Tässä ovat joulun suosikkijuomat – Alkon mukaan yhden todellisen klassikon valtakausi on päättymässä

Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkuna sanoo, että koronan myötä ihmiset panostavat laatuun ja luksukseen. Muun muassa kuohuviinien myynti on noussut vuoden aikana huomattavasti.

Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkunan mukaan joulupöydässä luotetaan perinteisiin. Alkoholittomien tuotteiden ja pienien viinipullojen menekki on nousussa.­

Alkossa eletään vuoden kiireisintä sesonkia, sillä jouluisin myynti jopa kaksinkertaistuu normaaliin talvijaksoon verrattuna. Lähes kaikkien tuoteryhmien kysynnän arvioidaan kasvavan edellisvuosien tapaan.

Koronaepidemian vuoksi alkoholin myynti on keskittynyt suurelta osin Alkoon ja päivittäistavarakauppaan ja muutoksen arvioidaan lisäävän Alkon myyntiä edellisestä joulusta.

Vaikka joulu on hyvin perinteikäs juhla ja joulupöytään päätyy vuodesta toiseen samat juomat, on Alkon tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine, Taina Vilkunan mukaan nähtävissä myös uusia trendejä.

Ikisuosikki on normaalisti ollut punaviini, eikä tähän ole tulossa todennäköisesti muutosta edes poikkeuksellisen vuoden päätteeksi.

Punaviiniä ennakoidaan myytävän yli kaksi miljoonaa litraa, kun normaali myynti on miljoona litraa. Tavallista enemmän ennakoidaan myytävän pieniä pullokokoja sekä alkoholittomia viinejä, joiden myynnin uskotaan niin ikään kaksinkertaistuvan.

– Jos johonkin ruokajuhlaan erityisesti sopii alkoholittomat viinit, niin joulupöytään, Vilkuna sanoo.

Vilkunan muistuttaa, että tänä vuonna joulupöytään kokoontuu normaalia tiiviimpi ydinryhmä. Koronarajoitusten myötä isoimmat sukujoulut jää juhlimatta, mikä taas osaltaan voi vaikuttaa viinivalintaan.

Viikuna povaakin kalliimpien viinien suosion kasvua.

– Moni juhlii niin paljon pienemmällä porukalla, että ollaan valmiita satsaamaan enemmän. Ihmiset ovat jo aika kypsiä tähän tilanteeseen ja halutaan luksusta.

Myös oluen myynti kaksinkertaistuu ja se on punaviinin ohella perinteinen joulujuoma.

Osa asiakkaista haluaa jouluun vielä enemmän juhlan tuntua, josta osoituksena kuohuviinien ja samppanjoiden myynnin nelinkertaistuminen. Kuohuviinien suosion kasvu on jatkunut läpi korona vuoden sillä, samppanjan litramyynti on vuoden alusta myynti on noussut 15 prosenttia.

Vilkunan mukaan roseeviinin suosion kasvu näkyy myös joulupöydässä.

– Täyteläisempi roseeviini on erityisen hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat nauttia vain yhtä viiniä alku- ja pääruoan kanssa.

Alkon tuoteviestintäpäällikkö, Master of Wine, Taina Vilkuna.­

Väkevimmistä alkoholijuomista jouluun on yhdistetty perinteisesti konjakki, mutta sen valtakausi on päättymässä.

Rinnalle ovat nousseet mallasviskit ja ginit. Varsinkin kotimaisten tislaamoiden kansainvälinen kilpailumenestys niin gineissä kuin viskeissäkin on kasvattanut juomien suosiota.

Vilkunan mukaan varsinkin harvinaiset ja arvojuomina pidetyt viskit sekä ginit ovat myös suosittuja joululahjajuomia.

– Kotimaisten toimijoiden menestys kansainvälisissä kilpailuissa näkyy kysynnässä ja kasvattaa uskoa omaan osaamiseen.

Glögejä on niin ikään myyty nopeasti.

Jo useamman vuoden ajan trendinä on ollut juoda glögiä kuumentamisen sijaan myös kuohuviiniin sekoittaen.

Vilkunan mukaan trendi näkyy myös siinä, että Alkoihin on ilmestynyt valmiita kuohuviinin ja glögin sekoituksia.

Joulupöytään hän kehottaa valikoimaan viiniä, joka on oman suun mukaista. Koska jouluaterian makumaailma on monipuolinen, sopivan viinin valitseminen voi olla hankalaa.

– Jos valikoi sitä, mistä pitää, ei voi mennä pieleen.

Kinkun, kalkkunan tai vaikkapa seitankinkun kanssa sopivat yleisohjeena parhaiten hedelmäiset viinit. Vilkuna vinkkaa sopivaksi rypäleeksi esimerkiksi Pinot Noirin.