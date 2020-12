Juustoskandaali puhuttaa Ruotsissa – meijeri höyläsi homeet pois ja pakkasi juustot uudestaan myyntiin

Meijerin mukaan uudelleenpakatut juustot ovat turvallisia, eikä niiden syöminen ole vaarallista.

Aftonbladetin ja Viafreen 200 sekunder -ohjelman tekemä paljastus Skånemejerierin toiminnasta on nostattanut juustokohun Ruotsissa. Kuvassa vasemmalla näkyvää juustoa on myyty Ruotsissa käsittelyn jälkeen tuorejuuston valmistukseen.­

Ruotsalainen meijeriyritys Skånemejerier on myynyt pilaantunutta juustoa uudelleenpakattuna, kertoo Aftonbladet.

Homehtuneista juustoista on poistettu hometta höyläämällä, jonka jälkeen jäljelle jäävä juusto pakattu uudelleen myyntiin tai myyty edelleen tuorejuuston valmistukseen. Lehden lähteiden mukaan toiminta on jatkunut yli kymmenen vuoden ajan.

Aftonbladetin ja Viafreen 200 sekunder -ohjelman tekemä paljastus Skånemejerierin toiminnasta on nostattanut kohun Ruotsissa. Ohjelma julkaisi kuvia homeisista juustoista ja videomateriaalia, jolla homeisia osia höylätään niiden pinnoilta.

Meijeri julkaisi ohjelman ilmestymisen jälkeen tiedotteen, jossa kerrottiin, että juustot, joissa on suuria määriä hometta, heitetään pois. Meijerin mukaan toiminta on koskenut yrityksen valmistamaa arkijuustoa (hushållsost), ja se vahvistaa, että pieniä määriä hometta sisältäneet juustot on voitu pakata uudelleen homeen poistamisen jälkeen.

Tiedotteessa todetaan myös, että kansallisen elintarvikeviraston mukaan uudelleenpakatut tuotteet ovat turvallisia, eikä niiden syömisessä ole terveysriskejä. Meijeri aikoo tästä huolimatta muuttaa toimintatapojaan, ja hävittää jatkossa kaikki homeiset juustot.

Aftonbladetin haastattelema Ruotsin elintarvikeviraston osastopäällikkö Petter Jonsson sanoo, ettei virasto voi varmistaa, että tuotettu ruoka on turvallista. Vastuu on hänen mukaansa yrityksellä.

Entisen työntekijän mukaan muitakin meijerin juustoja on käsitelty samaan tapaan. Aftonbladetin mukaan esimerkiksi Glimminge Port salut -juustoa, jota myydään Suomessakin, on lähetetty Ruotsissa höyläyksen jälkeen tuorejuuston valmistukseen. Ei ole näyttöä siitä, että sitä olisi pakattu uudelleen myytäväksi arkijuuston lailla.

Skånemejerierin arkijuustoja myydään Lidlissä ja ICA:ssa. Lidl Suomen viestinnän mukaan Skånemejerierin tuotteita ei ole myynnissä Suomen myymälöissä. ICA ilmoitti sittemmin lopettavansa toistaiseksi kyseisen juuston myynnin myymälöissään, mutta on jo aloittanut Skånemejerierin mukaan myynnin uudelleen.