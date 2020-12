Maailman rikkaimpiin lukeutuva MacKenzie Scott lahjoitti käsittämättömän summan rahaa lyhyessä ajassa – omaisuus kasvoi vieläkin nopeammin

Scott haluaa selvittää, kuinka voi lahjoittaa rahaa yhä nopeammin sitä tarvitseville.

MacKenzie Scott lahjoitti jälleen hyväntekeväisyyteen. Myös hänen ex-miehensä Jeff Bezos on kunnostautunut tänä vuonna lahjoittamalla rahaa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Molemmilla on miljardiomaisuus.­

Maailman 18:nneksi rikkain henkilö, MacKenzie Scott, kertoo lahjoittaneensa 4,2 miljardia dollaria neljässä kuukaudessa. Viimeksi heinäkuussa Scott kertoi lahjoittaneensa 1,7 miljardia euroa muun muassa vähemmistöjen oikeuksien, sukupuolten tasa-arvoa ja terveydenhuollon parantamista ajaviin ohjelmiin.

Scottin kerrotaan lahjoittaneen vuoden aikana kaikkiaan peräti kuusi miljardia dollaria hyväntekeväisyyteen. Rockefeller Philanthropy Advisorsin mukaan se on yksi huomattavimpia summia, joita kukaan yksilö on vuoden aikana lahjoittanut.

Uudet lahjoitukset kohdistettiin muun muassa ruoka-avun parissa toimiville ”ruokapankeille” ja historiallisesti tummaihoisten opinahjoina toimineille yliopistoille.

Mittavista lahjoituksista huolimatta Scottin varallisuus on kasvanut läpi vuoden. Nyt Scottin varallisuus yltää Bloombergin mukaan 60,7 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa, että koronavuonna varallisuus on kasvanut 23,6 miljardilla. Scottin varallisuus on peräisin pääasiassa verkkokauppa Amazonista, jolle koronavuosi on ollut huima.

Verkkokaupan kasvu kansainvälisen pandemian keskellä on ollut valtavaa, ja kasvun hedelmistä on hyötynyt myös Amazonin omistajaporras.

Nyt Scott pyrkiikin edustajineen selvittämään, kuinka rahaa voitaisiin lahjoittaa entistä nopeampaan tahtiin sitä tarvitseville.

Asiasta kertoo muun muassa Bloomberg.

– Pandemia on ollut murskaavaa jo ennestään vaikeuksissa oleville amerikkalaisille. Taloudelliset menetykset ja terveysongelmat ovat olleet vakavampia naisille, värillisille ja köyhyydessä eläville. Samalla korona on kasvattanut miljardöörien varallisuutta merkittävästi, Scott kirjoitti Mediumissa.

50-vuotias Scott lupasi vuonna 2019 julkisesti luopua suurimmasta osasta omaisuudestaan tukeakseen hyväntekeväisyyttä.

– Minulla on suhteettoman paljon rahaa jaettavaksi, hän kirjoitti tuolloin.

Scottin entinen aviopuoliso Amazonin suurin omistaja Jeff Bezos on maailman rikkain henkilö. Hänen varallisuutensa arvellaan olevan peräti 185 miljardia dollaria. Forbesin mukaan Bezosin varallisuus on ylittänyt jopa 200 miljardia dollaria kesän lopussa.

Myös Bezos on lahjoittanut tänä vuonna omaisuuttaan. Hän lahjoitti ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön alkuvuodesta 10 miljardia dollaria.