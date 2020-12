Joulukuusten myynti kovassa kasvussa – tämän vuoden hittikuusi jo lähes loppuunmyyty

Joulukuusisesonki on aluillaan ja poikkeuksellisen joulun uskotaan vaikuttavan kuusien suosioon. Suosittuja ovat sekä tekokuuset että aidot luonnonkuuset.

Vasemmalla kuvassa Jerry Lindström, joka on toinen Vuokrapuun perustajista. Oikealla Elina ja Aatos Gampardella joulukuusikaupoilla Tapanilassa Helsingissä 15. joulukuuta.­

Sekä Joulukuusikaupan toimitusjohtaja Tuomas Nuotio että sisustustavarataloketju Bauhausin tuoteryhmäpäällikkö Merja Heikkilä odottavat joulukuusien myynnin kasvavan.

– Kuuset tuntuvat olevan tänä vuonna suosittuja, koska ihmiset eivät pääse matkoille, kertoo Nuotio.

Sesonki on kuitenkin vasta aluillaan, ja Nuotio korostaa, että vielä on aikaista sanoa, kuinka paljon kuusia menee kaupaksi. Kasvua edellisvuoteen voi kuitenkin tulla jopa 10–20 prosenttia.

Sekä Nuotio että Heikkilä arvioivat, että joulukuusien kysyntään vaikuttaa koronapandemia, jonka vuoksi moni saattaa jättää vierailun sukulaisilla väliin ja viettää joulun kotona.

Joulukuusta ei ole pakko hävittää joulun jälkeen

Nuotio kertoo, että suosittu Joulukuusikaupan suosittu tuote on perinteinen suomalainen metsäkuusi. Joulukuusikaupalla on myynnissä ulkomailta tuotuja kuusia.

– Niiden suosio on kuitenkin aika pientä.

Nykyään on saatavilla myös ekologisia vaihtoehtoja, jotka eivät ole muovisia, mutta joita ei tarvitse toimittaa joulun jälkeen roskalavalle.

Yksi ekologinen tapa hankkia kuusi on ostaa ruukkukuusi. Ruukkukuusen voi halutessaan istuttaa joulun jälkeen takaisin maahan, jolloin sen kasvua pääsee seuraamaan. Näin samaa kuusta on mahdollista käyttää useana vuonna peräkkäin. Kuusen voi halutessaan vaikka nimetä.

Jos tilaa tai halua ei ole, ruukkukuusen voi myös vuokrata. Suomessa kuusia vuokraa ainakin helsinkiläinen Vuokrapuu. Yrityksen toinen perustaja Jerry Lindström kertoo, että viime vuonna kuusia oli vuokrattavana vain 30. Puut loppuivatkin nopeasti.

Myös tänä vuonna vuokrakuusen hankkiminen on myöhäistä, koska kaikki kuuset varattiin loppuun jo joulukuun alussa, vaikka kuusien määrä oli 500. Suosio ei yllättänyt Lindströmiä.

– Palaute viime vuodelta oli niin positiivista, että enemmän yllätti, kuinka nopeasti kuuset menivät.

Joulun jälkeen kuuset istutetaan takaisin Sipooseen odottamaan ensi vuotta.

Elina ja Aatos Gampardella joulukuusikaupoilla Tapanilassa Helsingissä 15. joulukuuta.­

Ruukkukuusia myös omaksi

Toisin kuin Vuokrapuu, Joulukuusikauppa ei vuokraa ruukkukuusia, vaan asiakkaan vastuulla on, mitä puulle tapahtuu joulun jälkeen. Toimitusjohtaja Tuomas Nuotio ei tiedä tarkkoja lukuja, mutta uskoo, että heidän myymistään ruukkukuusista vain pieni osa päätyy istutettavaksi.

Ruukkukuusi pitäisi joulun jälkeen sijoittaa viileään välivarastoon eikä viedä heti tammikuun pakkasiin. Muuten ruukkukuusi kuolee helposti.

– Emme anna takuuta, että kuusi lähtee kasvamaan.

Joulukuusikauppa toimittaa kuuset Vuokrapuulle, ja myös Joulukuusikaupan ruukkukuuset on myyty lähes loppuun. Yhteensä ruukkupuita oli myynnissä tänä vuonna 2 000.

Tekokuusi kasvattanut suosiota

Vaikka suurin osa suomalaisista haluaakin kotiinsa aidon kuusen muovisen sijaan, myös tekokuusia myydään runsaasti.

Bauhausin tuoteryhmäpäällikkö Merja Heikkilä kertoo, että tekokuusien suosio on kasvanut, vaikka se ei olekaan syrjäyttämässä perinteistä kuusta.

– Molemmilla on ystävänsä, hän kertoo.

Heikkilä kertoo, että varsinkin yritykset suosivat tekokuusia, koska toimistoilla ei välttämättä ole henkilökuntaa kastelemassa puuta. Tekokuusi on myös helppo säilöä odottamaan seuraavaa joulua. Hänen mukaansa ei ole tavatonta sekään, että perheen lapsille ostetaan oma, hieman pienempi joulukuusi.

Tekokuusissa valikoimaa on enemmän, ja tarjolla on esimerkiksi erivärisiä ja eri tavoin valmiiksi koristeltuja kuusia. Myös kokoluokkia on runsaasti.

Yksittäisistä tuotteista suosittu on Heikkilän mukaan ollut 210-senttinen tekokuusi. Tämän jutun kirjoittamishetkellä esimerkiksi 210-senttinen valkoinen kuusi oli loppu lähes kaikkialta.

Jerry Lindström on toinen Vuokrapuun perustajista.­

Hinnat vaihtelevat kympeistä satoihin euroihin

Tekokuusien hinnat vaihtelevat runsaasti. Halvimmillaan tavallisen tekokuusen saa noin kymmenellä eurolla. Kymmenellä eurolla ei kuuseen hienouksia saa ja jos kuusessa on valmiina esimerkiksi ledejä, hinta nousee nopeasti lähelle sataa euroa.

Powerin myymästä käsin tehdystä ja tuhannella ledillä koristellusta tekokuusesta joutuu maksamaan jopa 1 000 euroa.

Heikkilä kertoo, että Bauhausissa suosittuja ovat olleet tavallista tekokuusta kalliimmat kuuset. Hänen mukaansa ero halvimpiin tekokuusiin on, että kuuset ovat tiheämpiä eli niissä neulasia on enemmän kuin halvimmissa malleissa.

Myös aidoissa kuusissa hinnat vaihtelevat runsaasti sen mukaan, millaisen ja minkä kokoisen kuusen kotiin haluaa. Halvimmillaan aidon joulukuusen saa kotiin alle 20 eurolla.

Suurista kuusista joutuu maksamaan enimmillään satoja euroja.