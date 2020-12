Johtaako talouden ”kobra-efekti” katastrofiin? – Ekonomisti ei usko elvytyksen menneen vielä liiallisuuksiin

Kuntarahoituksen pääekonomisti ei usko elvytystoimien johtavan pahimpiin skenaarioihin, mutta haasteita on vielä edessä.

Keskuspankkien johtamat elvytystoimet koronakriisin hallitsemiseksi ovat olleet mittavia. Valtiot ovat ottaneet valtavasti velkaa, ja rakentaneet erilaisia tukipaketteja koronan runtelemien yritysten ja kotitalouksien pelastamiseksi.

Uuden rahan tuominen markkinoille ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, ja erityisesti koronatilanteen helpottuessa tulevaisuudessa elvytystoimista vastaavien tahojen on varauduttava kauhuskenaarioihin. Yksi näistä on niin kutsuttu kobra-efekti.

Termin nosti elvytystoimien yhteydessä hiljattain esiin Kauppalehti uutisanalyysissaan. Nimi juontaa juurensa Intian Delhiin, jossa vaarallisista kobrakäärmeistä luvattu tappopalkkio johti käärmeiden kasvattamiseen ja lopulta niiden lisääntymiseen suurkaupungin kaduilla.

Jotkut taloustieteilijät ovat yltiöpäisestä rahan painamisesta elvytystoimien yhteydessä puhuessaan vilautelleet kobra-efektiä, jossa taloustilanne ajautuu väistämättä kriisiin tavalla tai toisella. Jos uutta rahaa tuodaan elvytystoimena liikaa markkinoille, hinnat nousevat holtittomasti ja syntyy talouskuplia, jotka puhjetessaan voivat aiheuttaa talousromahduksen.

Jos taas talouden elvytystoimet lopetetaan liian nopeasti, voi seurata niin kutsuttu deflatorinen lama, jossa hinnat ja palkat laskevat rahan arvon kasvaessa. Molemmat vaihtoehdot ovat katastrofaalisia, ja voisivat laajentuessaan aiheuttaa pitkäkestoisen globaalin talouskriisin.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ei pidä kobra-efektin mukaista tapahtumaketjua vielä realistisena.

– Mielestäni keskuspankit ovat kyllä sangen taitavia toimijoita, ja ne ovat aika hyvin olleet kartalla ja esimerkiksi tänä vuonna toimineet päättäväisesti ja oikea-aikaisesti silloin keväällä ja muutenkin. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että mahdollisia riskejä, joita kobra-efekti kuvaa, ei kannattaisi panna merkille tai pitää varteenotettavana riskiskenaariona.

Vesala pitää koronatilanteesta johtuvia talouden elvytystoimia poikkeuksillisen laaja-alaisina.

– Tässä elvytetään nyt tavallaan koko leveydellä, mitä talouspolitiikassa kuvitella saattaa. Samanaikaisesti valtiot velkaelvyttävät rajusti, ja sitten keskuspankit elvyttävät monella tavalla. Yksi on tämä arvopaperien osto-ohjelma eli niin sanottu määrällinen elvytys. Keskuspankithan ovat tehneet paljon muutankin, tietysti korot on painettu niin alas kuin ne menevät, ja rahoitusjärjestelmän ja pankkien keskuspankkirahoituksen saatavuutta on helpotettu merkittävästi.

Rauhan aikana ei olla vastaavankaltaista tilannetta Vesalan mukaan nähty. Valtiot tukevat yrityksiä ja kotitalouksia, ja keskuspankit pitävät omalla toiminnallaan huolen siitä, että korot ovat alhaalla suosien näin velallista.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä on tarpeellista. Mielestäni tässä on syytä kiittää keskuspankkeja hereillä olostaan ja myös valtioita siitä, että pelko on heitetty hetkeksi aikaa syrjään, ja on tuettu taloutta laajalla rintamalla.

Vesala kertoo, että perusolosuhteet valtioiden velkaantumiselle ovat tällä hetkellä hyvät, eikä hän pidä siinä mielessä tilannetta vakavana. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua pandemian helpottuessa, ja elvytystoimien vaikea vaihe on vasta edessä.

Kotitalouksien kasautunut kulutushalu ja -tarve voi pandemian jälkeen purkautuessaan nostaa kysyntää räjähdysmäisesti. Koska yritykset toipuvat pandemiasta hitaammin eivät ne välttämättä heikentyneinä heti pysty reagoimaan nousseeseen kysyntään.

– Se voi luoda inflatorisen yhdistelmän. Emme ole pitkään aikaan olleet sellaisessa tilanteessa, että täytyy kitkeä inflaation mahdollisuutta. En pidä tätä mitenkään hirveän suurena riskinä, mutta se on kuitenkin mahdollisuus, joka voi tulla eteen.

Inflaation nousu heikentää rahan ostovoimaa, ja nostaa sitä kautta hintoja. Velallisille inflaatiosta voi olla hyötyäkin, kun velan todellinen arvo vähenee, mutta tilannetta kompensoitaisiin luultavasti kasvavilla lainan koroilla inflaation kasvaessa, eivätkä kiinteiden korkojen ulkopuoliset velalliset pääsisi juhlimaan tilannetta kauaa.

Ostovoiman nopea heikentyminen laskee lopulta kysyntää, ja lisää tätä kautta myös työttömyyttä. Vesalan mukaan inflaation liiallisen kasvun välttämiseksi elvytystoimia pitää pandemian jälkeen keskittää niille talouden osa-alueille, jotka vielä sakkaavat. Tämä voi osoittautua haasteelliseksi.

– Elvytysraha on kanavoitunut paljon suoremmin reaalitalouteen kuin esimerkiksi finanssikriisin jälkeen, jolloin elvytys meni lähinnä omaisuusarvojen ja pankkijärjestelmän pystyssä pitämiseen. Nyt on ikään kuin kylvetty siementä reaalitalouden toipumiselle, ja siinä mielessä elvytyksen viritys jatkossa ja siitä pakittaminen voi olla aika paljon herkempää kuin edellisessä isossa taantumassa.

– Pitäisin huomattavasti vaikeampana paikkana kuin kymmenen vuotta sitten tulla ulos tästä kriisistä tasapainoisesti.