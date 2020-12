Yritysten kustannustuen toinen hakukierros alkoi – tukea voi saada jopa 500 000 euroa

Kustannustuen tarkoitus on auttaa yrityksiä selviytymään palkkakuluista ja liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista korona-aikana. Liikevaihdon laskua tuella ei ole tarkoitus korvata.

Kustannustuen toinen hakukierros on käynnistynyt Valtiokonttorin sivuilla. Hakuaikaa on helmikuun 26. päivään asti.

Uusi kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian takia pudonnut vähintään 30 prosenttia tämän vuoden kesä–lokakuussa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailukausi on silloin 1.1.–29.2.2020.

Kustannustuen tarkoitus on auttaa yrityksiä selviytymään palkkakuluista ja liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista. Liikevaihdon laskua tuella ei ole tarkoitus korvata. Yritys voi saada tukea 2 000 eurosta 500 000 euroon.

Tukea voivat hakea yritykset, jotka kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön listaamien toimialojen piiriin. Toimialat on lueteltu Valtiokonttorin sivuilla.

Tukea voidaan kuitenkin myöntää myös yritykselle, jonka toimialaa ei löydy listalta. Tällöin yrityksen on osoitettava painavat syyt sille, että sen liikevaihto on pudonnut koronatilanteen takia vähintään 30 prosenttia.

Toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella, tällä kertaa yrityksen liikevaihdolle ei ole asetettu minimialarajaa. Edellisellä kierroksella yrityksen vertailukauden liikevaihdon oli oltava vähintään 20 000 euroa.

Tukea myönnetään takautuvasti ajanjaksolta 1.6.–31.10.2020. Näin ollen tukea eivät voi hakea sellaiset yritykset, jotka tekevät liikevaihtonsa talvikuukausina ja ovat suljettuina esimerkiksi kesän ja syksyn ajan.

– Kustannustuki kohdentuu takautuvasti kustannuksiin ja liikevaihdon laskuun. Jos yritys toimii vain talvikuukausina, niin silloin ei ole vertailukauden lukua eikä tämän hetken liikevaihtoa, joita voisi verrata keskenään, työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Sampsa Nissinen sanoo.

Nissinen myöntää, että talvisesonkina toimivat yritykset tulevat yhtä lailla kärsimään pandemian vaikutuksista ja koronarajoituksista.

– Ministeriössä tiedetään kyllä hyvin, että lokakuun jälkeen marraskuu, joulukuu ja muut talvikuukaudet tulevat olemaan vaikeita monille yrityksille ja toimialoille, hän sanoo.

– Ministeri Mika Lintilä (kesk) on julkisuudessa todennut, että valmistelua kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta tehdään myös. Virallisia päätöksiä tästä ei kuitenkaan vielä ole tehty.