Osa opettajista ilahtui Helsingin jakamasta lahjapussukasta – ”Ei siinä ollut mitään loukkaava tai hävettävää”

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut opettaja uskoo, että koronaväsymys purkautuu joululahjakiukutteluna.

Ilta-Sanomat kertoi eilen helsinkiläisopettajasta, joka kertoi kaupungin antaneen opettajille ”vanhan ajan joulupussin”. Pussi sisälsi paketin vihreää jouluteetä, kaksi metallituikkukynttilää ja kaksi erilaista suklaakarkkia.

Opettajainhuoneessa lahja ei vakuuttanut.

– Olemme ihmetelleet, kenen idea voi olla tällainen varsinkin tässä elämäntilanteessa, missä ollaan eletty. Luuleeko joku oikeasti, että tämä jonkun mieltä ilahduttaa, opettaja kuvaa.

Mutta kyllähän se ilahdutti! Monenkin! Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut opettaja kuvaakin lahjasta syntynyttä harmia äänekkään vähemmistön turhautumiseksi.

– Valtaosa varmasti ilahtui tai ei juuri uhrannut ajatusta lahjalle, opettaja sanoo.

Hän haluaa pysyä työnsä takia nimettömänä.

Opettaja sanoo, että hänen lähipiirissään lahja ilahdutti. Myös hän kertoo tunteneensa lämpöä, kun sai lahjan.

– Pidin sitä hauskana ja kivana ajatuksena, sellaisena pienenä muistamisena. Ei siinä ollut minun mielestä mitään loukkaava tai hävettävää. Oikein mukava lahja.

Opettaja muistuttaa, ettei vastaavia lahjoja ole aikaisemmin annettu tai ainakaan hänen käsiinsä sellaista lahjaa ei ole päätynyt.

– Kiitollisuus maailmassa ja se, että joku on minua ajatellut, on mukavaa. En halua ajatella, että minua olisi ajateltu liian vähän tai väärin. Se on kumma ajatus.

Opettaja uskookin, että negatiivinen suhtautuminen lahjaa kohtaan on seurausta koronasta. Ihmiset ovat ärtyneitä ja väsyneitä pandemian keskellä, ja tyytymättömyys purkautuu siten, että pienistäkin asioista harmistutaan.

– Ne jotka ovat tyytymättömiä, huutavat kovimpaan. Toki opettajat ovat olleet aika kovilla ja hyvin väsyneitä. Se ehkä näyttäytyy tällaisena.