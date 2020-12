Edellisvuoden kalenteri, itsenäisyyskynttilä, 5 euron bonus... Lukijat kertovat työantajan joululahjoista jotka jäivät mieleen

Ilta-Sanomat sai runsaasti yhteydenottoja ikimuistoisista joululahjoista, jotka ovat sekä ilahduttaneet että suututtaneet suomalaisia.

Aina joululahja ei lämmitä tai onnistu luomaan joulumieltä. Ilta-Sanomat kertoi eilen helsinkiläisopettajasta, joka kertoi kaupungin antaneen opettajille ”vanhan ajan joulupussin”. Pussi sisälsi paketin vihreää jouluteetä, kaksi metallituikkukynttilää ja kaksi erilaista suklaakarkkia.

Opettajien Facebook-ryhmissä joulupussi on herättänyt vilkasta keskustelua. Joululahjaa on kuvattu muun muassa sanoin ”noloa, alentavaa, kornia”.

– Olemme ihmetelleet, kenen idea voi olla tällainen varsinkin tässä elämäntilanteessa, missä ollaan eletty. Luuleeko joku oikeasti, että tämä jonkun mieltä ilahduttaa, eräs opettaja kuvaa.

Jutun jälkeen toimitukseen otti yhteyttä useampi työnantajansa lahjaan pettynyt henkilö. Moni koki, että ilman lahjaa jääminen on parempi vaihtoehto kuin ajattelematon lahja.

Osa olisi toivonut varsinkin keskellä koronaa parempia lahjoja. Toisaalta yhteydenottajat muistuttivat, ettei kaikilla aloilla edes saada lahjoja, joten pienestäkin muistamisesta olisi hyvä olla tyytyväinen.

– Varhaiskasvatuksen puolelle lähetetty lahja oli myös vitsikäs, kun saimme sen eilen. Apulaispormestari muisti meitä 48g suklaalevyllä. Kun jaamme sen työyhteisössä jokaiselle työntekijälle riittää 3g suklaata. Pelkkä korttikin olisi ollut parempi, tuo suklaa on vähän erikoinen, kun kokokin sellainen, että oikeastiko näin paljon panostitte, kertoo varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilö.

Tästä jokaiselle työntekijälle riittää 3 grammaa suklaata.­

– Yliopistollisen sairaalan joululahjana tänä vuonna sairaalan nimellä varustettu kuulakärkikynä, kertoo toinen.

Aiempana vuonna henkilökunta sai avaimenperän ja sitä edellisenä kangaskassin. Näin ollen lukija olisi tyytyväinen ihan pelkästään kynttilöistä. Kynän hän uskoo olevan ylijäämästä.

– Ei ollut kaksinaista kaupunginkaan muistaminen tänä vuona. Kaveri oli saanut joulutortun ja glögiä yhden annoksen verran kaupungilta kiitokseksi kuluneesta vuodesta, sanoo yksi.

– Karmea joululahja: vuosia sitten entisessä työpaikassa pomo (tonttulaki päässä) toi jokaiselle pikkupussin, jossa oli kourallinen Fazerin sinistä ja halvin itsenäisyyspäiväkynttilä, alennuslappu päällä, 40 senttiä, muistelee toinen.

Lahja pitäisi ajatella loppuun asti

Toisinaan lahja voi olla kelvollinen, mutta siihen ei ole panostettu kunnolla.

Lukijan mukaan kuljetusyhtiön työntekijöissä murinaa on aiheuttanut se, että yhtiö on antanut itse saamansa ilmaislahjan lahjana eteenpäin:

– He saavat joululahjaksi Elisan yhtiölle joululahjaksi antaman äänikirjan. Firma on Elisan liittymäasiakas. Elisa antaa kaikille asiakkailleen tämän lahjan. Näin firma hoitaa lahjansa työntekijöilleen todella edullisesti.

Ravintolatyöläiset saivat lahjaksi yhtiön heijastimen pienen avaimenperä­taskulampun ja S-Marketin pienen minijuustosetin.

– Pohdin, onko tarkoitus laittaa se minijuusto sen miniheijastimen päälle ja syödä se sen minitaskulampun valossa. Olimme kuitenkin ravintolassa töissä. Tuntui ihan vittuilulta. Olisi jättänyt mieluummin antamatta.

Joululahjan toivottiin toisaalta olevan jotain, mikä ei ainakaan muistuta työstä.

– Eräänä vuonna yksi työnantajistani lähetti postitse lahjakortin jolla olisi saanut tietystä ravintolasta Helsingistä joulutortun ja kahvin tai alkoholittoman glögin. Ei paljon lämmittänyt, varsinkin kun niitä torttuja oli paisteltu töissä viikkotolkulla niin että jo hajukin inhotti.

Päivystyksen henkilökunta sai kiitokseksi työstään kynänmallisen käsidesin.­

Kehno joululahja muistetaan pitkään

Kehnoksi koetut joululahjat jäävät myös kaihertamaan mieleen. Moni muisteli vuosien takaisia joululahjoja, jotka olivat jättäneet parantamisen varaa.

