joulupöydässä huomioidaan aiempaa enemmän yksilölliset mieltymykset ja pyritään sisällyttämään jokaisen lempiruokia osaksi juhlapöytää.

Lisäksi perinteisiä joululaatikoita saatetaan muokata lisäämällä sekaan esimerkiksi chiliä tai inkivääriä.

Oksa sanoo, että osa tekee joululaatikot ja -rosollit itse, vaikkakin valmisruokien suosio on suuri. Suomessa on kuitenkin vahva perinne, että jouluna ateria halutaan kokata joko alusta loppuun itse tai hyödyntää puolivalmisteita, kuten soseita.

– Juuresten myynti on yhä jouluna ison volyymin kauppaa. Toki puolivalmiita tuotteita ostetaan aiempaa enemmän.

Koronavuosi voi Oksan mukaan lisätä halua valmistaa jouluruoat alusta loppuun itse, kun kokkausinto on muutenkin kodeissa vietetyn vuoden aikana lisääntynyt.

Omaa jouluaan Oksa kuvaa perinteiseksi. Kivijalka muodostuu kaikista perinteisimmistä jouluruoista, mutta uuttakin uskaltaa kokeilla.

– Sopivin pikkumaustein uuttakin vivahdetta joulupöytään, mutta kuulun siihen isoon osaan väestöstä, jolle joulutunnelma muodostuu niistä tutuista, perinteisistä suosikeista.