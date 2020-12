SOK:n uusi pääjohtaja Hannu Krook kertoo, miten aikoo johtaa kauppaa – ja antaa yhden kehun kilpailijalle

SOK:n pääjohtajaksi nouseva Hannu Krook kertoo Taloussanomien haastattelussa, miten haluaa johtaa jättikauppaa.

SOK:n hallintoneuvosto nimitti kaupparyhmän uudeksi pääjohtajaksi Osuuskauppa Varuboden-Oslan toimitusjohtajan Hannu Krookin keskiviikkona.

Hän aloittaa tehtävässään vuoden alussa.

Krookilla on vahvoja meriittejä SOK:n johdon ja osuuskauppaliikkeen lisäksi myös muualta liike-elämästä, sillä hän on aikanaan ollut toimitusjohtajana perheyritys Oy Otto Brandtissa, Cola Cola Juomat Oy:ssä, Soneralla sekä kriisiyhtiö Tiimarissa.

Haluttiinko SOK:ssa tuuletusta ja muutoksia uudella kaudella, kun pääjohtaja valikoitui erityisesti muun liike-elämätaustan ansiosta?

– Hallintoneuvosto teki omat kriteerinsä. Olen toiminut yli 20 vuotta toimitusjohtajana, ollut kansainvälisissä tehtävissä S-ryhmän johtotehtävien lisäksi. Voisi ajatella että olin niin sanotusti hybridiehdokas, joka sopi tehtävään.

Tuotko muutoksia SOK:hon?

– Varmasti, mutta en niitä vielä linjaa tässä, koska nimitys on näin tuore ja ne vaativat vielä syventymistä.

Millainen olet johtajana ja esimiehenä?

– Olen helposti lähestyttävä, kommunikatiivinen ja pragmaattinen. Esimiehenä olen saanut johtoryhmältä hyvät arvostelut, eli ainakin he ovat pitäneet johtamistyylistäni, joka on välitön ja selkeä, mutta antaa johtajille tilaa vetää omaa bisnestä.

Osuuskauppa Varuboden-Oslan on osuuskauppana jossain määrin oman tien kulkija.

– Olemme pyrkineet tekemään asioita, jotka ovat oikeita meidän asiakasomistajillemme. Kielikin erottaa meidät, koska meillä on noin 60 prosenttia kaksikielisiä asiakkaita.

Saavatko osuuskaupat lisää vapauksia vai uskotko yhtenäiseen linjaan?

– SOK:ssa tehdään hyviä konsepteja. Jos myymäläkonseptit toimivat hyvin, osuuskaupat hyödyntävät niitä. Jos näissä ei onnistuta, silloin ne voivat kehittää omiaan. Ei pidä olla mustavalkoinen tai mustasukkainen. Jos joku tekee asioita hyvin, pannaan hyvä kiertämään.

Osuuskauppoja on kuitenkin paljon erilaisia näkemyksiä ja vahvatahtoista johtoa? Vaatiiko SOK:n johtaminen kovuutta vai diplomatiaa?

– Luulen, että tämä on diplomatian paikka. Osuuskaupat ovat täysin itsenäisiä yhtiöitä, ja SOK:n tehtävänä on luoda konsepteilla, digitaalisuudella ja jakelun tehokkuudella ylivoimaista kilpailuetua.

Väistyvä pääjohtaja Taavi Heikkilä on sanonut, että osuuskauppojen määrää pitäisi pudottaa nykyisestä 19:sta kymmeneen. Mitä mieltä tästä?

– En ota kantaa, se ei ole SOK:n pääjohtajan tehtävä vaan osuuskauppojen. Sen sanon, että jokaisen osuuskaupan tehtävä on luoda mahdollisimman paljon asiakashyötyä. Jos fuusio tuo sitä, sitten se kannattaa.

Miten pääjohtajan muutos näkyy asiakkaalle päivittäistavarakaupassa, enemmän yksilölliselle ostajalle suunnattua erikoisvalikoimaa vai perustuotteiden hintakehitystä?

– Meillä on varsin selkeä strategia, jossa haemme sekä hintajohtajuutta että myös valikoimajohtajuutta. Näistä on molemmista jo hyvät näytöt.

Miten S-ryhmä aikoo vastata Amazonin tapaisten yhtiöiden tuomaan kilpailuun verkkokaupassa ja erityisesti jakelun kehittämisessä?

– Amazon on äärimmäisen vahva kilpailija. Jotta pärjäämme, meidän on pystyttävä tarjoamaan asiakkaalle parempi kokemus asioinnissa käyttötavarapuolella. Se on maailmanluokan kirittäjä, jonka suhteen on paljon tekemistä, jotta pysymme vauhdissa mukana. Ruokakauppa on paikallisempaa mutta sielläkin on paljon kirittäjiä.

Digitaalisuus on paljon muutakin kuin verkkokauppaa, logistiikkaa ja myymälätoimintoja. Siellä olemme pystyneet tuottamaan kilpailuetua, josta esimerkkinä on Sipoon logistiikkakeskus.

Miltä S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden tilanne näyttää? Miten niitä on tuettu, ja tuleeko lisää säästötoimia?

– Säästötoimia on pitänyt tehdä. Esimerkiksi hotellien käyttöasteet pyörivät 20–30 prosentin tasoilla. Kilpailijat saavat varsin kovaa tukea sekä Ruotsissa että Norjassa, ja ehkä tämä asia pitäisi nostaa pöydälle myös Suomessa.

S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden tilanne on kuitenkin toinen kuin vaikka yksityisyrittäjällä, kun kaupparyhmä voi tukea näitä liiketoimintoja.

– Pitää paikkansa, mutta sitten kilpailemme kuitenkin myös kansainvälisellä kentällä ja tässä suhteessa pitää olla myös tasaveroinen.

Kehu kilpailijaa.

– Lidl tekee säntillisesti konseptinmukaista työtä koko Euroopassa ja maailmalla.

Miltä näyttää unelmiesi ruokakauppa vuonna 2030?

– Siihen mennessä olemme pystyneet tuomaan varsin vahva digitaalinen dialogi asiakkaan ja myymälän välille ja siitä tulee osa joka helpottaa asiointia.

Vähemmän asiakaspalvelua myös?

– Ei, asiakas saa myymälässä vain nykyistä enemmän asiointia helpottavaa tietoa, kuten tuotetietoa ja reseptivinkkejä.