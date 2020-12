Joulun junamatkustajien määrä romahti – VR vähentää vuoroja pyhien jälkeen

VR:n asiakkaat suosivat nyt koronaturvallisia matkustusvaihtoehtoja.

Matkustajamäärien vähyydestä huolimatta osa joulun junista on jo täynnä.­

VR:n matkustajaliikenteen palvelujohtajan Piia Tyynilän mukaan joulun ajalle on varattu matkoja noin puolet siitä, mitä edellisvuonna tähän aikaan oli varattu. Tästä huolimatta joissain yksittäisissä junissa on jo täyttä.

– Erityisesti yöjunat ja autopaketit (oma auto ja makuuhytti) ovat tänä jouluna olleet tavallistakin joulua suositumpia, sillä makuuhytissä voi viettää koko matkan erittäin terveysturvallisesti vain oman seurueen kesken. Suosituimpien ajankohtien yöjunat ovat jo loppuunmyyty, mutta makuuhyttejä on kuitenkin useille lähdöille vielä hyvin saatavilla.

Suosituimpien matkustuspäivien eli 18.12., 19.12. ja 23.12. osalta myös osa pohjoiseen menevistä päiväjunista on täynnä, mutta muuten tilaa on hyvin. Joulun ja uudenvuoden ajalle on jälleen tarjolla arkiliikennettä enemmän junavuoroja.

– Kuten tavallisestikin, meillä on koko auto- ja makuuvaunukapasiteettimme joulun aikana käytössä, ja suosituimmille lähdöille on pyritty kohdistamaan eniten vaunuja. Joulun ajan yöjunaliikenne vastaa vuoromääriltään viime vuosien tarjontaa, ja päiväjunavuoroista ajamme tällä hetkellä yleisesti ottaen noin 90 prosenttia.

Korona on iskenyt junamatkustamiseen rajusti. VR:n keskiviikkoaamuna julkaistun tiedotteen mukaan uudet koronarajoitukset ovat vähentäneet matkustusta entisestään, ja matkamäärät ovat pudonneet noin 65 prosenttia viime vuodesta.

Tämän seurauksena markkinaehtoisia vuoroja vähennetään joulun pyhien jälkeen 11.1. alkaen, ja tuodaan takaisin tarpeen kasvaessa. Vähennykset koskevat erittäin alhaisen kysynnän junavuoroja, ja ne painottuvat arkipäivien liikenteeseen.

Joulun ajan matkoihin vuorovähennykset eivät siis vaikuta. Myöskään omaehtoista matkojen perumista koronatilanteen vuoksi ei ole tapahtunut merkittävästi.

– Mitään erityistä peruutus- tai muutospiikkiä ole havaittavissa. Korona ja siihen liittyvät rajoitukset ovat kuitenkin voineet vaikuttaa varausten tekoon niin, että matkalipun ostopäätöstä lykätään viime hetkeen, Tyynilä arvelee.