Bitcoinin päätähuimaava arvonnousu vain yltyy – nyt paukkui jo haamuraja

Virtuaalivaluutan kurssi kohosi yli 21 000 dollarin.

Maailman tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin hurja arvonnousu jatkuu. Se on ylittänyt ensi kertaa historiassaan 20 000 dollarin eli noin 16 400 euron rajan.

Bitcoinin kurssi nousi Suomen aikaa torstain vastaisena yönä jo noin 21 300 dollariin. Arvo nousi yhdessä päivässä 10 prosentilla.

Tämän vuoden aikana bitcoinin arvo on jo lähes kolminkertaistunut. Maaliskuun pohjalukemissa se ehti käväistä Guardianin mukaan alimmillaan 3 600 dollarissa ennen räjähdysmäistä nousuaan.

Bitcoinin kurssi on heilahdellut suuresti viime vuosina.

Tuoreen arvonnousun syynä uskotaan olevan ainakin suurten ja perinteisten instituutioiden satsaukset ja kasvanut kiinnostus kryptovaluuttaan.

Esimerkiksi viime viikolla uutisoitiin 169-vuotiaan yhdysvaltalaisen vakuutusrahaston Massachusetts Mutual Life Insurancen ostaneen sijoitusrahastoonsa bitcoineja 100 miljoonalla dollarilla.

Lisäksi esimerkiksi maksupalvelujätti PayPal on ilmoittanut tuovansa kryptomaksamismahdollisuuden asiakkailleen.

Bitcoinin loi vuonna 2008 nimimerkkiä Satoshi Nakamoto käyttänyt henkilö. Liikkeellelasku alkoi tammikuussa 2009.

Alussa virtuaalivaluutan arvo pyöri vain senteissä. Kesällä 2011 se nousi hetkellisesti huippuunsa, reiluun 30 dollariin, kunnes laski sen alle taas lähes pariksi vuodeksi.

Räjähdysmäinen nousu tapahtui loppuvuodesta 2013, jolloin vaihtokurssi käväisi hetkellisesti 1 200 dollarissa.

Sitten se taantui jälleen useammaksi vuodeksi alle 500 dollariin, kunnes vuonna 2017 alkoi tapahtua. Vuoden aikana bitcoinin kurssi ampaisi alle tuhannesta dollarista liki 20 000:een.

Vuosi 2018 oli yhtä sukellusta, ja sen lopussa kurssi oli painunut jo noin 3 200 dollariin.

Uusi nousu alkoi alkuvuodesta 2019 ja on pitänyt sisällään rajuja heilahduksia. Koronakriisin puhjetessa viime keväänä bitcoinin kurssi kävi alimmillaan alle 4 000 dollarissa mutta on sittemmin lähes kuusinkertaistunut.

Bitcoinin arvo virallisiin valuuttoihin nähden perustuu puhtaasti kysyntään ja tarjontaan, eikä esimerkiksi mikään valtio tai keskuspankki voi hallita sitä. Bitcoin on avoin kaikille, se ei vaadi minkäänlaisia lupia, eikä kukaan voi puuttua sen käyttäjien siirtoihin.

Bitcoinia syntyy vain ns. louhimalla eli ylläpitämällä bitcoin-verkkoa. Kryptokolikkojen määrä on rajattu 21 miljoonaan, joista ”louhittu” on jo noin 18,5 miljoonaa. Bitcoinien syntytahti puoliintuu muutaman vuoden välein. Yksi bitcoin on jaettavissa 100 miljoonaan pienempään yksikköön.