– Olen töissä päiväkodissa. Yhtenä jouluna saimme euron maksavat suklaajoulukalenterit, lukija muistelee.

Kaivosfirma puolestaan antoi yhden vastaajan miehelle vuoden vanhan kalenterin joululahjaksi.

– Kun miehet kysyivät oliko kalenteri vitsi, työnantajan edustaja totesi vanhan kalenterin käyvän muistiinpanojen tekemiseen, että semmoinen joululahja, vastaaja kertoo.

– Tämä ei tapahtunut itselleni vaan tyttärelleni. Hän työskenteli muutama vuosi sitten kansainvälisessä vähittäismyyntifirmassa. Firman Suomen osasto päätti, että pikkujouluja ei järjestetä, vaan jokaiselle työntekijälle maksetaan pikkujoulubonus seuraavassa tilissä. Kyllä maksettiinkin – huimat 5 euroa. Siis viisi euroa. Naurusta ei tahtonut tulla loppua, ja tyttärelle sanoinkin, että käytä summa viisaasti äläkä tuhlaa kaikkea yhdellä kertaa. Oma mielipiteeni on, että jos firma ei parempaan pysty niin ei kannata antaa mitään, toinen viestittää.

Päiväkodissa vuosia sitten työskennellyt työntekijä muistelee puolestaan tapausta, jossa työntekijöille luvattiin antaa joululahja erikoispalkkion muodossa, sillä työntekijät olivat tehneet niin hyvää työtä. Kun lahjaa odotettiin ilolla, paljastui, että kyseessä on kymmenen euron palkkio, josta viidennes kului veroihin:

– Silloin todella suutuin. Harmi että en toteuttanut ajatustani viedä palkkio henkilökohtaisesti takaisin sen myöntäjälle.

Toisinaan joululahjapettymys toistui vuodesta toiseen.

– Olin pari vuotta silmälasimyyjänä ja kerron vieläkin tarinoita optikon joululahjoista. Kiitos koko vuoden työpanoksesta oli pussillinen mausteita joululeipään ja toisena vuonna silmälasien muotoinen piparimuotti. Pohjanoteeraus oli kuitenkin se lahjalipuke, jolla sai hakea jäätelön R-kioskilta. Ja se tuli henkilökohtaisen infokirjeen mukana, jossa ilmoitettiin pörssiin listautumisesta, sanoo jo eläköitynyt entinen työntekijä.

Parempi lahja kuin ei mitään

Suuri määrä lukijoita muistutti, että läheskään kaikilla aloilla joululahjoja ei edes saada. Moni sellainenkin yritys, joka on aiemmin lahjoja antanut, lopetti jouluperinteen säästösyistä.

– Alkuvuosina työnantajalla oli tapana muistaa työntekijöitä 1.lk postimerkkiarkilla. Kyllä pääsi nauru, kun ensimmäistä kertaa sain näin anteliaan joululahjan käteeni. Loppuvuosina työnantaja päätti olla jakamatta tätäkään joululahjaa, yksi muistelee.

– Matala palkka-aloilla on turha odottaa joululahjaa työnantajalta. Varsinkaan, jos teet töitä vuokrafirman kautta, toinen muistuttaa.

– Suuri suomalainen vakuutusyhtiö ei antanut minkäänlaisia joululahjoja eikä pikkujouluja työntekijöilleen. Ja vakuutusyhtiöillähän menee erityisen hyvin koronan vuoksi, kolmas ihmettelee.

Joululahja lämmittää aina

Osa kokee, että mikä tahansa joululahja voi olla hyvä ja ilahduttaa. Ihmetystä aiheuttaakin se, kuinka osa on kiittämättömiä saamistaan lahjoista.

Eräs on iloinen kunnan antamasta joululahjasta.

– Kunnan joulumuistaminen, sisältäen kunnanjohtajn kiitoksen henkilökunnalle! Ei outo vaan ilahduttava lahja joka sai hymyn huulille opettajahuoneessa!

Kuvassa joululahja Pyhtään kunnalta.­

Myös toisessa kunnassa oltiin tyytyväisiä:

– Kunta muisti tänään opetushenkilöstöä (ja varmaan muitakin toimialoja) kotimaisella merinopipolla ja kahvilalahjakortilla paikalliseen kahvilaan.

Ruokakaupan työntekijä ilahtui puolestaan arvokkaasta lahjakortista ja joulupäivän vapaasta:

– On ihana huomata että yhä on yrityksiä joissa oikeasti arvostetaan työntekijöitä! Sain tänään postissa 100 euron lahjakortin Lidlille, joka on kiitoksena kuluneesta haastavasta vuodesta, ja nämä on siis lähetetty jokaiselle työntekijälle. Tämän lisäksi jokainen myymälä on suljettuna 25.12.2020 jotta työntekijät saavat vapaapäivän, arvostan suuresti.