Ilotulitealan toimijat pitävät korona­koordinaatio­ryhmän suositusta epäselvänä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä julkaisi perjantaina tiedotteen, jossa muistutetaan rajoitusten ja suositusten noudattamisesta joulun ja uudenvuoden vietossa. Suositukset koskevat muun muassa ilotulitteita.

– Kaupunkien järjestämät uudenvuoden ilotulitukset alueella on peruttu ja koordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että ihmiset pidättäytyisivät ilotulituksista kokonaan, tiedotteessa sanotaan.

Rakettikeiun laadunvalvonta- ja markkinointijohtajan Jori Lahtosen mukaan koronanyrkin suositukset ja koronatilanne ylipäänsä tulevat laskemaan myyntiä pääkaupunkiseudulla. Myyntipisteitäkin on vähennetty.

– Tiesimme jo maaliskuussa, että tilanne ei tule olemaan uudeksivuodeksi ohi. Minulla on itselläni sellainen etu tähän pandemiaan, että olen asunut Sarsin ajan Kiinassa, joten vähän tajuan, miten pandemiat voivat mennä.

Muualla maassa ennustetaan myynnin pysyvän samana tai jopa kasvavan. Lahtonen pitää tiedotteen ilotulituksia koskevaa suositusta epäselvänä.

– Siitä ei oikein saa selvää, että minkä takia, en oikein tiedä, millaiseen ajattelumalliin tämä perustuu. Minkä takia siinä ei esimerkiksi lue, että olisi hyvä, etteivät ihmiset käyttäisi alkoholia?

– Siinä ei ehkä olla hirveästi ajateltu sitä, millainen tapahtuma ilotulitteiden ampuminen normaalisti on. On täysin luonnollista, että yleisötapahtumana järjestettävät ilotulitukset ovat kielletty, koska ne keräävät yleisön tietylle alueelle, jolla on mahdoton noudattaa turvavälejä. Kodeissa, perheen ja ystävien piirissä järjestetyissä ilotulittamisissa on erinomaisen yksinkertaista ja helppoa pitää ne turvaetäisyydet, Lahtonen jatkaa.

Tilanne ei ole ilotuliteyrittäjälle helppo, eikä ala pääse hyödyntämään koronatukea.

– Yrittäjänkin lapset tarvitsevat joka vuosi ruokaa, emme voi kokonaan lopettaa. Emme kuulu minkäännäköisen koronatuen piiriin, koska ilotulitteiden myyntikuukausi ei ole osunut näille koronatukikuukausille kovinkaan hyvin. 85 prosenttia liikevaihdosta tulee vuodenvaihteessa viiden vuorokauden aikana.

Arviot koronan vaikutuksesta ilotulitekauppaan vaihtelevat.­

Myös Suomen Ilotulitus Oy:n toimitusjohtaja Niila Rajala kokee koordinaatioryhmän viestin jättävän ilotulitteiden osalta arvailun varaan. Hänen mukaansa perustelut puuttuvat.

– Sehän oli vähän epäselvää, että tarkoittivatko he osallistumista ilotulitusnäytöksiin, vai sitä, että ei ostettaisi perhepiirissä ilotulitteita. Aluehallintovirasto on eri puolilla maata kieltänyt yleisötapahtumat ja sitä myöten ammatti-ilotulitukset.

– Jos arvaillaan, että perusteet olisivat vaikka tehohoidon kapasiteetin varmistaminen, niin kymmeneen vuoteen ei ilotulitteista ole tehohoitoon joutunut, siitä on ihan tilastofaktaa olemassa. Muutenkin perusterveydenhuollon kuormitus ilotulitteiden takia on hyvin vähäinen.

Toisena mahdollisena syynä Rajala pitää ajatusta siitä, että virus leviää ihmisten kokoontuessa perheen kesken ampumaan raketteja. Hän ei pidä tätäkään vaihtoehtoa kovin todennäköisenä, ja arvioi, etteivät suositukset tulee vaikuttamaan merkittävästi ilotulitemyyntiin.

– Tilannehan on käytännössä jo se, että asiakkaille on ilotulitteet on jo toimitettu, ja myyntiporukat ja -luvat on rekrytoitu ja hankittu, eli ei tässä ole mitään muutosta näköpiirissä meidän kannalta muuten kuin ammattipuolelta.

Suomen Ilotulitus Oy järjestää vuosittain noin 300 ilotulitusnäytöstä, joista suuri osa järjestetään uutena vuotena. Tänä vuonna näytöksiä on vain muutamia. Kesän perusteella ilotulitteiden myynnin odotetaan kuitenkin jopa kasvavan.

– Meillä oli venetsialaisissa 12 prosentin kehitys tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Palautteiden mukaan kyllä siellä ihmisillä oli kesällä juhlimisen patoutunutta tarvetta, joka purkautui osittain venetsialaisissa, samaa epäilemme, että voi olla nytkin. Kyllä tässä pimeän sateisen syksyn jälkeen ja jos joulukin joudutaan neljän seinän sisällä olemaan, kyllä siellä epäilemättä on tarvetta vähän juhlistaa tätä vuodenvaihdetta.