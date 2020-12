Nyt on viimeiset hetket tilata jouluruoat verkosta – myynnissä valtava nousu

Varsinkin noutoaikoja löytyy vielä. Suosituimmat hakuajat voivat olla täynnä.

Ruoan verkkomyynti on kasvanut joulun lähestyessä.­

Käsillä ovat viimeiset hetket tilata jouluruokia verkosta. S-ryhmän verkkokaupan myyntipäällikkö Matti Torniainen sanoo, että vapaita aikoja löytyy kauppakohtaisesti ympäri Suomea, mutta vapaana olevat aikaikkunat vähenevät nopeaa tahtia.

Torniainen kehottaakin tekemään kotitilauksen tai noutotilauksen mahdollisimman pian.

– Tällä viikolla tilaus olisi hyvä tehdä. Aatonaatto on vielä täysi päivä nettitilausten osalta eli silloin jouluostoksia ehtii vielä hakea, Torniainen kuvaa.

Hän sanoo, että myymäläkohtaisia vaihteluita on merkittävästi.

– Vähän vaihdellen löytyy toimitusaikoja, mutta noutoaikoja hieman enemmän.

Asiakkaan kannattaakin tarkistaa postinumerohaulla, missä on lähin kauppa, jossa on vapaita noutoaikoja.

Ruoan nettikauppa on ollut koronavuoden aikana valtavassa nosteessa muun verkkokaupan tavoin. Torniainen sanoo, ettei jouluruokien nettitilaukset päässeetkään enää yllättämään, vaan korkeaan kysyntään oli varauduttu.

Suosio on ollut suurinta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Ruuhkaisimmilla seuduilla uusia toimitus- ja noutoaikoja pyritään järjestämään, mikäli henkilökuntaa vain saadaan riittävästi töihin.

– Koronatilanne vaikeuttaa työvoiman järjestämistä.

Ruoan etämyynti on kasvanut.­

Vuoden edetessä verkkokauppaan on panostettu jatkuvasti enemmän. Pandemian aikana verkkokaupan myynti on kolminkertaistunut ja kysyntään on Torniaisen mukaan vasta vuoden jälkipuoliskolla vastaamaan täysimääräisesti. Vielä keväällä verkkotilaukset olivat tukossa ja Torniaisen mukaan oli mahdotonta tietää, kuinka paljon tilauksia olisi todellisuudessa ollut.

Joulun verkkokaupassa toistuvat samat tuotteet, mitä asiakkaat valikoisivat hyllyistäkin. Käytännössä koriin päätyy siis jouluruokia, makeisia ja arkipäivän ruokatuotteita, kuten leipiä, hedelmiä ja maitotuotteita.

Torniainen painottaa, että tuotemerkkien osalta ei kannata olla liian nirso, mikäli haluaa saada jotain tiettyä jouluruokaa. Tilaukseen kannattaakin kirjata, että tuotteen saa vaihtaa korvaavaan tuotteeseen, jos esimerkiksi oman suosikkimerkin lanttulaatikko on päässyt loppumaan.

– Silloin asiakas ei jää ilman tuotetta.

Kooltaan tilaukset ovat Torniaisen mukaan suurempia kuin mitä kaupasta fyysisesti haettaisiin. Koska joulun seudulla ostokset ovat normaalistikin huomattavasti arkea suurempia, on verkkokaupan keskiostos euromääräisesti huomattava.

Tarkkaa lukua Torniainen ei kuitenkaan kommentoi.

Nyt on viimeiset hetket hankkia jouluruoat verkosta. Suosituimpien kauppojen ajat ovat jo menneet.­

Myös K-ryhmässä odotetaan, että joulukauppa tulee ylittämään kevään huippumyynnit. Jouluruokia tilaavia asiakkaita suositellaan varaamaan oma toimitusaika mahdollisimman pian, sillä muun muassa pääkaupunkiseudun kaupoissa jouluaaton läheiset toimitusajat alkavat olla täynnä.

Kesko on S-ryhmän tavoin kasvattanut ruoan verkkokaupassa mukana olevien kauppojen määrää: kevään korona-aallosta lähtien palvelua tarjoavien kauppojen verkosto on kasvanut yli 200 kaupalla 460 K-ruokakauppaan.

Jouluruuhkiin on varauduttu lisäämällä toimitusaikoja muun muassa viikonlopuille.

Verkosta ostettuna keskiostos on euromäärältään normaalia suurempi.­

Ruoan kasvanut verkkokauppa tunnistetaan myös Postissa. Postin marraskuussa toteuttaman tutkimuksen mukaan jopa puoli miljoonaa suomalaista aikoo ostaa jouluruokiaan verkosta. Tutkimukseen vastasi tuhat suomalaista.

Postissa verkkokaupan kasvun ennakoidaan jäävän pysyväksi.

– Jo pidemmän aikaa on ollut huomattavissa, että kuluttajien ostotottumukset muuttuvat myös ruuan verkkokaupan osalta. Korona-aika otti tähän valtavan harppauksen muunkin verkkokaupan kasvun ohella, toteaa Postin liikkeenjohdon johtaja Tuomo Tarvainen tiedotteessa.

Asiakkaat arvostavat sitä, että ostokset voi tehdä helposti oman aikataulunsa mukaan eikä kaupassa tarvitse jonottaa tai tungeksia väenpaljoudessa, tiedotteessa todetaan.

Postin rooli ruuan verkkokaupassa on laaja, sillä se kuljettaa asiakkaille ruokakasseja kaupoista kotiovelle eri puolilla maata.