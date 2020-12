Joulun ruokaostokset voi tehdä turvallisesti – kaupat kannustavat yöshoppailuun

K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki sanoo, että joulukaupasta ei odoteta yhtä ruuhkaista, sillä keskiostosten koko on kasvanut.

Kaupoissa on turvallista käydä myös jouluna, ja jouluruuhkien oletetaan olevan viime vuosia vähäisempiä.­

Torstaille osuva jouluaatto helpottaa asiakkaiden turvallista joulushoppailua, toteaa K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki.

Hän painottaa, että jouluostosten hakeminen kaupasta on turvallista. Eli vaikka lähikaupan kotiinkuljetukset olisivat jo täynnä, ei turvallisuudesta kannata liikaa huolehtia.

Sääksmäen mukaan asiakasmäärä jakautuu viime joulua useammalle päivälle, kun ennen aattoa on kolme hyvää ostosarkipäivää. Aatonaatto tulee odotettuun tapaan olemaan kaikista vilkkain ja Sääksmäki kehottaakin tekemään ostokset jo aiemmin, jos haluaa maksimoida turvallisuuden.

– Useissa K-kaupoissa on laajennetut aukioloajat joulun tienoilla. Aikainen aamu, myöhäinen ilta tai yö ovat rauhallisimpia kellonaikoja. Jos mahdollista, ostokset kannattaa tehdä tuolloin, Sääksmäki sanoo.

Varsinkin riskiryhmiä ohjeistetaan yhä asioimaan kaupassa ruuhka-aikojen ulkopuolella. Sääksmäki sanoo, että riskiryhmät ovat hyödyntäneet aamun tunteja jo kuukausien ajan todella hyvin.

Aiemmista vuosista poiketen myös pääkaupunkiseudun Citymarketien ja Supermarketien palvelutiskit palvelevat monin paikoin ympärivuorokautisesti. Näin ollen esimerkiksi tuoretta lohta ei tarvitse hakea erikseen päivemmällä, vaan kaikki ostokset voi suorittaa yöaikaan.

Korona on muuttanut myös ihmisten ostoskäyttäytymistä, Sääksmäki sanoo. Ruoan verkkokauppa on kasvanut huomattavasti, esimerkiksi K-ryhmällä verkkokaupassa on yli 200 K-kauppaa enemmän kuin vuoden alussa.

Asiakkaat ovatkin ottaneet palvelun omakseen. Se onkin turvallisin tapa hoitaa jouluostokset. Sääksmäen mukaan vapaat ajat voi tarkistaa muun muassa K-ryhmän kotisivuilta syöttämällä oman postiosoitteensa.

– Hajapaikkoja löytyy vielä jouluviikoltakin.

Kaupoissa Sääksmäki kehottaa asiakkaita käyttämään kasvomaskeja ja hyödyntämään kaikista kaupoista löytyvät käsidesipisteet. Tuotteiden turhaa koskettamista on myös hyvä välttää.

– Painotan yhä, että kaupoissa on turvallista. Panostamme yhä tavallistakin enemmän kauppojen hygieniaan. Minun nähdäkseni asiakkaat myös osaavat toimia vastuullisesti.

” Ihmiset ostavat enemmän kerralla, mutta harvemmin.

Kaupoissa myös käy normaalia joulunaikaa vähemmän asiakkaita, Sääksmäki kertoo.

Joulumyyntiin se ei kuitenkaan vaikuta, vaan euromääräisesti K-kauppojen joulusta odotetaan ennätyksellistä.

– Se tarkoittaa, että ihmiset ostavat enemmän kerralla, mutta harvemmin. Asiakkaat siis suunnittelevat kauppakäyntinsä tarkemmin kuin aiemmin. Keskiostos on siis kasvanut.

Ilmiö on joulua kohden voimistunut ja keskiostos jatkaa kasvamistaan.

Sääksmäki sanoo, että vuoden aikana on opittu paljon koronasta ja kauppojen tekemisestä turvalliseksi.

– Haluamme, että niin asiakkailla kuin henkilökunnallammekin on turvallista kaupoissamme.