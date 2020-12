Rovio nimitti uuden toimitusjohtajan

Peliyhtiö Rovio Entertainmentin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty ensi vuoden alusta alkaen yhtiön peliliiketoiminnan johtaja Alexandre Pelletier-Normand, Rovio kertoo tiedotteessaan.

Pelletier-Normand on vastannut Rovion Games-liiketoiminnasta ja toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. Pelletier-Normand siirtyy Rovion toimitusjohtajaksi Kati Levorannan jälkeen, joka toimi toimitusjohtajana vuosina 2016-2020.

– Roviolla on vahva peliportfolio, joka on pelilajeiltaan monipuolinen pelistudioidemme fokusoituneen osaamisen myötä. Näin meillä on kaikki valmiudet hyötyä pelimarkkinan murroksesta ja kasvattaa Rovion liiketoimintaa vuosiksi eteenpäin, Pelletier-Normand sanoo tiedotteessa.

Vuonna 1980 syntynyt Pelletier-Normand on koulutukseltaan tietojenkäsittelytieteen kandidaatti. Hän on Kanadan kansalainen.