Metsäinsinööri Esko Oksan ”muumiokuusi” viettää jo viidettä jouluaan olohuoneessa – ”On se pikkaisen ruskeampi taas”

Joulukuusikauppa kiihtyy, millaisia vaihtoehtoja on tarjolla?

Perinteinen myyjältä tai metsästä haettu joulukuusi on yhä suomalaisten suosikki. Moni etsii nykyään myös vaihtoehtoa, joka olisi helppo tai ympäristöystävällisempi lyhyen käytön jälkeen pois nakattavalle kuuselle.

Metsäinsinööri Esko Oksalla saattaa olla Suomen tunnetuin ’ekokuusi’. Sen nimi on kuvaava. Kuusi siirtyi vesilinjalta täysin tipattomaksi jo loppiaisena 2017, mutta on pitänyt neulasensa – ja pienellä mielikuvituksella myös vehreytensä.

Tänä vuonna savonlinnalaisen Oksan perheen saunan pesuhuoneessa säilytetty muumio raijataan olohuoneeseen jo viidettä kertaa, todennäköisesti myös viimeistä.

Esko Oksan kuusi on lajiltaan on lännenpihta.­

Lännenpihta (Abies lasiocarpa) on tunnettu siitä, että se pitää tiukasti kiinni neulasistaan.

– Muumio jatkaa olemistaan. Viides joulu on tulossa. On se pikkaisen ruskeampi taas, mutta neulaset ovat pysyneet vielä hyvin kiinni. On vähän makuasia, onko väri vihreän vai ruskean puolella.

Mitä vaihtoehtoja on tarjolla?

Jos edellinen vaihtoehto kuulostaa pystyyn kuolleelta vaihtoehdolta, muitakin on.

Kangaskuusi

Sisustusverkkokauppa Jotex mainostaa tilaa säästävää joulukuusta, joka ”ei karise eikä vie lattiatilaa”. Seinäverho, johon on painettu joulukuusi, ripustetaan verhotangon avulla seinälle. Kuusen saa valaistua led-valoköynnöksellä.

Kysynnästä kertoo, että tuote oli päässyt loppumaan varastosta.

Myös Hennes & Mauritz myy ikkunaan asennettavaa kuusiverhoa, jota voinee sitäkin itse tuunata valoilla. Joulukuusiverhoja voi löytää myös joistakin muista ulkomaisista verkkokaupoista.

Lainakuusi

Vuokrapuu.fi vuokraa nimensä mukaisesti joulukuusia kotiin. Vuokapuillekin on kysyntää, sillä tämän joulun kuuset ovat jo menneet. Ensi vuonna vuokraajan kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

– Vaikka meillä oli tälle vuodelle kymmenkertainen määrä kuusia, niin kaikki meni aikaisemmin kun viime vuonna, yritys ilmoittaa verkkosivuillaan.

Ideana on, että kuusi tuodaan juuripaakkuineen kotiin ja istutetaan sitten uudestaan metsään. Halutessaan saman puun saa seuraavanakin vuonna.

Kuusen kuljetuksista syntyy päästöjä, mutta toisaalta yhtiö lupaa, että jokainen vuokrattu kuusi mahdollistaa 50 uuden puun istuttamisen.

Tienpenkkakuusi

Lapissa ja Pohjanmaan-Kainuun alueilla, jossa valtion metsää on paljon, voi ostaa joulukuusiluvan Metsähallitukselta.

Joulupuun saa kaataa tien varresta parikymmenen metrin etäisyydeltä, jos paikka ei ole suojelu- tai retkeilyalue.

Muovikuusi

Muovikuuset ovat toinen vaihtoehto, joskin etu ympäristöystävällisyydessä toteutuu vasta vuosien käytön jälkeen. Valmistamiseen kuluu uusiutumattomia luonnonvaroja ja pitkät kuljetusmatkat, usein Kiinasta, tuottavat päästöjä.

Muovikuusi ei varise ja säilyy vuodesta toiseen.­

Vaikka luonnonkuusi, erityisesti kaatuneen tai kaadetun puun latvakuusi tai huonosta kasvupaikasta otettu kuusi, on periaatteessa ympäristöystävällisin vaihtoehto, pitkä hakumatka autolla pelkän kuusen takia alkaa kallistaa vaakaa muovikuusen puolelle.

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Tero Heinonen viittaa ruotsalaiseen elinkaarilaskelmaan, jossa istutetun kuusen CO2e-päästöt ovat kaksi kiloa, muovikuusen suunnilleen saman verran, mutta vasta jos sitä käyttää kymmenen vuotta.

Kotiinkuljetuksen matka ja tapa kääntää helposti vaa’an muovikuusen puolelle, jos kuusenhakumatka on yli parikymmentä kilometriä.

Koristekuuset

Sisustusliikkeet myyvät verkkokaupoissa myös monenlaisia puisia kuusikoristeita, jotka sopivat pöydälle tai lattialle tai jotka on tarkoitettu seinään kiinnitettäviksi. Valoilla ja kuusenkoristeilla niistä saa näyttäviä tunnelmanluojia.

Kuusiaiheisia koristeita.­

Tekokuusen voi askarrella myös itse.

Metsästä voi myös hakea katkenneita kuusenoksia tai muita oksia, jotka koristelee joulukoristeilla. Ilman maanomistajan lupaa ei tai tarkkaan ottaen saa hakea edes havunoksia, kuten kuustakaan, edes kaatuneen puun latvaa.

Ruukkukasvit

Ruukussa kasvava sypressi ja huonekuusi (Arucaria heterophylla) ovat vaihtoehtoja joulukuuselle.

Pienistä huonekuusista on tullut suosittuja vaihtoehtoja.­

Ikivihreä kuusi säilyttää neulasensa koko vuoden. Oksat kasvavat kerroksissa. Hitaasti kasvava kasvi voi oikeissa oloissa kasvaa jopa perimetriseksi.

Ruukkukuusi sopii hyvin myös parvekkeelle tai terassille, jossa se säilyy kevääseen saakka, jos sen suojaa pakkaselta.

Pitääkö potea huonoa omaatuntoa?

Aidolla kuusella on puolensa. Havuntuoksua ei verhosta tai muovista saa.

– Joulukuuset ovat ihan mukana perinne, mutta tuontikuuset ovat kyseenalaisempia kuin että kuusi haetaan läheltä kotia, Oksa muistuttaa.

Joulukuusi iltaloistossa.­

Hän on töissä Luonnonvarakeskuksessa ja hoitaa muun muassa Punkaharjun tutkimusmetsää.

Lohdutuksena voi sanoa, että pelkästään joulukuusen takia ei kannata vaipua ilmastoahdistukseen. Kuusen päästöt ovat mitättömiä, jos ne suhteuttaa koko keskikulutukseen. Yhden suomalaisen CO2e-päästöt ovat päivässä noin 30 kiloa.