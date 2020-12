Pohjoiseen on tunkua jouluksi, osa matkoista loppuunmyytyjä – ”Lennot Lappiin ovat suhteessa kysytyimpiä reittejämme”

Lennot Lappiin ovat nyt Finnairin kysytyimpiä reittejä. VR näkee myös Lapin suosion kasvun.

Finnairin lennoilla on voimassa maskipakko koko lennon ajan. Finnairin lentokone kuvattuna Kittilän lentokentällä 20.11.2020­

Mökkien varaaminen korona-aikaan on Suomessa kasvanut kokonaisuudessaan jopa 15–20 prosenttia, hieman alueesta riippuen. Osa suomalaisista haluaa nyt nimenomaan Lappiin mökeille ja rinteeseen, mikä näkyy VR:n ja Finnairin liikenteessä.

– Matkaan lähtö onnistuu vielä hyvin. Junissa on turvallista matkustaa myös korona-aikaan, joten matkaajat ovat lämpimästi tervetulleita. Vain jotkut suosituimmat yö- ja autojunat ovat loppuunmyytyjä, VR:n palvelujohtaja Piia Tyynilä kertoo.

Loppuunmyytyjä ovat pääsääntöisesti muutamien joulunaluspäivien Helsinki–Kolari ja Helsinki–Kemijärvi junien makuu- ja autopaikat. Muita istumapaikkoja juniin voi olla.

– VR:n suosituimmat kohteet pohjoisessa ovat Oulu ja Rovaniemi. Näistä paikoista pääsy Lapin rinteillä on helpointa.

Tyynilän mukaan VR pitää huolta matkustajien turvallisuudesta.

– Matkaan saa lähteä vain oireettomana. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä koko matkan ajan. Jos maskia ei ole mukana, sen voi ostaa meiltä kolmen euron hintaan. Ruoan voi tilata suoraan omalle istumapaikalle. Jos haluaa, voi ostaa myös viereisen istumapaikan itselleen hieman halvempaan hintaan, hän kertoo.

Kaukoliikenteessä aatonaattona 23.12. junat ajetaan perjantaiaikataulujen mukaan. Jouluaattona 24.12. aamupäivällä ajetaan lauantain aikataulujen mukaan. Aattoiltapäivänä liikenne alkaa harventua, kunnes päättyy noin kello 18 mennessä. Jouluaattoiltana 24.12. ei lähde enää yöjunia.

Yöjunaliikenteessä on joulun ja uudenvuoden aikana lisävuoroja reiteillä Helsinki–Kolari ja Helsinki–Rovaniemi. Ne liikennöivät ajalla 16.12.2020–6.1.2021 siten, että molemmilla reiteillä on ylimääräinen lähtö noin joka toinen päivä suuntaa kohden.

Näiden lisäksi säännöllisiä yöjunia kulkee päivittäin kaikilla reiteillä Helsingin ja Kemijärven, Rovaniemen sekä Kolarin väleillä.

Lennot Lappiin pelastavat osan Finnairin taloudesta

– Finnairin matkustusmäärät ovat kokonaisuudessaan pudonneet noin kymmeneen prosenttiin normaalista. Lennot Lappiin ovat nyt suhteessa kysytyimpiä reittejämme, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoo.

Ulkomailta Lappiin ei käytännössä lennetä rajoitusten vuoksi, mutta suomalaisten halu matkustaa ei ole Tallqvistin mukaan kadonnut, mikä näkyy Finnairin Lappiin suuntautuvien lentojen kasvaneessa suosiossa.

– Suosituimmat kohteemme ovat Oulu, Ivalo ja Kittilä. Joulun tienoon lennoilla on vielä jonkin verran paikkoja jäljellä.

Tallqvist korostaa, että koronan takia lennoilla pitää noudattaa tarkasti ohjeita.

– Maskipakko on voimassa koko lennon ajan. Ilman maskia voi olla vain lyhyen ruokailuhetken ajan. Oikeastaan suotavinta olisi se, ettei ruokailtaisi, jotta maskitta oltaisi lainkaan, kun lennot kestävät kuitenkin lyhyen aikaa, hän sanoo.

Entä miten turvallisuudesta muuten huolehditaan? Miten koneissa istutaan?

– Tärkeintä on, ettei lennoille tulla ollenkaan, jos on lieviäkin oireita. Lentojen muutosehdot ovat väljät, joten lennon voi siis vaihtaa toiseen tavallista helpommin. Koneissa istutaan ihan normaalisti ja maskit kasvoilla, mutta jos on tilaa, voidaan välejä jättää, hän sanoo.

Lennolle siirrytään lisäksi turvavälit pitäen koneen takaosasta ja kaikenlaista turhaa liikkumista koneessa vältetään, jotta lähikontaktit vähenevät.

Finnair on muuttanut kalustoaan koronan vähennettyä kysyntää. Koneet ovat normaalia pienempiä.

– Tehokas ilmanvaihto tekee lennosta turvallisen, sillä ilma ei liiku pitkittäin.