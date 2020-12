Energian kulutus laski viime vuonna – uusiutuvien osuus jo 43 prosenttia

Suomella EU:n toiseksi suurin osuus uusiutuvaa energiaa.

Energian kokonaiskulutus oli viime vuonna Suomessa 1,36 miljoonaa terajoulea, prosentin vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo Tilastokeskus. Sähköä käytettiin 86 terawattituntia, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lasku johtui pääosin teollisuuden sähkönkulutuksen laskusta.

Hiilen käyttö väheni viime vuonna 20 prosenttia edellisvuodesta, turpeen kahdeksan prosenttia. Polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt laskivat seitsemän prosenttia.

Uusiutuvan energian käyttö nousi prosentin, ja sen osuus energian loppukulutuksesta oli 43 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen. Suomen tavoite on 38 prosenttia, joka on ylitetty vuodesta 2014 lähtien. Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on ollut Suomessa Ruotsin jälkeen toiseksi suurinta EU-maiden joukossa.

Sähkön tuonti liki neljäsosa kulutuksesta

Puupolttoaineiden käyttö jatkoi kasvuaan jo neljättä vuotta ja nousi uuteen ennätykseen, 28 prosenttiin Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Terajouleissa laskettua puupolttoaineiden kulutus oli yli 380 000.

Seuraavaksi suurimmat energianlähteet olivat öljy ja ydinenergia, joita kulutettiin 305 000 ja 250 000 terajoulea. Ydinenergian kulutus kasvoi viisi prosenttia, öljyn laski prosentin. Ydinenergia kattoi energian kokonaiskulutuksesta 18 prosenttia.

Vesivoiman tuotanto jatkoi laskuaan ja väheni seitsemän prosenttia 44 000 terajouleen.

Sähköä tuotettiin Suomessa 66 terawattituntia, 1,5 terawattituntia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla sähkön tuonti kasvoi hieman ja oli 23 prosenttia sähkön kulutuksesta. Nettotuonnista suurin osa tuli Ruotsista ja Venäjältä. Tuonti Ruotsista kasvoi 16 prosenttia, kun taas tuonti Venäjältä laski kolme prosenttia. Suomi vei sähköä eniten Viroon.

Tuulivoiman vuosituotanto jatkoi myös kasvuaan, kun vuoden 2019 aikana käynnistyi lähes 80 uutta tuulivoimalaa. Kasvua kertyi kolme prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Energian kulutuksesta vajaat 22 000 terajoulea tuotettiin sähköllä.