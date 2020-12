Britannia yrittää avata kauppareittejään koronakaaoksen jälkeen

Britannian pääministeri Boris Johnson yrittää avata kauppareitit Ranskaan mahdollisimman pian. Ne suljettiin, kun Britanniassa ilmeni aiempaa ärhäkämpi koronaviruksen versio.

Johnson sanoi eilen illalla lehdistötilaisuudessa puhuneensa Ranskan presidentin Emmanuelin Macronin kanssa. Myös Britannian ja Ranskan liikenneministerit ovat neuvotelleet tilanteesta.

– Me molemmat ymmärrämme toistemme kannan ja haluamme ratkaista nämä ongelmat niin nopeasti kuin mahdollista, Johnson sanoi.

Telegraph-lehti kertoi myöhään eilen nimettömään virkamieslähteeseen viitaten, että Britannian hallitus suunnittelee maasta pois pyrkiville rekkakuskeille koronatestejä.

Ranska lopetti tavaraliikenteensä Doverista kaakkoon maanantain vastaisena yönä. Kymmenet maat kuten Espanja, Portugali ja Suomi muiden joukossa ovat rajoittaneet lentojaan Britanniaan ja matkustajaliikennettä sieltä.

Rajoilla on ollut jo ennestään ruuhkaa viikkoja, kun yritykset ovat varautuneet Britannian EU-eroon ja pyrkineet varmistamaan kuljetuksensa ennen vuoden vaihdetta, jolloin eron on määrä toteutua. Neuvotteluista huolimatta erosopimusta ei ole vieläkään saatu aikaiseksi.

Osassa ruokakauppoja jotkut hyllyt ammottavat tyhjinä, kun britit hamstraavat tuontituotteita.

Britannia on ensimmäinen länsimaa, joka on aloittanut rokotukset koronavirusta vastaan lääkeyhtiö Pfizerin rokotteella. Johnsonin tiedottaja Jamie Davies kertoi toimittajille, että matkustusrajoitukset eivät muuta rokotusohjelmaa, sillä suurin osa tämän vuoden toimituksista on jo saapunut maahan.